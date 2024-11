Most na grzbiecie krokodyla połączy poligony NATO. Przeszedł próby obciążeniowe i czeka na oddanie do użytku

Zobacz galerię 12 zdjęć Autor: Nowak Mosty Nowatorska konstrukcja przeszła testy obciążeniowe

Nowatorska konstrukcja z wykorzystaniem specjalnego złącza została wykorzystana podczas budowy mostu spinającego brzegi Kwisy w Trzebowie w województwie lubuskim. Przeprawa leży na ważnym strategicznie trakcie, który łączy dwa rozległe poligony i rejony stacjonowania wojsk NATO.

Most w Trzebowie jest jednym z trzech na drodze powiatowej nr 1064F łączącej Świętoszów z Żaganiem. Prowadzi tędy również dojazd do autostrad A4 i A18. Remont drogi wraz przeprawami na jej trasie to największa inwestycja w historii powiatu żagańskiego. Wykorzystano tutaj nowatorskie rozwiązanie konstrukcyjne, jeszcze rzadko stosowane na świecie. Most jest już po próbach obciążeniowych i czeka na pozwolenia na udostępnienie do ruchu

Kiedy most w Trzebowie gotowy?

Remont mostów oznaczał, niestety ich całkowity demontaż i wybudowanie konstrukcji od nowa. Na czas remontu mieszkańcy musieli korzystać z objazdów, a piesi we wsi Trzebów mieli udostępnioną drewnianą kładkę. To są bardzo znaczące utrudnienia. Narzekają firmy położone przy uczęszczanej trasie. Dla niektórych dostawy oznaczają codzienne pokonywanie nawet 200 km. Pierwsze dwa mosty na drodze w Żaganiu oddane zostały do użytku we wrześniu br. Most w Trzebowie po pomyślnym przejściu prób obciążeniowych czeka na zgody, dzięki którym będzie udostępniony do ruchu. Prawdopodobnie kierowcy będą mogli z niego skorzystać już w grudniu 2024. Razem z nim oddany będzie do użytku most nad rzeką Czernicą, który również objęty był tym kontraktem. Skończą się wreszcie znienawidzone korki i objazdy.

Grzbiet krokodyla – cud techniki ukryty w kształcie

To nowatorskie rozwiązanie znane było do tej pory z konstrukcji kładek i mostów zagranicą. W Polsce zostało opracowane na Katedrze Konstrukcji Metalowych Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Jego rewolucyjne możliwości tkwią w kształcie elementu łączącego elementy wchodzące w skład dźwigarów mostowych. Krawędź belki stalowej, która jest łącznikiem z elementem żelbetowym ma wycięcia w kształcie przypominającym grzbiet krokodyla, po angielsku określanych clothoid lub puzzle. Dzięki temu powstaje bardzo wytrzymałe połączenie dwóch materiałów - płynne przejście elementów stalowych i żelbetowych. Dla określenia tego typu konstrukcji używa się określenia hybrydowej. Belki nośne mogą mieć w części przekroje klasycznych żelbetowych belek zespolonych, a w części przekrój stalowy. Rozwiązanie doczekało się już polskiej nazwy „dźwigar-krokodyl”.

„Dźwigar-krokodyl” w akcji

W Trzebowie po raz pierwszy zastosowano elementy w kształcie grzbietu krokodyla. Pozwoliły one na wykonanie 55-metrowego kompozytowego przęsła nad nurtem rzeki Kwisy. Technologia z zastosowaniem specjalnego kształtu połączenia elementów konstrukcji pozwala na wykonywanie przęseł mostowych o niemożliwych dotąd do osiągnięcia rozmiarach. W Trzebowie główne przęsło składa się z czterech takich „krokodylowych” dźwigarów. Pozwoliło to w środkowej części długiego przęsła uwidocznić tylko stalową część dźwigarów. Ten zabieg nadał konstrukcji mostu efekt lekkości. To właśnie jedna z możliwości zastosowania nowej technologii.

