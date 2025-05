Centrum Lokalne Kamionek w Warszawie wciąż opustoszałe. Remont kosztował miliony

Centrum Lokalne Kamionek w Warszawie wciąż opustoszałe. Nikt nie handluje, a na remont wydano miliony

13:20

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Centrum Lokalne Kamionek wiosną 2025 r.

Mijają kolejne lata, a Centrum Lokalne Kamionek w Warszawie wciąż stoi puste – nie ma chętnych na wynajem pawilonów handlowych. Nawet z placu zabaw i siłowni plenerowej mało kto korzysta. Dlaczego kolejna już renowacja targowiska na Pradze-Południe nie przyniosła spodziewanych efektów?

Patodeweloperka w Wieliszewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Centrum Lokalne Kamionek nadal puste. Pawilony za miliony

Sprawa Centrum Lokalnego Kamionek bulwersuje mieszkańców warszawskiej Pragi-Południe od dawna. Gdy pod koniec 2023 r. otwierano to miejsce po przebudowie za 6,3 mln zł, władze miasta i dzielnicy spodziewały się sukcesu. Powstały pawilony handlowe, plac zabaw i elegancka zieleń, a miejsce miało tętnić życiem.

Tymczasem od tamtej pory teren dawnego bazaru Rogatka świeci pustkami. Nowoczesnych pawilonów, w których miały działać sklepy i gastronomia, nikt nie chce wynajmować. Jak informuje Urząd Dzielnicy Praga-Południe, w ocenie przedsiębiorców pawilony są za małe, żeby dało się w nich sensownie prowadzić biznes. Można się też domyślać, że dla handlarzy problemem jest też wysokość czynszów. Ostatecznie nikt nie zdecydował się prowadzić tu biznesu. Gdy nasz fotoreporter odwiedził CLK w środku tygodnia, nie zastał nikogo poza kilkoma osobami skracającymi sobie przez drogę przez dawny bazarek.

– Chcemy, by CLK łączyło funkcję społeczno-kulturowe oraz handlowe. Szukamy takich usług jak: usługi rzemieślnicze (szewskie, krawieckie, zegarmistrzowskie, ślusarskie), sprzedaż warzyw i owoców, piekarnia/cukiernia, sprzedaż zdrowej żywności, artykułów wegańskich, zielarskich – podawał kilka lat temu urząd dzielnicy.

Co dalej z Centrum Lokalnym Kamionek? Dzielnica ma pomysł, chętnych brak

Wielomiesięczne problemy ze znalezieniem najemców sprawiły, że władze Pragi-Południe spotkały się z krytyką zarówno ze strony części mieszkańców i radnych, jak i mediów. Dzielnica tymczasem nie składa broni i zapowiada dalsze próby poprawy sytuacji. W lipcu 2024 r. urzędnicy planowali, że:

część pawilonów handlowych zostanie przeniesiona w inne miejsca na terenie dzielnicy i tam wynajęta,

pozostałe pawilony zostaną przemieszczone, tak, by bardziej odpowiadały potrzebom najemców,

teren Centrum Lokalnego Kamionek ma zostać przeznaczony pod targi śniadaniowe oraz handel obwoźny.

Ostatecznie jednak nic z tego się nie wydarzyło. W maju 2025 r. serwis rdc.pl uzyskał informację, że po zakończeniu niezbędnych formalności kontenery handlowe trafią do Zegrza, gdzie będzie z nich korzystać Międzyszkolny Ośrodek Sportowy. Z kolei kontenery pod lokale gastronomiczne oraz toaleta przeniesione będą bliżej placu zabaw. Wciąż nie jest jasne, kiedy to się stanie.

Centrum Lokalne Kamionek powtórzy los bazaru Różyckiego?

Warto przypomnieć, że budowa Centrum Lokalnego Kamionek nie była pierwszą kontrowersyjną miejską inwestycją w handel na Pradze-Południe. Kilka lat wcześniej, bo w 2020 r. zakończyła się wielka przebudowa miejskiej części bazaru Różyckiego za 6 mln zł (ok. 2/3 terenu należą do prywatnych właścicieli). Również na słynnym „Różycu” nowe pawilony handlowe nie spodobały się przedsiębiorcom. Potencjalni najemcy skarżyli się, że pawilony są niewygodne i nieodporne na warunki atmosferyczne, a do tego drogie. Nie pomogła też trwająca pandemia. W efekcie przez kilka lat ta część targowiska głównie świeciła pustkami.

W 2024 r. sytuacja bazaru Różyckiego zaczęła się jednak poprawiać. Część pawilonów znalazła najemców (m.in. dzięki obniżce czynszu), zaczęły być organizowane wyprzedaże (tzw. garażówki) przyciągające młodszą klientelę. Co więcej, miasto przymierza się do rewitalizacji otoczenia bazaru w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozważane są takie pomysły, jak budowa parkingu podziemnego pod „Różycem” oraz nowej ulicy obok targowiska (równoległej do Targowej). Choć inwestycja od kilku lat nie może wystartować, jest przynajmniej nadzieja na dalsze ożywienie tego miejsca.

Czy oznacza to, że jest szansa także dla Centrum Lokalnego Kamionek? Miasto zapewnia, że jak najbardziej – taką nadzieję wyraził nawet prezydent miasta. Dopiero jednak czas pokaże, czy w miejsce to uda się tchnąć nową energię.

– Ja bym poczekał, myślę, że to centrum będzie jeszcze funkcjonować – mówił w 2024 r. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z serwisem Raport Warszawski.

Przejdź do galerii: Centrum Lokalne Kamionek w Warszawie

Zobacz galerię 15 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Centrum Lokalne Kamionek wiosną 2025 r.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Piotr Grochowski. Architekt, który bywa przedsiębiorcą