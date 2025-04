Gołębnik z zegarem coraz piękniejszy. Domek Gotycki przechodzi remont

Gołębnik z zegarem coraz piękniejszy. Tzw. Domek Gotycki na Mokotowie przechodzi remont

16:20

Remont Gołębnika przy ul. Puławskiej 59 w Warszawie

Gołębnik przy ul. Puławskiej 59 w Warszawie, nazywany też Domkiem gGotyckim, to zabytek z XVIII w. Wraz z pobliskim Domkiem Mauretańskim tworzy bardzo charakterystyczny punkt na mapie Mokotowa. Teraz dzięki remontowi konserwatorskiemu odzyskuje blask.

Spis treści

Gołębnik, czyli Domek Gotycki na Mokotowie. Trwa remont konserwatorski

Przy ul. Puławskiej 59 w Warszawie, tuż obok parku Morskie Oko, znajdują się dwa nietypowe budynki: Domek Gotycki i Domek Mauretański. To XVIII-wieczne pawilony, które niegdyś zdobiły rozciągające się tu dobra ziemskie Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej. Dziś biegnie tędy ruchliwa ulica, a dookoła pełno jest kamienic, sklepów i obiektów usługowych, ale niegdyś był to fragment bogatej, zielonej posiadłości, której pozostałością jest istniejący do dziś park.

Obecnie trwa rozpoczęty w 2024 r. remont Domku Gotyckiego, który pierwotnie pełnił funkcję gołębnika oraz dekoracji.

– Pamiątką po skrzydlatych mieszkańcach są zamarkowane otwory, przez które kiedyś ptaki wlatywały do środka. Po zniszczeniach wojennych wieża została odbudowana, jednak bez niektórych detali (m.in. daszku nad otworami dla gołębi). Na północnej fasadzie umieszczono zegar, który codziennie o godz. 17.00 wygrywa melodię „Marszu Mokotowa”

– podaje Urząd Miasta.

Remont zgodnie z wytycznymi konserwatorskimi prowadzi Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów. Prace objęły cały obiekt, od fundamentów po iglicę. Przewidziano następujące zadania:

hydroizolacja fundamentów wraz z cokołem,

naprawa murów,

rekonstrukcja tynków,

naprawa opaski wokół budynku i glifów,

uzupełnienie parapetów zewnętrznych,

wymiana gontu na połaciach i wieżyczkach,

remont iglicy,

hydroizolacja posadzki w piwnicy,

renowacja murów w piwnicy,

naprawa tynków z malowaniem wnętrz,

remont podłóg, schodów, balustrad, okien i drzwi,

izolacja termiczna poddasza.

Prace prowadzone są pod nadzorem Stołecznego Konserwatora Zabytków. Remont jest już w końcowej fazie.

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Remont Gołębnika przy ul. Puławskiej 59 w Warszawie

Do czego będzie służyć Domek Gotycki po remoncie?

Po zakończeniu remontu dawny Gołębnik nadal będzie pełnić przede wszystkim funkcję dekoracyjną i pamiątkową. Na parter wróci jednak działający tu przedtem zakład zegarmistrzowski. Wbrew nazwie obiekt nie będzie służył gołębiom (nie pełnił zresztą tej roli już od bardzo dawna).

– Ostatni poważny remont budynek przeszedł w latach 80. XX wieku. Wówczas skorygowano kształt dachu wprowadzając niewielkie lukarny i wymieniono materiał pokrycia. Gołębnik – Domek Gotycki został wpisany do rejestru zabytków w lipcu 1965 roku.

– podają miejscy urzędnicy.

Nie jest obecnie pewne, jak długo potrwają prace remontowe i kiedy się zakończą. Pierwotnie planowano, że remont zakończy się jeszcze w 2024 r., jednak trwa nadal. Koszt prac to ok. 800 tys. zł.

