Ile kosztują mieszkania z rynku wtórnego w Szczecinie? Oto aktualne ceny

Ceny mieszkań Szczecin – rynek wtórny, wrzesień 2024. Zobacz bieżące ceny mieszkań z rynku wtórnego w Szczecinie

Autor: Getty Images/MBPROJEKT_Maciej_Bledowski

Pod względem cen mieszkań Szczecin należy dziś do najdroższych miast w Polsce. Ile obecnie płaci się za mieszkanie z rynku wtórnego w Szczecinie oraz w innych lokalizacjach w regionie? Oto aktualne ceny mieszkań z drugiej ręki w Szczecinie.

Ceny mieszkań Szczecin – rynek wtórny. Co zmieniło się dla kupujących?

Podobnie jak w wielu miastach kraju, także w Szczecinie ceny mieszkań przeważnie pną się w górę, jednak w ostatnim czasie można było zaobserwować stabilizację cen transakcyjnych. Średni wydatek na zakup mieszkania, na jaki muszą się przygotować nabywcy w Szczecinie, to 8,6–9,5 tys. zł/m². Według danych udostępnionych przez NBP od ostatniego kwartału:

średnie ceny ofertowe urosły o 316 zł/m 2 ,

, średnie ceny transakcyjne spadły o 200 zł/m2.

Jak prognozują eksperci, mieszkania z drugiej ręki w Szczecinie będą najprawdopodobniej drożeć. Nie dziwi to w obliczu faktu, że średnie ceny pną się tu w górę niemal nieprzerwanie od 2017 r.

Ceny mieszkań z drugiej ręki w Szczecinie według Narodowego Banku Polskiego

Co trzy miesiące udostępniane są dane cenowe zgromadzone przez Narodowy Bank Polski. Ostatnia publikacja miała miejsce w II kwartale 2024 r. Jak podaje NBP, średnia cena mieszkania z rynku wtórnego w Szczecinie wynosi obecnie:

cena ofertowa – 9563 zł/m²,

cena transakcyjna – 8620 zł/m².

Jak widać, między cenami ofertowymi a transakcyjnymi różnica jest stosunkowo nieduża, ale i jedne, i drugie ceny poszły w górę. Dla porównania trzy miesiące wcześniej, w I kwartale 2024 r. cena ofertowa pozostawała na poziomie 9247 zł/m², a średnia cena transakcyjna wynosiła 8820 zł/m².

Ceny mieszkań używanych w Szczecinie według Otodom Analytics

Eksperci Otodom Analytics co miesiąc publikują zaktualizowane dane na temat sytuacji na rynku mieszkaniowym. Ostatnia publikacja dotycząca cen na rynku wtórnym miała miejsce w sierpniu 2024 r. Jak wynika z danych, średnia cena ofertowa za mieszkanie z drugiej ręki w Szczecinie wynosi 9701 zł/m².

Analitycy podali również średnie ceny dla mieszkań o określonych metrażach w Szczecinie:

mieszkanie do 40 m² – 11 395 zł/m²,

mieszkanie 40–59 m² – 9998 zł/m²,

mieszkanie 60–89 m² – 9068 zł/m²,

mieszkanie powyżej 90 m² – 7726 zł/m².

Ważne W rankingu cenowym Otodom Analytics Szczecin zamyka pierwszą dziesiątkę najdroższych miast w Polsce, jeśli chodzi o rynek wtórny.

Ceny mieszkań Szczecin, rynek wtórny – przegląd Muratora

Szczecin to miasto drogie, jednak przede wszystkim na rynku pierwotnym – rynek wtórny oferuje bardziej przystępne ceny. Co ciekawe, choć ceny rosły tu niemal nieprzerwanie od 2017 r., sama końcówka 2023 r. przyniosła pierwszą od dawna stabilizację cen transakcyjnych. Nie należy jednak spodziewać się, by był to wstęp do długofalowych obniżek, tym bardziej, że na początku 2024 r. ceny znowu poszły w górę.

W popularnych serwisach ogłoszeniowych można znaleźć oferty bardzo zróżnicowane cenowo w zależności od tego, jaka część Szczecina jest brana pod uwagę. W przypadku lokali 40–60 m² przykładowe oferty to:

mieszkanie trzypokojowe z dwoma balkonami (Centrum) za 550 tys. zł (57 m²),

mieszkanie z trzema pokojami (Pomorzany) za 565 tys. zł (55,5 m²),

mieszkanie trzypokojowe w domu jednorodzinnym (Kijewo) za 529 tys. zł (55 m²),

mieszkanie dwupokojowe z balkonem (Niebuszewo) za 545 tys. zł (50 m²),

mieszkanie z dwoma pokojami i balkonem po remoncie (Bukowe-Klęskowo) za 625 tys. zł (49,5 m²).

Dla osób planujących zakup mieszkania w Szczecinie najlepszą radą jest szukanie lokum na obrzeżach miasta oraz polowanie na promocje – to najlepszy sposób na uzyskanie korzystnej ceny. Zawsze opłaca się także próba negocjacji cenowych ze sprzedającym.

Ceny mieszkań z rynku wtórnego w województwie zachodniopomorskim

Zakup mieszkania w Szczecinie nie jest tani nawet na rynku wtórnym, dlatego warto wziąć pod uwagę również inne lokalizacje w województwie zachodniopomorskim. Poniżej zaprezentowano przykładowe oferty sprzedaży mieszkań używanych o powierzchni 40–60 m²:

Kołobrzeg – 480 tys. zł za mieszkanie dwupokojowe do odświeżenia (52 m²),

Koszalin – 369 tys. zł za mieszkanie z dwoma pokojami i balkonem (45 m²),

Police – 315 tys. zł za lokal dwupokojowy z balkonem (44,5 m²),

Stargard – 368 tys. zł za lokal dwupokojowy z widokiem na park (50,5 m²),

Świnoujście – 610 tys. zł za mieszkanie trzypokojowe (56,5 m²).

Warto pamiętać, że jednym ze sposobów na tańszy zakup mieszkania, niezależnie od lokalizacji, jest wybór nieruchomości do remontu. Taki zakup należy jednak poprzedzić szczegółową analizą kosztów wymaganych prac.

