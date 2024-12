Była fabryka, będą mieszkania - nowe osiedle w śródmieściu Bielska-Białej. Stare mury Befamy z szansą na drugie życie

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Resi Capital/Cavatina Stylowe budynki na terenie bielskich zakładów Befama

Na terenie zakładów B bielskiej Befamy wyrośnie stylowe osiedle mieszkaniowe. W imieniu krakowskiej Cavatiny za realizację inwestycji odpowiada spółka Resi Capital. Budowa ma być prowadzona pod nadzorem konserwatorskim. Historyczna zabudowa zakładów stanie się częścią nowego kompleksu mieszkaniowego.

Obecna na giełdzie Cavatina to jeden z największych w Polsce deweloperów, który w Bielsku-Białej wybudował niezwykły obiekt łączący funkcje biurowe i kulturalne. W futurystycznym budynku Cavatina Hall, który stał się współczesną ikoną miasta odbywają się najbardziej prestiżowe imprezy i koncerty. Czy inwestycja mieszkaniowa na terenie zakładów maszyn włókienniczych Befama też stanie się ważnym architektonicznie punktem na mapie miasta?

Bielska wełna – niezapomniana historia

Bielsko i Biała stały się jednym miastem dopiero w 1951 r. Leżące na przeciwległych brzegach rzeki Białej były od wieków znanymi ośrodkami tkactwa. Ta tradycja w okresie międzywojennym pozwoliła na stworzenie nieformalnej marki bielskiej wełny, synonimu najwyższej jakości produkowanych tu wyrobów wełnianych. Ubrania produkowane z tych materiałów były dosłownie nie do zdarcia i zachowywały kolor i fason przez wiele lat. W okresie PRL nie było łatwo kupić wyrobów włókienniczych z Bielaka-Białej, bo część produkcji była eksportowana, a część rozchodziła się spod przysłowiowej lady. Niestety, przemiany gospodarcze lat 90. XX w. doprowadziły do likwidacji zakładów włókienniczych i fabryk produkujących dla nich maszyny. Na miejscu zakładów z tradycjami wyrosły, m.in. galerie handlowe.

Próba reaktywacji marki bielskiej wełny, niestety, nie powiodła się. Spuściznę włókienniczej tradycji przechowuje Stara Fabryka, gdzie znajduje się muzeum bielskiego przemysłu. Ekspozycje zajmują budynki pofabryczne dawnych Zakładów Przemysłu Włókienniczego Bewelana. Budynki po Befamie przetrwały i były niemym świadkiem historii bielskiego włókiennictwa.

Befama - zakłady w centrum Bielsko-Białej

Fabryka miała dwa zakłady położone w bliskim sąsiedztwie w centrum Bielsko-Białej. Zakład A leży przy skrzyżowaniu Partyzantów, głównej osi centrum miata i Powstańców Śląskich, zakład B w położonym nieco na zachód kwrtale ulic Rejtana, Michałowicza i Sikornik. Obie lokalizacje znalazły się latem 2024 r. w posiadaniu Cavatiny, jak poinformował swoich czytelników portal bielsko.bial.pl, który śledzi losy dawnej znanej fabryki. Kilka dni temu informował o pierwszych wyburzeniach na obszarze realizowanej inwestycji.

W dawnych budynkach przez szereg lat znajdowały się liczne firmy, m.in. jedna z najpopularniejszych siłowni w mieście czy prywatna szkoła. Po przejęciu terenu przez nowego właściciela musiały poszukać nowych lokali.

Budynki na terenie zakładów Befamy przy Rejtana są w miejskiej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. Deweloper otrzymał pozwolenie na wyburzenie tylko części z dawnego założenia fabryki. Najbardziej charakterystyczne elementy jak hala z ozdobną elewacją wychodzącą na ulicę Rejtana czy hala z wieżyczką przy ul. Michałowicza mają zostać zrewitalizowane z możliwością nadbudowy. Dopuszczona została także możliwość częściowej rozbiórki dawnej hali wzdłuż ul. Michałowicza, aby poszerzyć tę wąską arterię, którą dojeżdżają do centrum mieszkańcy dalej zlokalizowanych osiedli.

Befama – co powstanie w miejscu fabryki?

W miejscu zakładów powstanie zespół mieszkaniowy uzupełniony funkcją usługową. W budynkach o urozmaiconej stopniowanej od 4 do 8 liczbie kondygnacji naziemnych będzie 316 mieszkań. W podziemnych częściach zlokalizowane mają być parkingi wielostanowiskowe na ponad 530 miejsc.

Inwestycja będzie składać się z pięciu budynków o zróżnicowanych bryłach i kubaturze. Ma to być przyjemne i pełne zieleni miejsce do zamieszkania, skąd mieszkańcy mogą łatwo wydostać się własnym samochodem lub komunikacją miejską w każdy zakątek Bielsko-Białej.

Była Befama, będą Apartamenty Reytana

Zabudowa terenu dawnej Befamy jest wpisana do „Gminnego programu rewitalizacji Bielska-Białej do roku 2030”. Nowoczesna architektura ma w części oddawać historyczny i przemysłowy kontekst lokalizacji. Zobowiązują do tego zachowane elementy dawnych zakładów z początku XX w. Szczególnie efektownie będzie prezentować się budynek od strony ul. Rejtana ze zrewitalizowaną fasadą dawnej hali odlewni i odtworzonymi pozostałymi elewacjami. Jego nadbudowana część będzie odtwarzać podziały historycznego elementu oraz posiadać stylizowane elementy zdobnicze na fasadach. Przy wewnętrznej uliczce zostanie wyeksponowany charakterystyczny historyczny budynek stolarni z wieżyczką. Po przebudowie pozostanie także modernistyczna fasada budynku od strony ulicy Sikornik.

Kolejne budynki, których stopniowana liczba pięter uzależniona jest także konfiguracją terenu będą również akcentami elewacji nawiązywać do stylu loftowego oraz modernizmu, z którego znana jest Bielsko-Biała. Cechą wspólną wszystkich są duże powierzchnie przeszkleń i obszerne balkony i loggie, co nadaje elewacjom lekkości.

Apartamenty Reytana - co na początek

Obecnie powstaje największy z obiektów osiedla nazywany budynkiem C. Jest on zlokalizowany w środkowej części zespołu, a jego nazwa nawiązuje do kształtu przypominającego literę C. Jego dwa ramion będą rozpięte pomiędzy poszerzoną ul. Michałowicza a zachodnią odnogą ul. Rejtana. Od strony pierwszej z tych ulic będzie najwyższa część złożona z ośmiu kondygnacji. Stopniowo będzie się obniżać do sześciu kondygnacji. Znajduje się tutaj 251 mieszkań o powierzchni 25 – 72 m2. Pośrodku skrzydeł budynku zaprojektowane zostało zielone obszerne patio. Oddanie do użytku planowane jest w IV kwartale 2026 r.

źródło: bielsko.biala.pl, resicapital.pl

