Wykonawca tunelu w Łodzi nie przekonał PKP PLK. Budowa tunelu średnicowego w Łodzi opóźniona

14:10

PKP Polskie Linie Kolejowe sceptycznie nastawione do argumentu wykonawcy, spółki PBDiM, która wnioskuje o wydłużenie terminu budowy tunelu średnicowego w Łodzi. Materiały przekazane przez wykonawcę nie dowodzą możliwości wydłużenia terminu kontraktu – uważają przedstawiciele kolei. Tarcza Katarzyna ma jednak ruszyć w maju.

Spis treści

Wykonawca chce budować tunel pod Łodzią o rok dłużej

Przypomnijmy. Generalny wykonawca tunelu średnicowego drążonego w Łodzi firma PBDiM z Mińska Mazowieckiego, złożył do PKP PLK roszczenie terminowe. We wniosku spółka wskazała na gruntowe anomalie, na jakie natrafiono podczas drążenia tunelu, a które wymagają od wykonawcy zmiany technologii pracy w tym miejscu. A to z kolei wymaga czasu na jej bezpieczne wdrożenie.

MuratorPlus: Przebudowa węzła kolejowego w Katowicach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Argumenty PBDiM nie przekonały PKP PLK

Spółka PKP PLK potwierdza, że otrzymała od wykonawcy, firmy PBDiM nowy harmonogram robót oraz wniosek o wydłużenie terminu zakończeniu inwestycji do 30 czerwca 2027 roku. To o 12 miesięcy wydłużyłoby czas oddania tunelu pod Łodzią, Obecnie, postulowane przez wykonawcę zmiany zapisów umowy są rozpatrywane i dogłębnie analizowane przez Polskie Linie Kolejowe.

Jednak na razie nie wydaje się, by wykonawca przekonał inwestora do swoich racji.

Ze wstępnej analizy wynika, że materiały przekazane przez wykonawcę wraz propozycją aneksu terminowego nie dowodzą możliwości wydłużenia terminu kontraktu. Wydaje się, że wykonawca będzie zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji, aby rzetelnie uzasadnić przedstawione zmiany – powiedział nam Rafał Wielgusiak z zespołu prasowego PKP PLK.

Jak twierdzi przedstawiciel PKP PLK, ostateczne stanowisko zostanie przekazane po dogłębnym przeanalizowaniu wniosku.

- Należy podkreślić, że na podstawie umowy między PLK i PBDiM, zarówno zamawiający (inwestor), jak i wykonawca mogą dochodzić swoich roszczeń. Za każdym razem jednak dążymy do tego, żeby spory z wykonawcami rozwiązywać na drodze porozumień i mediacji. Rozmowy mediacyjne prowadzimy również z PBDiM – mówi Wielgusiak.

Czytaj też: "Kobiety o twardych zębach", czyli maszyny TBM, które drążą tunele w Polsce

Co na to wykonawca? Jak powiedział nam Piotr Grabowski, rzecznik budowy PBDiM w Mińsku Mazowieckim, inwestycja, którą PBDiM realizuje w Łodzi dla PKP PLK jest wymagającą operacją.

- Oprócz budowy trzech podziemnych przystanków naszym celem jest wydrążenie ponad 7 km tunelu w trudnym łódzkim gruncie. 4,5 km to tunele jednotorowe – to zadanie jest już wykonane, a odpowiedzialna za nie tarcza Faustyna właśnie wydobywana jest na powierzchnię. Duża tarcza TBM Katarzyna, która buduje dwutorowy tunel o bardzo dużej średnicy 13 metrów wydrążyła już 1,6 km. Do pokonania ma jeszcze niespełna kilometr, będzie to najtrudniejszy odcinek, bo przebiegać będzie pod gęstą zabudową miasta. Obecny termin zakłada, że budowa zakończy się w czerwcu 2026 roku, a pociągi zaczęłyby kursować w grudniu 2026 roku. W związku z problemami, jakie występują w gruncie, których nie dało się precyzyjnie przewidzieć, wykonawca złożył wniosek do zamawiającego o wydłużenie realizacji inwestycji o 12 miesięcy. Warto tu dodać, że jest to kolejny aneks przedłużający termin zakończenia inwestycji, ale żaden z dotychczasowych nie był spowodowany przez wykonawcę. Trwają rozmowy z zamawiającym- informuje Piotr Grabowski.

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi

Budowa tunelu średnicowego w Łodzi odbywa się dwutorowo. Mniejsza tarcza TBM Faustyna, która drążyła mniejsze tunele jednotorowe, już zakończyła swoją działalność i została wydobyta z tunelu.

TBM Faustyna zakończyła jeszcze pod koniec ubiegłego roku drążenie czwartego tunelu jednotorowego między Kozinami a Łodzią Kaliską na trasie podziemnego połączenia kolejowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec. Tarcza wyprzedziła harmonogram o blisko 2 miesiące. Wykonane tunele połączą stacje Łódź Kaliską i Łódź Żabieniec z dwutorowym tunelem do Łodzi Fabrycznej.

TBM Faustyna wydrążyła łącznie 4 tunele:

od komory przy ul. Długosza do komory przy ul. Odolanowskiej (940 metrów łącznie z odcinkiem pod przystankiem Koziny),

od ul. Odolanowskiej do komory przy ul. Skarpowej (850 metrów),

od komory przy ul. Żniwnej do przystanku Koziny (748 metrów)

od przystanku Koziny do komory przy al. Unii Lubelskiej (692 metrów).

Całkowita długość tuneli to 3230 metrów. W ten sposób zapewnione zostało połączenie stacji Łódź Żabieniec i Łódź Kaliska z głównym tunelem dwutorowym w kierunku Łodzi Fabrycznej.

Pisaliśmy też: Tunel w Świnoujściu jest jednorurowy. Drugą „rurą” są wciąż promy

TBM Katarzyna zacznie drążyć w połowie maja

Największy problem obecnie mają ekipy drążące tunel główny tarczą TBM Katarzyna. To właśnie drążenie tego dwutorowego tunelu spowodowało w ubiegłym roku zawalenie się części jednej z kamienic w Łodzi, Stało się to w momencie, gdy tarcza przechodziła pod tym budynkiem. Katarzyna po kilkumiesięcznym postoju, została na krótko uruchomiona, jednak potem dość szybko znowu utknęła. Jak potwierdza PKP PLK, zakończenie budowy podziemnego połączenia między Dworcem Fabrycznym a stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec zależy właśnie od postępów drążenia tunelu dwutorowego przez TBM Katarzynę.

Zapytaliśmy, co obecnie dzieje się na placu budowy.

Obecnie wykonawca prowadzi prace niezbędne do realizacji przed wznowieniem pracy przez tarczę TBM. Zgodnie z deklaracjami wykonawcy Katarzyna zacznie znów drążyć w połowie maja 2025 r. Bezwzględnie oczekujemy od wykonawcy dotrzymania deklarowanych terminów – dodaje Rafał Wielgusiak.

Duża tarcza TBM Katarzyna wydrążyła około 1,6 km z 2,3 km dwutorowego tunelu. Przed ponownym uruchomieniem tarczy prowadzone są dodatkowe badania geologiczne. tak zapowiedzieli przedstawiciele PKP PLK, Tarcza Katarzyna ruszy dopiero po przeanalizowaniu wyników tych badań.

Bez zakłóceń prowadzone są prace przy budowie trzech podziemnych przystanków Łódź Polesie, Łódź Koziny i Łódź Śródmieście. Zaawansowanie prac znacząco przekroczyło półmetek. Równocześnie budowana jest komora dla tarczy TBM przy Łodzi Fabrycznej.

Zobacz jak powstają trzy podziemne przystanki kolejowe w Łodzi

Murowane starcie Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE