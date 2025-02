W latach 50. zbudowano stadion liczący ok. 10 tys. miejsc z krytą trybuną. Boisko uchodziło za jedno z najlepszych w Warszawie. Funkcjonujący do dziś drenaż murawy jest dziełem greenkeepera sprowadzonego z Wielkiej Brytanii. Niestety czas zrobił swoje. To miejsce od dawna potrzebuje gruntownego remontu. Część infrastruktury musieliśmy wyłączyć z użytkowania z powodu zagrożenia dla korzystających. Marzymy o tym by, w miarę możliwości, przywrócić funkcje sportowo-rekreacyjne dawnych obiektów RKS Marymont. Ponieważ część z nich – w tym stadion i trybuna – to zabytki, będziemy działać w granicach, które wyznaczy Wojewódzki Konserwator Zabytków