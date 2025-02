Planetarium w zabytkowej wieży ciśnień to hit Płońska. Mnóstwo gości w czasie ferii

Zobacz galerię 21 zdjęć Autor: Dariusz Jędrzejewski Po pół roku działalności można już powiedzieć, że inwestycja była strzałem w dziesiątkę!

W Płońsku już ponad pół roku działa planetarium i obserwatorium astronomiczne w rozbudowanej zabytkowej wieży ciśnień. To część Muzeum Ziemi Płońskiej, którego główna siedziba będzie znajdować się w budynku remontowanej stacji kolejowej. Rewitalizacja obiektów była możliwa dzięki funduszom norweskim i EOG. Inwestycja stała się wielką atrakcją Płońska.

Miasto stało się właścicielem budynku i terenów dworca w Płońsku w 2011 r. Dla pozyskanych terenów opracowano plan działania oraz projekt przebudowy, remontu oraz zagospodarowania zespołu stuletnich zabytkowych budynków stacji i wieży ciśnień. W listopadzie 2020 r. projekt rewitalizacji stacji w Płońsku został ogłoszony jednym z 16, które uzyskały dofinansowanie z programu funduszy EOG i norweskich. Od 3 lipca 2024 r. do początku 2025 r. placówkę odwiedziło już 7500 osób! W ferie zimowe 2025 r. na wszystkie seanse, imprezy i obserwacje nieba były nadkomplety gości. Planetarium i obserwatorium to chyba najlepsza inwestycja Płońska w historii.

Dworzec w Płońsku – ładna historia

Zbudowany w dwudziestoleciu wojennym budynek płońskiego dworca ma charakterystyczny dla stacji projektowanych w tamtym okresie styl nawiązujący do małomiasteczkowej zabudowy z okresu baroku. Według tego samego projektu typowego dla stacji średniej wielkości został zbudowany też dworzec w Sierpcu przy tej samej linii kolejowej w kierunku Torunia Wschodniego.

W sąsiedztwie dworca wzniesiona została wieża ciśnień do zasilania w wodę terenów stacji. Składa się z czworobocznej ceglanej podstawa ze ścianami opiętymi pilastrami i zwieńczonej efektownym gzymsem arkadkowym na którym spoczywa drewniana nadwieszona nadstawa na zbiornik na wodę.

Wokół stacji i przy wieży zachował się także stuletni bruk.

Muzeum w Płońsku – nowoczesna stacja kultury

To nie pierwsza w Polsce rewitalizacja obiektu dworcowego, który w całości lub częściowo zmienia swoje funkcje. Na peronach w Płońsku wciąż zatrzymują się pociągi pasażerskie, ale budynek dworca i tereny wokół niego nie należą już do kolei.

Przez wiele lat tereny przy torach wokół stacji w Płońsku niszczały. Kolej nie była nimi zainteresowana, a miasto nie miało funduszy na remonty. Pomysł przekształcenia tej przestrzeni w placówkę kulturalną zaczął nabierać realnych kształtów jesienią 2020 r., kiedy projekt przemiany zdobył akceptację. Wartość tego projektu oszacowana została na blisko 7,6 mln zł. Zakres prac był duży a czasu tylko trzy lata, bo zgodnie z wnioskiem dofinansowania prace miały się zakończyć w I kwartale 2024 r. Udało się to zrealizować i 1 maja oficjalnie ogłoszono koniec prac budowlanych. 3 lipca udostępniono planetarium i obserwatorium astronomiczne. W budynku stacji znajdzie się miejsce na ekspozycje Muzeum Ziemi Płońskiej oraz pomieszczenia na cele edukacyjne. We wnętrzach jest już Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta Płońska. Charakterystyczna stacja po generalnym remoncie zyskała piękny dach z karpiówki i efektowne nowe elewacje podkreślające elementy ozdobne ścian.

Do pobliskiej wieży ciśnień przystosowanej do pełnienia funkcji planetarium dobudowano nowy obiekt równy jej wysokością, nad którym dominuje biała kopuła obserwatorium, mieszczącego najnowocześniejszy sprzęt do obserwacji astronomicznych. Warto dodać, że podobny obiekt powstał na Podkarpaciu: to Obserwatorium Astronomiczne w Tymcach.

Jak dojechać do planetarium w Płońsku? MAPA

Obserwatorium i planetarium - wyposażenie z najwyższej półki

Obserwatorium jest wyposażone w pełni zautomatyzowaną kopułę firmy ScopeDome o średnicy 5,5 m. Głównym instrumentem jest teleskop zwierciadlany w systemie ACF-Cassegrain firmy Meade z głównym zwierciadłem o średnicy 355 mm, wykonanym ze szkła borokrzemowego. Teleskop ten szczególnie nadaje się do obserwacji ciał Układu Słonecznego, a także gwiazd podwójnych.

Ponadto w kopule obserwatorium jest umieszczony 80 mm refraktor słoneczny firmy Lunt, który pozwala oglądać Słońce w wyjątkowo atrakcyjnym paśmie H-alfa.

Obserwatorium jest ponadto wyposażone w trzy inne teleskopy. Całość uzupełniają nowoczesne kamery astronomiczne, które pozwolą utrwalić obrazy Słońca, Księżyca, planet i wielu innych obiektów na niebie.

Planetarium w odrestaurowanej wieży ciśnień ma średnicę kopuły 6.2 m i może w nim zasiąść 28 osób. Drewniana obudowa dawnego zbiornika a dzisiaj kopuły planetarium to integralna część zabytkowej wieży. Jest jednocześnie nawiązaniem do drewnianej konstrukcji obserwatorium Jana Walerego Jędrzejewicza z 1875 r., płońskiego lekarza i astronoma, patrona obserwatorium i planetarium.

Sercem planetarium jest wideoprojektor o rozdzielczości 4K UHD. Będzie tu można zobaczyć 8 filmów, w tym 2 filmy w formacie 3D. Repertuar planetarium został przygotowany dla widzów w różnych kategoriach wiekowych. Atrakcją będą także wysokiej jakości symulacje aktualnego wyglądu nieba. Do obserwatorium i planetarium zaprasza zegar słoneczny umieszczony w pobliżu wejścia.

źródło: planetariumplonsk.pl, Urząd Miejski w Płońsku

