Inwestują 180 mln zł w strategiczny punkt na logistycznej mapie Europy

Ogromna inwestycja w Sławkowie. Polska buduje nowy hub transportowy Europy

19:11

Zobacz galerię 4 zdjęcia Autor: Ministerstwo Infrastruktury 26 maja 2025 r. podpisano umowę dotyczącą inwestycji w Euroterminalu Sławków

Przełomowa umowa podpisana w Sławkowie w obecności premiera Donalda Tuska i ministra Dariusza Klimczaka zapowiada prawdziwą rewolucję w polskiej logistyce. Inwestycja o wartości 180 mln zł w rozbudowę Euroterminala Sławków ma strategiczne znaczenie dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Spis treści

180 mln zł na rozbudowę Euroterminala. Co się zmieni?

W obecności premiera Donalda Tuska i ministra Dariusza Klimczaka podpisano w poniedziałek, 26 maja, przełomową umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a spółką Euroterminal Sławków. Inwestycja o wartości 180 mln zł wchodzi w życie i zapowiada prawdziwą rewolucję w polskiej logistyce. Sławków to wyjątkowy punkt na mapie Europy – tu kończy się jedyna szerokotorowa linia w UE (LHS), biegnąca od granicy z Ukrainą.

W ramach podpisanej umowy, powstanie drugi terminal z 7 nowoczesnymi torami, co znacząco zwiększy możliwości przeładunkowe. Jest to też inwestycja w najnowocześniejszy sprzęt, który zapewni szybszą i bardziej efektywną obsługę ładunków.

Dzięki temu, przepustowość Euroterminala wzrośnie niemal dwukrotnie – do imponujących 530 tys. TEU rocznie!

Minister infrastruktury, Dariusz Klimczak podkreślił strategiczne znaczenie inwestycji.

Rozbudowa Euroterminala Sławków to decyzja o strategicznym znaczeniu dla Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej. Wzmacniamy naszą pozycję jako centrum logistyczne. Budujemy system transportowy na miarę XXI wieku – nowoczesny, zrównoważony i bezpieczny – powiedział minister Klimczak.

Euroterminal w Sławkowie - dlaczego jest ważny?

Sławków to wyjątkowy punkt na mapie Europy – tu kończy się jedyna szerokotorowa linia w UE (LHS), biegnąca od granicy z Ukrainą.

Euroterminal Sławków to jeden z dwóch w Polsce terminali, do których dociera kolej szerokotorowa, którą do Polski trafiają towary m.in. z Chin. A tędy głównie docierają do nas przesyłki kontenerowe towarów ze Wschodu, także z Chin. To centralny punkt zarządzania infrastrukturą linii szerokotorowej na terenie Polski. Mowa o Linii Hutniczej Szerokotorowej, tak zwanym szerokim torze. To najdłuższa linia kolejowa szerokotorowa w Polsce. „Standardowy” rozstaw szyn w przewozach osobowych wynosi 1435 milimetrów, podczas gdy w przypadku kolei szerokotorowych, przeznaczonych do transportu towarowego, jest to 1520 milimetrów. LHS ma długość prawie 400 kilometrów i przebiega przez południowo-wschodnią Polskę. Terminal PKP LHS Sławków to pierwszy punkt na tej trasie. Jest najbardziej na zachód wysuniętą tego typu linią kolejową w Europie.

Euroterminal łączy Wschód z Zachodem

Jednocześnie Euroterminal znajduje się w pobliżu przecięcia Paneuropejskich Korytarzy Transportowych łączących Wschód z Zachodem (Paneuropejski Korytarz Transportowy III) oraz Północ z Południem (Paneuropejski Korytarz Transportowy VI) naszego kontynentu. Terminal usytuowany jest na obrzeżach aglomeracji śląskiej, w miejscu posiadającym wyjątkowe położenie wobec głównych szlaków komunikacyjnych w regionie, zarówno w odniesieniu do transportu drogowego, jak i kolejowego.

To też infrastruktura obronna

Terminal ma również strategiczne znaczenie obronne – to infrastruktura podwójnego zastosowania, ważna nie tylko dla Polski, ale i całej UE oraz NATO.

