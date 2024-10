Sprzątają pusty zbiornik Racibórz Dolny. Co przyniosła tu wielka woda?

Sprzątają pusty zbiornik Racibórz Dolny. Wody Polskie: usuwamy z czaszy pozostałości naniesione przez wielką wodę

11:01

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory

Trwa sprzątanie zbiornika Racibórz Dolny. Prace prowadzone są w kilku lokalizacjach zbiornika z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. - Zaplecze zbiornika zostało wyposażone w maszyny konieczne do jego utrzymania - informują Wody Polskie. Z czaszy trzeba usunąć pozostałości, jakie naniosła wielka woda. Racibórz przyjął w czasie powodzi niemal 150 milionów metrów sześciennych wody.

Spis treści

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Racibórz Dolny jest już pusty

Zbiornik Racibórz Dolny jest już pusty. Okrzyknięty "bohaterem narodowym" po powodzi we wrześniu 2024 suchy zbiornik na południu woj. śląskiego pracował przez niemal 15 dni - od nocy z soboty 14 września na niedzielę 15 września. W dniu 29 września Racibórz Dolny zakończył pracę w trybie piętrzenia powodziowego, odprowadzając zgromadzone wody do rzeki Odry. Przypomnijmy: w szczytowym momencie zgromadził 147 mln m³ wody (ok. 80 proc. całkowitej pojemności), która wynosi ponad 180 mln m³. Również Polder Buków zakończył swoje zadania. W trakcie powodzi przyjął 55 mln m³ wody.

Co teraz dzieje się przy zbiorniku Racibórz Dolny?

Rozpoczęliśmy prace porządkowe po przejściu fali powodziowej. Sprzątamy między innymi w czaszy Zbiornika Racibórz Dolny, gdzie znajdują się pozostałości różnego pochodzenia naniesione przez wielką wodę - informują Wody Polskie.

Prace porządkowe realizowane są w zlewni rzeki Wisły i Odry. Toczą się pod nadzorem pracowników Wód Polskich w Gliwicach. To głównie prace porządkowe i zabezpieczające ubytki w skarpach rzek i umocnieniach brzegowych oraz wyrwy brzegowe. - Porządkujemy również koryta rzek, usuwając z nich zatory, aby przywrócić drożność i swobodny przepływ wód. Te czynności także będą kontynuowane najbliższym czasie - podają Wody Polskie. I przypominają, że do niedzieli 6 października pozostaje w mocy tymczasowy bezwzględny zakaz poruszania się po wałach, który obowiązuje na obszarze dorzecza rzeki Odry.

Tak wygląda zbiornik Racibórz Dolny na zdjęciach z drona:

RZGW w Gliwicach ocenia stan techniczny wałów

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach informuje: Realizujemy i w kolejnych dniach będziemy kontynuować oceny stanu technicznego obwałowań rzek, wynikających z przepisów prawa budowlanego, a także oceny i szacowania strat powstałych w infrastrukturze hydrotechnicznej. Przedmiotowe kontrole są prowadzone we współpracy z innymi podmiotami, między innymi wojewódzkim i powiatowymi inspektoratami nadzoru budowlanego oraz OTKZ. Równolegle będą prowadzone ekspertyzy, w oparciu o wyniki których, podejmowane będą dalsze kroki względem budowli i urządzeń hydrotechnicznych, które zostały uszkodzone przez wody powodziowe.

Prace porządkowe przy zbiorniku Racibórz Dolny. Zdjęcia

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Dorota Niećko Racibórz Dolny. Ogromny zbiornik retencyjny działa. Zdjęcia zalanego terenu i zapory