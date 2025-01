Frontex zyska nową siedzibę w Warszawie. Unijna agencja wspiera w walce z przestępczością na granicy

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Obecną siedzibą Fronteksu jest jeden z niższych budynków kompleksu Warsaw Spire.

Frontex – Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej – przeniesie się z Woli do nowej siedziby, która powstanie na Mokotowie. Uruchomiono już finansowanie inwestycji. To finał umowy zawartej jeszcze w 2017 r., kiedy to Polska bezpłatnie przekazała Fronteksowi dużą działkę. Tuż obok, po sąsiedzku, jest teren należący do ABW.

Frontex będzie mieć nową siedzibę na warszawskim Mokotowie

Komisja Budżetowa Parlamentu Europejskiego zdecydowała o uruchomieniu finansowania ważnej inwestycji w Warszawie, mającej związek z bezpieczeństwem publicznym. Chodzi o budowę nowej siedziby Fronteksu przy ul. Racławickiej 136 w Warszawie. Frontex od lat urzęduje w jednym z niższych budynków kompleksu Warsaw Spire na Woli (budynek B), jednak nie odpowiada on już potrzebom zatrudniającej kilka tysięcy pracowników agencji.

Nowa siedziba, której wizualizacji nie zaprezentowano, ma mieć powierzchnię 70 tys. m² – to więcej niż np. wieżowiec Warsaw Unit. Szacowany koszt inwestycji to ok. 140 mln euro, zaś jeśli chodzi o termin, to kilka lat temu podawano, że roboty budowlane zakończy się w 2026 r. Nowy biurowiec ma być bardzo nowoczesny i spełniać wymogi certyfikatu BREEAM na poziomie „Excellent” lub „Outstanding”.

W sąsiedztwie planowanego biurowca dziś znajdują się ogródki działkowe i (zamazana na mapach Google) działka Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Niedaleko jest też szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Czym zajmuje się Frontex?

Przypomnijmy, że Frontex to inaczej Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej. Jej zadaniem jest wspieranie państw położonych w obrębie strefy nadgranicznej Unii Europejskiej (takich jak Polska) w zakresie dotyczącym przestępczości.

Frontex, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej, wspiera kraje UE i kraje strefy Schengen w zarządzaniu granicami zewnętrznymi UE i w walce z przestępczością transgraniczną. Frontex stanowi centrum doskonałości w odniesieniu do działań w zakresie kontroli granicznych na granicach zewnętrznych UE, które wymienia informacje wywiadowcze i dzieli się wiedzą ekspercką

– podaje oficjalna strona internetowa Unii Europejskiej. Można więc powiedzieć, że jest to coś w rodzaju unijnej straży granicznej.

Działkę przy Racławickiej 136 przekazano Fronteksowi za darmo

Warto przypomnieć, że do budowy nowej siedziby w Warszawie Frontex przygotowywał się już od kilku lat. W 2017 r. polskie władze zgodziły się przekazać agencji za darmo działkę przy Racławickiej 136. Był to efekt umowy pożyczkowej zawartej z UE. Agencja Frontex, działająca od 2016 r., już wówczas stale się rozrastała i trend ten był kontynuowany w kolejnych latach. Konieczność wybudowania nowej siedziby była więc jedynie kwestią czasu.

Strona polska stale zajmuje stanowisko, że kluczowe dla przezwyciężenia kryzysu jest uszczelnienie zewnętrznych granic Unii Europejskiej

– mówiła w 2017 r. ówczesna wiceminister spraw zagranicznych Renata Szczęch cytowana przez Polskie Radio.

