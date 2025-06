Spis treści

Dlaczego podjęto decyzję o remediacji gruntu?

Za proces remediacji odpowiada firma REMEA, która może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem w realizacji tego typu projektów. Podjęte działania na działce przy ulicy Królewskiej w Milanówku (w województwie mazowieckim) mają na celu kompleksowe usunięcie zanieczyszczeń z gruntów. Są one istotne nie tylko dla przyszłych mieszkańców zielonego osiedla Milanówek Zdrój, ale również dla całej społeczności tej podwarszawskiej miejscowości.

Fabryka MIFAM produkowała narzędzia chirurgiczno-dentystyczne. Zakład funkcjonował przy ul. Królewskiej przez około 50 lat, a prowadzona przez niego działalność spowodowała, że część gruntów znajdujących się w tej części miasta uległa zanieczyszczeniu. Stanowiło to przeszkodzę na drodze do rozwoju Milanówka oraz wpływało na jakość życia mieszkańców. Szansa na zmianę sytuacji pojawiła się przy planowaniu osiedla na tym terenie. Deweloper Trei Real Estate Poland, odpowiedzialny za inwestycję Milanówek Zdrój, podjął decyzję o zneutralizowaniu zanieczyszczeń. Proces powierzył w ręce specjalistów.

Do procesu remediacji działki przy ul. Królewskiej w Milanówku podchodzimy w sposób przemyślany i kompleksowy. Naszym celem jest stworzenie tam miejsca promującego komfort oraz środowisko naturalne. W związku z tym do współpracy zaprosiliśmy firmę REMEA, dysponującą wieloletnim doświadczeniem i know-how w realizowaniu tego typu zadań. Dowodem skuteczności podjętych przez nas działań będzie niezależna, międzynarodowa certyfikacja środowiskowa BREEAM, która po raz pierwszy zostanie przyznana inwestycji mieszkaniowej w Milanówku, mówi Mariusz Cegielski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

W jaki sposób zostanie przeprowadzona remediacja?

REMEA to firma odpowiedzialna za przeprowadzenie na działce przy ul. Królewskiej tzw. remediacji in-situ. Zaprojektowano m.in. specjalistyczną instalację, która umożliwi usunięcie zanieczyszczeń z powierzchni ziemi w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i stanu środowiska

W procesie remediacji terenu wykorzystujemy innowacyjne urządzenie REMBOX, dzięki któremu stale monitorujemy poziom zanieczyszczeń w powietrzu. Za jego pomocą w kompleksowy sposób chronimy zdrowie pracowników, okolicznych mieszkańców oraz środowisko. Monitorowanie terenów poddawanych remediacji jest kluczowe dla zachowania pełniej kontroli w kontekście wpływu zanieczyszczeń na środowisko, szczególnie w obszarach zurbanizowanych, tłumaczy Marcin Biliniak, Kierownik Oddziału Centrum w REMEA.

REMBOX, czyli wieloparametrowy moduł monitorujący, to autorskie urządzenie REMEA. Pozwala ono na stały, zdalny monitoring parametrów środowiska. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu z podłączonymi sondami. Urządzenie gromadzi szereg informacji środowiskowych z placu budowy. Gdy zostaną przekroczone progi alarmowe, REMEA informuje o tym. W ten sposób pozwala podjąć natychmiastowe działania BHP. Przeprowadzono również testy przed podjęciem prac, co pozwoliło potwierdzić ich skuteczność, jak również optymalnie dobrać technologię do warunków panujących na działce objętej remediacją.

W działaniach w Milanówku wykorzystujemy metodę utleniania z ventingiem, gdzie w pierwszym kroku substancje zanieczyszczające są przekształcane na prostsze pod względem budowy chemicznej związki, a następnie z wykorzystaniem naturalnego przepływu powietrza wspomaganego mechanicznie, są one bezpiecznie ekstrahowane z gruntu. Drugą stosowaną przez nas metodą jest tzw. solidyfikacja, w ramach której zanieczyszczenia poddawane są procesowi ciśnieniowej iniekcji, w wyniku czego następuje ich przekształcanie w związki mniej rozpuszczalne i tym samym mniej toksyczne. Dzięki tej metodzie wzrasta wytrzymałość mechaniczna gruntu, co jest korzystne w kontekście prac budowlanych na terenie, dodaje Marcin Biliniak.

Osiedle Milanówek Zdrój

Projekt osiedla Milanówek Zdrój ma w możliwe największym stopniu współgrać z kameralnym, willowym charakterem okolicy. Pierwszy etap zaoferuje 114 apartamentów o zróżnicowanych metrażach, z dostępem do balkonów, tarasów lub ogródków.

To co, wyróżnia Milanówek Zdrój, to otwarte, zielone części wspólne z linearnym parkiem i ogólnodostępną tężnią. Miejsca, w którym mieszkańcy będą mogli się zrelaksować. Zaplanowano również posadzenie 60 drzew, m.in. klonów czerwonych, grusz ozdobnych czy grujeczników japońskich. W efekcie niemal połowę powierzchni osiedla Milanówek Zdrój zajmą tereny zielone.

Jesteśmy bardzo zaangażowani w budowanie lokalnej społeczności Milanówka oraz poprawę jakości życia mieszkańców tego wyjątkowego miasta. Poza budową osiedla Milanówek Zdrój, sfinansowaliśmy przebudowę ul. Łącznej oraz zrealizowaliśmy plac zabaw na „Berlinach”. Jesteśmy również sponsorem lokalnej drużyny piłkarskiej KS Milan Milanówek, a od 2014 roku w Milanówku operuje nasz park handlowy Vendo Park, który stał się popularną destynacją zakupową wśród lokalnej społeczności, podsumowuje Jacek Wesołowski, Dyrektor Zarządzający Trei Real Estate Poland.

Prace budowlane w ramach pierwszego etapu osiedla Milanówek Zdrój mają się zakończyć w 2026 roku. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Łucz-Bud Sp. z o. o., a za projekt architektoniczny odpowiada pracownia Adaptic Architekci.