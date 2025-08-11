Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej na Białołęce – trasa. Gdzie powstanie?

Tramwaj wzdłuż ul. Modlińskiej ma obsługiwać słabo dziś skomunikowany obszar Żerania. To już kolejna planowana w tej części Warszawy inwestycja tramwajowa (po tramwaju na Zieloną Białołękę). Szacowany koszt inwestycji to ok. 700 mln zł. Obecnie zakłada się, że nowa 4-kilometrowa linia powstanie w dwóch etapach:

etap I rozpocznie się przy Żeraniu FSO, skąd pojedzie ul. Modlińską do skrzyżowania z ul. Familijną i Płochocińską (powstanie tu pętla z parkingiem przesiadkowym),

etap II będzie stanowić przedłużenie – tramwaje pojadą w ciągu ul. Familijnej do ul. Myśliborskiej i dalej ul. Myśliborską aż do połączenia z istniejącą siecią tramwajową w okolicy Starych Świdrów.

Opcjonalnie może powstać także etap III (obecnie niepewny). Byłaby to odnoga o długości ok. 1 km od skrzyżowania ul. Modlińskiej z Familijną, biegnąca w ciągu ul. Płochocińskiej do stacji kolejowej PKP Żerań. Przewidziano również możliwość przedłużenia tej odnogi w kierunku ul. Kupieckiej.

Warto dodać, że nowa trasa wytyczana jest w trudnym terenie pełnym przeszkód i gęstych instalacji podziemnych. Tramwaj będzie musiał m.in. pokonać ogromny węzeł drogowy przy Żeraniu FSO. Jak wskazali eksperci firmy Databout, tramwaj zrobi to najkrótszą możliwą drogą, co będzie wymagało przebudowy części węzła oraz budowy krótkiego tunelu tramwajowego.

Tramwaj wzdłuż Modlińskiej – aktualności. Rozstrzygnięto przetarg

Obecnie inwestycja znajduje się w fazie przygotowań. Na początku kwietnia 2025 r. ogłoszono przetarg na wykonanie projektu wstępnego inwestycji, zaś w sierpniu go rozstrzygnięto. Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy Databout, która teraz przygotuje projekt. Wszystko ma być gotowe w I kwartale 2027 r. Następnie Tramwaje Warszawskie będą wnioskować o decyzję środowiskową, czyli jeden z dokumentów koniecznych do rozpoczęcia budowy.

– Projekty wstępne pozwolą nam m.in. na dokładniejsze rozpoznanie infrastruktury podziemnej, ograniczenie ilości ryzyk na etapie projektowym, poznanie dokładnych oczekiwań gestorów i zarządców infrastruktury, przygotowanie wstępnych rozwiązań dla usunięcia kolizji, a także doprecyzowanie rzeczywistego zakresu robót. Pozyskamy wiedzę o rzeczywistych kosztach – z uwzględnieniem możliwości etapowania robót i przebudowy kolizji – informują Tramwaje Warszawskie.

Przypomnijmy, że we wrześniu 2023 r. firma Databout zakończyła prace nad studium techniczno-ekonomicznym dla nowego tramwaju.

Warto dodać, że tramwaj wzdłuż Modlińskiej to inwestycja planowana od wielu lat. Pierwsze studium wykonalności dla tej inwestycji powstało w 2006 r., a przy okazji przebudowy ul. Modlińskiej w 2011 r. zbudowano wiadukt nad Kanałem Żerańskim, po którym w przyszłości pojadą tramwaje. Mimo to inwestycja nie była traktowana priorytetowo i przez wiele lat stale przesuwano ją na później. W 2024 r. aktywiści z Białołęki zorganizowali na nieczynnym wiadukcie „osiemnaste urodziny” niewybudowanej linii, żeby zwrócić uwagę na tę inwestycję.

Tramwaj na Żerań – wizualizacje

Poniżej prezentujemy kilka wstępnych wizualizacji nowej trasy tramwajowej. Warto pamiętać, że nie są to jeszcze ostateczne, zatwierdzone projekty – szczegóły wciąż mogą ulec zmianie.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Tramwaj wzdłuż Modlińskiej. Jeden z wariantów skrzyżowania ul. Modlińskiej z ul. Familijną i Płochocińską.

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Tramwaj wzdłuż Modlińskiej. Planowana pętla tramwajowo-autobusowa przy Żeraniu FSO

i Autor: Tramwaje Warszawskie/ Materiały prasowe Tramwaj wzdłuż Modlińskiej. Grafika promocyjna ukazująca tramwaj przejeżdżający przez wiadukt nad Kanałem Żerańskim.

Kiedy tramwaj wzdłuż Modlińskiej?

Terminy dotyczące nowego tramwaju na Żerań są niestety dość odległe, co wynika z ograniczonych funduszy Tramwajów Warszawskich (spółka realizuje obecnie kilka dużych inwestycji, w tym m.in. tramwaj wzdłuż Rakowieckiej i tramwaj do Dworca Zachodniego). Jak podają TW:

w 2027 r. gotowy powinien być projekt wstępny,

w tym samym roku powinno udać się uzyskać decyzję środowiskową,

właściwy projekt trasy ma powstać w latach 2028–2030,

budowa tramwaju na Żerań planowana jest obecnie w latach 2030-2033.

Warto dodać, że powyższe terminy mogą ulec skróceniu, jeśli znajdą się dodatkowe pieniądze. Tramwaje Warszawskie będą się starały pozyskać dofinansowanie unijne na tę inwestycję.

