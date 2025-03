Muzeum PGR w Gudowie coraz bliżej. Powstanie w dawnej stodole na Pojezierzu Drawskim

13:09

Autor: MŁ Muzeum PGR-u w Gudowie

Muzeum PGR w Gudowie (woj. zachodniopomorskie) pozwoli zaprezentować w atrakcyjny sposób bogaty zbiór pamiątek po Państwowych Gospodarstwach Rolnych. W dawnej pofolwarcznej stodole zgromadzono już zachowane artefakty, a teraz trwają przygotowania do utworzenia pełnoprawnej placówki muzealnej. Wymaga to jednak współpracy wielu instytucji i organizacji.

The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Muzeum PGR w Gudowie. Pamiątki przeniesiono z Bolegorzyna

Muzeum PGR w województwie zachodniopomorskim już kiedyś istniało – w latach 2008–2019. Od tamtej pory popularne muzeum pozostaje jednak zamknięte, co, jak pisze szczecinek.eska.pl, zbiegło się w czasie „z likwidacją zadłużonej gminy Ostrowice”. Pandemiczne utrudnienia bynajmniej nie pomogły. Bogate zbiory muzeum przez kilka lat czekały na lepszy los.

Teraz wszystko wskazuje na to, że Muzeum Państwowych Gospodarstw Rolnych znajdzie swoją nową siedzibę w Gudowie na Pojezierzu Drawskim. W 2023 r. przy pomocy wolontariuszy zbiory z czasów PRL-u przeniesiono do nowej lokalizacji – pofolwarcznej stodoły w Gudowie. Budynek trzeba jednak zmodernizować i przygotować do pełnienia roli muzeum. Na ten cel, również w 2023 r., powiat pozyskał dofinansowanie w kwocie 1 960 000 zł w ramach VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych.

Zakres prac modernizacyjnych obejmuje w szczególności: czyszczenie, naprawa, niezbędne uzupełnienie, uszczelnienie ścian zewnętrznych (...), wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych fundamentowych i konstrukcyjnych, (...) termomodernizacja ścian ceglanych od środka między słupkami żelbetonowymi z zastosowaniem izolacyjnej płyty mineralnej, wybicie nowego otworu wejściowego do budynku – zgodnie z projektem oraz usuniecie wszystkich zamurowań otworów całkowitych i częściowych, (...) wykonanie instalacji elektrycznej (w tym oświetlenia typu LED) i wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynku, (...) wykonanie instalacji pompy ciepła typu powietrze-woda (...)

– można przeczytać w dokumentacji przygotowanej przez powiat drawski.

Rozmowy w sprawie Muzeum Państwowych Gospodarstw Rolnych w Gudowie trwają

Utworzenie i prowadzenie muzeum to zadanie wymagające współpracy wielu grup i instytucji. 15 listopada 2024 r. odbyło się robocze spotkanie w tej sprawie, podczas którego o przyszłości obiektu rozmawiali przedstawiciele m.in.:

Stowarzyszenia Muzeum PGR w Gudowie,

Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie,

Instytutu Antropologii i Etnologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,

Fundacji Folwark i Osada Górnica,

starostwa i rady powiatu.

Rozmawiano o strukturze przyszłego muzeum oraz jej funkcjonowaniu. Rozmowy poszły dobrze, dzięki czemu 27 lutego 2025 r. podpisano porozumienie o współpracy pomiędzy powiatem drawskim a Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie. W porozumieniu określono warunki dalszej współpracy. Z kolei 4 marca, jak podaje dsi.net.pl, stodołę w Gudowie oraz inne miejsca w regionie obejrzał wraz z władzami powiatu zastępca dyrektora ds. Muzealnych Muzeum w Szreniawie.

Na razie nieznany jest termin rozpoczęcia prac w budynku przyszłego muzeum. Nie wiadomo też, kiedy dokładnie placówka mogłaby zacząć przyjmować odwiedzających. Widać jednak, że przynajmniej od strony organizacyjnej w temacie dzieje się sporo.

W Gudowie i okolicach stały wczesne budynki Waltera Gropiusa

Jako ciekawostkę warto przypomnieć fakt, iż na Pojezierzu Drawskim napotkać można wczesne realizacje projektów słynnego architekta Waltera Gropiusa (choć niestety wiele z nich już nie istnieje). To m.in. fabryka słodu w samym Gudowie, a także Villa Metzlerów w Drawsku Pomorskim i zabytkowy spichlerz w Jankowie. Szczególnie ten ostatni traktowany jest jako cenny przykład twórczości Gropiusa.

Przejdź do galerii: Spichlerz projektu Waltera Gropiusa w Jankowie

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Archiwum Architektury Spichlerz projektu Waltera Gropiusa stoi po dziś dzień w Jankowie, ukazując zarówno elementy tradycyjnego podejścia jak i funkcjonalistycznego myślenia. Fot. Julia Szefler

Architektura-murator. Podcast 30/30 Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą

Autor: