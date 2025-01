„Szpiegowo” na nowo. Zamiast radzieckich dyplomatów zamieszkają tu m.in. policjanci. Jest decyzja!

11:58

Tzw. Szpiegowo w Warszawie, czyli słynny budynek służący niegdyś radzieckim dyplomatom, zyska nową funkcję. Miasto potwierdziło właśnie, że luksusowy niegdyś obiekt będzie teraz służył m.in. polskim policjantom, nauczycielom i strażnikom miejskim. Kiedy remont „Szpiegowa”, ile będzie kosztował podatników i jakie nastąpią zmiany?

#MuratorPlus: Orle gniazdo w Beskidach otwarte. Hotel Mercure Szczyrk Resort Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Tzw. Szpiegowo do remontu. Powstaną tu mieszkania m.in. dla policjantów

Losy słynnego warszawskiego „Szpiegowa” przy ul. Sobieskiego ważyły się od dawna, ale wreszcie zapadła decyzja. 20 stycznia 2025 r. wojewoda mazowiecki Tomasz Frankowski oraz prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski potwierdzili, że budynek w końcu oficjalnie przeszedł w ręce władz Warszawy i można zacząć nad nim pracować. Przypomnijmy, że wcześniej stanowił on własność Federacji Rosyjskiej, a następnie Skarbu Państwa.

Jak ujawniono, w wyremontowanym „Szpiegowie” znajdą się mieszkania dla przedstawicieli grup zawodowych o kluczowym znaczeniu dla miasta. Jak podano, chodzi m.in. o:

policjantów,

strażników miejskich,

nauczycieli.

Jak podkreślono 20 stycznia, dla policjantów przeznaczonych zostanie 40 mieszkań. To część umowy ze Skarbem Państwa – w zamian za uzyskanie praw do „Szpiegowa” miasto udostępni część lokali na potrzeby funkcjonariuszy. Wg prezydenta Trzaskowskiego ma to pomóc w likwidacji wakatów w polskiej policji. Można się domyślać, że możliwość uzyskania mieszkania ma zachęcać młode osoby do wstępowania w szeregi policji.

W ramach tej samej inwestycji zapowiedziano też nowe mieszkania komunalne. Choć zbyt wielu szczegółów nie ujawniono, wiemy, że znajdą się one w nowym budynku, który miałby powstać na tej samej działce, co „Szpiegowo”.

Remont „Szpiegowa” za nawet 100 mln zł. Termin niepewny

Jak podają władze Warszawy, remont „Szpiegowa” będzie kosztować nawet 70-100 mln zł. Miasto będzie się starało pozyskać na ten cel środki z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budynek jest w fatalnym stanie, ponieważ przez lata stał opustoszały i był okradany oraz demolowany. Kolejny problem jest taki, że to budynek z poprzedniej epoki i część rozwiązań (np. szerokość klatek schodowych) wymaga dostosowania do współczesnych standardów. Nie pomógł też fakt, że długo nie udawało się dotrzeć do jakichkolwiek planów budynku.

Na ten moment miasto nie podaje żadnych terminów remontu. Z pewnością nie wystartuje on szybko, bo najpierw trzeba pozyskać fundusze oraz opracować projekt. Dobra wiadomość jest taka, że przekazanie „Szpiegowa” pozwala przynajmniej wreszcie uruchomić cały proces, który wcześniej był zablokowany. Daje to nadzieję, że w ciągu kilku lat zobaczymy efekty.

Jaka była historia „Szpiegowa”?

Przypomnijmy, że budynek określany tym mianem powstał pod koniec lat 70. i przez długie lata służył radzieckim dyplomatom. Jego potoczna nazwa wzięła się od krążących po Warszawie plotek, że w budynku mieszkają i pracują szpiedzy. Znajdowało się tu 100 mieszkań, a na terenie kompleksu do dyspozycji były też m.in. bibliotekę, klub nocny i kino.

Po zmianie ustroju budynek opustoszał, a Rosja użytkowała go nielegalnie, bo bez żadnej umowy i nic sobie nie robiła z nakładanych kar finansowych. W końcu, po latach starań, obiekt został przejęty przez miasto, do czego bezpośrednią motywacją stała się inwazja Rosji na Ukrainę.

Po przejęciu pojawiały się pomysły, żeby np. budynek służył uchodźcom z Ukrainy. Ponieważ jednak budynek formalnie przeszedł w ręce Skarbu Państwa, miasto niewiele mogło z nim zrobić, a do tego jego stan nie pozwalał na szybkie przystosowanie do jakiegokolwiek celu. Z początkiem 2025 r. miasto i Skarb Państwa dogadały się co do przyszłości obiektu i stał się on formalnie własnością miasta.

Murowane starcie Technologie grzewcze – pellet czy gaz? MUROWANE STARCIE To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video