Tunel w Lalikach zamknięty na długi weekend. To naprawa po pożarze. Jak objechać ten odcinek S1 do granicy?

10:11

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: GDDKiA Tunel w Lalikach na S1 – długość 700 m Tunel w Lalikach to pierwszy tunel drogowy pozamiejski na drodze ekspresowej w Polsce, jakim zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W 2010 roku oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S1 Szare - Laliki. Inwestycja kosztowała 391 milionów złotych.

Tunel w Lalikach zamknięty w sierpniu 2024. To naprawa po pożarze. Nawierzchnia zostanie sfrezowana i zabezpieczona żywicami. Ze sklepienia tunelu zostanie usunięty osad po pożarze. GDDKiA informuje, jak objechać zamknięty odcinek S1 w Lalikach w woj. śląskim i jak długo potrwają prace. Zobacz też zdjęcia: tak powstają kolejne odcinki i tunele drogi ekspresowej s1.

Zamknięty tunel w Lalikach

W nocy z 15 na 16 sierpnia rozpoczęła się naprawa tunelu w Lalikach uszkodzonego przez pożar samochodu ciężarowego. Tunel po północy zostanie wyłączony z ruchu. Prace zakończą się w niedzielę 18 sierpnia 2024.

Wyłącznie z ruchu tunelu na trzy dni konieczne jest ze względów bezpieczeństwa, zarówno uczestników ruchu jak i pracowników wykonujących zadania przy użyciu ciężkiego sprzętu (m.in. podnośników koszowych) oraz technologii naprawy nawierzchni betonowej. Nawierzchnia w miejscu pożaru zostanie sfrezowana i zabezpieczona żywicami. Ze sklepienia tunelu zostanie też usunięty osad po pożarze.

- Zamknięcie tunelu nastąpi po kumulacji wyjazdów spowodowanych długim weekendem obejmującym Święto Wojska Polskiego. Spodziewamy się, że większość udających się na wypoczynek rozpocznie podróż najpóźniej 15 sierpnia. Wdrażanie zmian w organizacji ruchu rozpoczniemy o godzinie 22. Wtedy też, począwszy od węzła Bielsko-Biała Komorowice, będziemy odsłaniać tablice informujące o zamknięciu tunelu - podaje GDDKiA w Katowicach.

Najdłuższe tunele w Polsce, istniejące i w budowie

W Lalikach z nasypu "zjechał" mur oporowy

Jak objechać?

Kierowcom pojazdów ciężarowych (powyżej 15 ton) GDDKiA zaleca trasę przez Cieszyn. Dla jadących z północy Polski pierwsze oznakowanie o zamknięciu tunelu ustawione będzie na węźle Bielsko-Biała Komorowice. Z kolei pojazdy wjeżdżające na S1 od Zwardonia kierowane będą przez Słowację i Czechy do Cieszyna.

Dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 15 ton objazd zamkniętego tunelu będzie mniej uciążliwy, bowiem długość trasy objazdu wyniesie tylko ok. 3 km. Dla jadących od strony Słowacji i Zwardonia lub w kierunku Zwardonia i Słowacji objazd wytyczono drogą gminną w Lalikach (starą drogą krajową nr 69) pomiędzy węzłami Rajcza i Laliki.

Droga ekspresowa S1 do granicy ze Słowacją.

Obejście Węgierskiej Górki. Kiedy będzie gotowe? Zdjęcia

Tunel w Lalikach to część S1

Tunel w Lalikach to pierwszy tunel drogowy pozamiejski na drodze ekspresowej w Polsce, jakim zarządza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. W 2010 roku oddano do ruchu odcinek drogi ekspresowej S1 Szare - Laliki. Inwestycja kosztowała 391 milionów złotych. Właśnie w jej ramach powstał pierwszy w Polsce pozamiejski tunel drogowy, który został wyposażony m.in. w nowoczesne systemy monitorujące i przeciwpożarowe. Tunel w Lalikach to część drogi ekspresowej od Bielska-Białej do granicy ze Słowacją. Jednonawowy, dwukierunkowy tunel biegnie pod Sobczakową Grapą, górą Beskidu Żywieckiego. Równolegle do niego biegnie mniejszy tunel ewakuacyjny, który łączy się z tunelem drogowym poprzez cztery przejścia.

Zobacz galerię 37 zdjęć Autor: GDDKiA Na zdjęciach place budowy trzech odcinków nowej S1 w Śląskiem: Oświęcim - Dankowice, Dankowice - Bielsko-Biała oraz Podwarpie - Dąbrowa Górnicza