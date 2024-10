Oświadczyny podczas montażu 30-tonowej kładki dla pieszych. Powiedziała: tak

Co za wydarzenie! Oświadczyny na wielkim placu budowy. Wybranka powiedziała TAK podczas montażu ogromnego przęsła

13:27

Zobacz galerię 14 zdjęć Autor: PORR Po zamontowaniu kładki - nastąpiły równie spektakularne oświadczyny zastępcy kierownika budowy. Wybranka powiedziała "tak"

Na placach budów różne się zdarzają rzeczy, ale tego co wydarzyło się podczas montowania 30-tonowego przęsła kładki nad ulicą Struga w Szczecinie nikt się nie spodziewał. Pod nowym obiektem spektakularnie oświadczył się zastępca kierownika budowy. Wybranka powiedziała – tak. Gratulujemy!

Nocny montaż kładki dla pieszych w Szczecinie

Nad ulicą Struga w Szczecinie montowano w nocy wielkie 35 -metrowe, stalowe przęsło. To inwestycja w ramach szczecińskiego budżetu obywatelskiego.

Warta 7,6 milionów złotych brutto inwestycja, w nocy z 4 na 5 października, weszła w swój najbardziej spektakularny etap. Montaż wielkiego 30-tonowego przęsła kładki dla pieszych nad ulicą Struga był wielkim wydarzeniem.

Ruch tej nocy został wstrzymany. Zanim kładka znalazła się na podporach, wykonawca, czyli firma PORR S.A., zaliczył tygodnie przygotowań, godzin planowania i całej masy skomplikowanych wyliczeń, które w efekcie doprowadziły do montażu kładki nad ulicą. Widok długiej na 35 metrów kładki wiszącej kilka metrów nad ziemią robił ogromne wrażenie.

Spektakularne oświadczyny na budowie

Okazało się jednak, że było to wielkie wydarzenie nie tylko z racji samej inwestycji. Tradycją na budowach mostów jest, by podczas prób obciążeniowych nowych obiektów stał pod nimi jego wykonawca, zwykle to kierownik budowy. To, co wydarzyło się tym razem zaskoczyło wszystkich.

Pod obiektem tym razem stanął zastępca kierownika budowy, który nagle... wyjął pierścionek zaręczynowy i uklęknął przed wybranką swego serca.

Spektakularne oświadczyny były ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich.

Nawet my nie wiedzieliśmy, że do tego dojdzie. Był tam nasz operator z kamerą, który kręcił film z montowania tej kładki. Był równie zaskoczony, co pozostali uczestnicy tego wydarzenia. Ale oczywiście wszystko skończyło się dobrze – wybranka zastępcy kierownika budowy przyjęła pierścionek i powiedziała „tak” – mówi Marta Czerwińska, rzeczniczka prasowa firmy PORR S.A.

Jak mówi Marta Czerwińska, choć narzeczona nie pracuje na tej budowie, została tam zaproszona pod pozorem zobaczenia największego wydarzenia na budowie, za które odpowiadał jej narzeczony, czyli montażu 35-metrowego przęsła kładki dla pieszych.

Kładka dla pieszych nad ulicą Struga w Szczecinie

Sama kładka ma długość ponad 35 metrów i szerokość użytkową wynoszącą 4 metry. Zastosowano na niej detale kolorystyczne w postaci barw marki miasta Floating Garden 2050.

W ramach prac związanych z tą inwestycją zaplanowano m.in.:

budowę kładki pieszo – rowerowej nad ulicą Struga wraz z pochylniami i schodami;

budowę/przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, jezdni i przejść dla pieszych w celu połączenia z istniejącą infrastrukturą;

wykonanie oświetlenia;

wykonanie kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia kładki i pochylni;

przebudowę istniejącej infrastruktury drogowej kolidującej z planowaną inwestycją;

wykonanie zagospodarowania zieleni;

przebudowę i zabezpieczenie kolidujących sieci istniejącej infrastruktury podziemnej i naziemnej;

wykonanie poidełka w pobliżu projektowanej kładki.

Termin wykonania zamówienia wynosi 17 miesięcy od dnia podpisania umowy. Prace zakończą się w kwietniu 2025 roku. Kładka stanęła pomiędzy ul. Iwaszkiewicza i Outlet Parkiem. Generalnym wykonawcą jest firma PORR S.A. Koszt prac to ponad 7,6 mln zł brutto.

