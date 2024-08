Pół miliona więcej za okrągłą kładkę. Rzeszów dopłaci do remontu „aureoli Ferenca”. Kiedy koniec prac?

16:58

Zobacz galerię 13 zdjęć Autor: Artur Celiński Kładka nosi imię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Słynna okrągła kładka w Rzeszowie od lipca jest w remoncie. Już po rozpoczęciu prac okazało się, że do zrobienia jest więcej, niż sądzono, co pociągnęło za sobą wzrost kosztów. Co ciekawe, mimo remontu z kładki im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie nadal mogą korzystać piesi.

Spis treści

Remont okrągłej kładki. Rzeszów musi dopłacić pół miliona złotych

Otwarta w 2012 r. okrągła kładka w Rzeszowie, nazywana niekiedy „aureolą Ferenca”, przechodzi pierwszy w swojej historii duży remont. Jak się okazało – nawet większy, niż zakładano. Koszt remontu, który miał wynieść 970 tys. zł, ostatecznie sięgnie kwoty ok. 1,5 mln zł. Część elementów kładki okazała się bowiem być w gorszym stanie, niż sądzono.

– W trakcie prac okazało się konieczne wprowadzenie dodatkowych robót, takich jak zabezpieczenie betonowych schodów, pochylni czy usuwanie korozji – wyjaśnia miasto.

Zasadniczym celem remontu jest wymiana zużytych elementów metalowych oraz szklanych tafli. Ma to przedłużyć żywotność kładki. Przypomnijmy, że w 2019 r. na kładce wymieniono już elementy drewniane. Egzotyczne drewno zastąpiono wówczas polskim dębem, bardziej odpornym na rodzime warunki atmosferyczne.

Autor: Tadeusz Poźniak/UM Rzeszów

Okrągła kładka w Rzeszowie – kiedy koniec remontu?

Miasto zapewnia, że remont kładki dobiegnie końca 30 listopada 2024 r. Najbardziej uciążliwe prace przy kładce im. WOŚP w Rzeszowie powinny zakończyć się przed rokiem szkolnym. Przypomnijmy, że to pierwszy większy remont konstrukcji od czasu jej otwarcia w 2012 r.

– Ruch i przemieszczanie się były głównymi motywami widowiska, które uświetniło otwarcie kładki. Zebranych Gości powitał widok pięknie przyozdobionej inwestycji - kładka została owinięta długą na kilkaset metrów czerwoną wstęgą. Specjalne animacje na ekranie LED prezentowały kulę toczącą się po obręczy – symbol ruchu – donosiło miasto w relacji z otwarcia kładki w 2012 r.

Autor: UM Rzeszów

Jak najmniej utrudnień. Kładka im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy wciąż otwarta

Zgodnie z miejskimi wytycznymi wykonawca prac, firma Glasco z Niebylca, dokłada starań, żeby remont kładki był jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców – zarówno pieszych, jak i kierowców. Mimo toczących się prac piesi mogą korzystać z kładki, która pozostaje częściowo otwarta.

– Prace trwają. Obecnie wymieniane są szklane boki kładki i ich mocowania – informuje miasto.

Dużo uwagi poświęcono zachowaniu przepustowości ruchu samochodów pod kładką. Po pierwsze remont zaplanowano tak, by jego część przypadła na okres wakacyjny, gdy ruch jest mniejszy. Po drugie prace mogące przeszkadzać kierowcom są w miarę możliwości prowadzone w nocy. Po trzecie jeśli już konieczne jest zajęcie jezdni, to wykonawca wyłącza z użytku tylko pojedyncze pasy ruchu.

