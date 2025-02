Arkady Wrocławskie. W weekend zaczyna się wyburzanie galerii handlowej

13:55

Arkady Wrocławskie do wyburzenia. Właściciel złożył wniosek

Chodzi o galerię handlową, która działała zaledwie 17 lat i w której dla uciechy klientów powstało największe wówczas w Polsce akwarium oceaniczne z rafą koralową. Arkady Wrocławskie zostaną wyburzone. Wniosek, dotyczący rozbiórki istniejącego obiektu budowlanego złożyła spółka Arkady Wrocławskie S.A. Develia sprzedaje obiekt spółce Vastint. Rozbiórka ma zacząć się w sobotę.

Spis treści

Aktualizacja, 21 lutego 2025

W sobotę 22 lutego zacznie się wyburzania Arkad we Wrocławiu. Już w grudniu właściciele uzyskali pozwolenie na wyburzenie pustego i zamkniętego budynku. Rozbiórka miała zacząć się w styczniu, ale, jak podaje gazetawroclawska.pl, wykonawca musiał przesunąć termin z powodu procedur administracyjnych oraz zaplanowanych przez Tauron napraw sieci energetycznej. Tauron planował prace na sieci energetycznej w obrębie skrzyżowania ulic Nasypowej i Powstańców śląskich od 17 do 20 lutego. Dlatego prace mogą zacząć się 22 lutego.

Spółka Arkady Wrocławskie - wniosek o wyburzenie

Stało się. Właściciel złożył wniosek o wyburzenie. Arkady Wrocławskie znikną. Wniosek do prezydenta miasta Wrocławia złożyła spółka Arkady Wrocławskie S.A. Został odnotowany 31 lipca 2024 pod nr 33737 i jest obecnie w trakcie rozpatrywania. Został opisany jako "rozbiórka budynku Arkad Wrocławskich. Rodzaj zamierzenia budowlanego - rozbiórka istniejącego obiektu budowlanego". Dotyczy działek: Obręb 026401_1.0022: działka nr AR_15.3/3, AR_15.4/4, AR_15.5/4, AR_15.6, AR_15.7/4, AR_15.8.

Tak. Chodzi o galerię handlowa, która powstała już w XXI wieku i w której dla uciechy klientów powstało największe wówczas w Polsce akwarium oceaniczne z rafą koralową. W akwarium o wysokości trzech pięter i 120.000 litrów słonej wody pływało kilkaset ryb oraz trzy rafowe rekiny czarnopłetwe. Działało do 2019 roku.

Develia sprzedaje budynek spółce Vastint

To, że Arkady Wrocławskie znikną, nie jest nowością. Już w zeszłym roku właściciel - spółka Develia - zdradziła, że Vastint Poland kupuje Arkady Wrocławskie. Galeria handlowa padła ofiarą pandemii. Obiekt przestał być rentowny. Transakcja ma zostać sfinalizowana do końca sierpnia 2025 r. Podana cena to 185,6 mln zł. Natomiast już od wielu miesięcy trwało wygaszanie działalności Arkad. Już wtedy zapowiadano, że rozbiórka ma zacząć się po wakacjach. Teraz spółka czeka na zgodę.

- Arkady Wrocławskie to nasz ostatni budynek komercyjny. Środki, które pozyskaliśmy z dotychczas zrealizowanych transakcji reinwestowaliśmy w dynamiczny rozwój w segmencie mieszkaniowym poprzez rozwój organiczny, przejęcia, a także partnerstwa joint venture. Dzięki temu znacząco umocniliśmy naszą pozycję w czołówce deweloperów mieszkaniowych i dążymy do tego, by ten trend kontynuować. Arkady Wrocławskie trafią do doświadczonego inwestora z szerokim portfolio projektów mixed-use, dlatego jestem przekonany, że ten kwartał miasta zyska nową jakość - mówił Andrzej Oślizło, prezes Develii.

Arkady Wrocławskie działały zaledwie 17 lat

To bardzo charakterystyczny obiekt handlowy w centrum Wrocławia. Powstały w 2007 roku. Arkady stoją w kwartale ulic: Powstańców Śląskich, Swobodnej, Komandorskiej i Nasypowej. W skład nieruchomości wchodzi:

4-kondygnacyjne centrum handlowe z częścią handlowo-rozrywkową,

13-kondygnacyjny biurowiec

1-kondygnacyjny parking podziemny wraz z parkingiem kubaturowym.

Podpisana umowa dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z całą zabudową wielofunkcyjną. Umowa przyrzeczona powinna zostać podpisana do końca sierpnia 2025 r. pod warunkiem spełnienia warunków zawieszających.

- Nasze plany inwestycyjne przewidują wyburzenie istniejącego kompleksu i zastąpienie go nowoczesną, wielofunkcyjną zabudową, (...) tworząc dynamiczną, atrakcyjną przestrzeń do życia, pracy i spędzania czasu wolnego” - mówił Roger Andersson, dyrektor zarządzający Vastint Poland.

Historia Arkad Wrocławskich

To była potężna inwestycja firmy LC Corp S.A., spółki deweloperskiej należącej wówczas do Leszka Czarneckiego. Kiedy wiosną 2007 otwierano Arkady, było tu ponad 120 sklepów - w tym pierwszy we Wrocławiu supermarket Alma, a także Escada, Laurel czy Rossignol. Kino - wówczas Multikino - miało 10 sala i największą we Wrocławiu salę premier na 550 miejsc. Był też klub fitness, centrum medyczne oraz biura. Budowa trwała 2 lata, a komercjalizację obiektu zakończono na rok przed jej końcem. Pełen sukces.

Szkło, stal oraz piaskowiec. I rekiny w gigantycznym akwarium

Projekt powstał we wrocławskiej pracowni architektonicznej AP Szczepaniak w latach 2003–2006. Budowę rozpoczęto w roku 2005, a obiekt oddano do eksploatacji 28 kwietnia 2007. Na całość kompleksu składała się część handlowa o pow. 30 tys. mkw, 11-piętrowy biurowiec ok. 9000 mkw oraz parking. Powierzchnia całkowita Arkad Wrocławskich wynosi ok. 100 tys. mkw. Jak pisali inwestorzy przed otwarciem: Jedną z wyjątkowych atrakcji Arkad Wrocławskich jest największe w Polsce akwarium oceaniczne z rafą koralową. Podzielone jest na dwie części – niższa, w której znajduje się przepiękna rafa koralowa i bogata fauna morska oraz wyższa, przeznaczona głównie dla rekinów.

