Wi-Fi 6 - nowa era łączności bezprzewodowej

16:11

Technologia bezprzewodowa jest nieodłącznym elementem naszego życia. Od telefonów komórkowych, przez laptopy, aż po inteligentne domy - wszystko łączy się z internetem przez Wi-Fi. Ostatnie lata przyniosły znaczące zmiany w tej dziedzinie, a jedną z najważniejszych jest Wi-Fi 6. Czym jest Wi-Fi 6 i jakie ma kluczowe zalety?

Spis treści

Murator Remontuje: Metamorfoza pokoju dziecięcego. Malowanie z wykorzystaniem taśm malarskich Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czym jest Wi-Fi 6?

Wi-Fi 6, znane również jako 802.11ax, to najnowszy standard sieci bezprzewodowej, który zastępuje wcześniejszy - Wi-Fi 5 (802.11ac). Szacuje się, że względem poprzedniego standardu, jego wydajność wzrosła aż o 300%!

Wi-Fi 6 nie tylko oferuje szybsze połączenia, ale przede wszystkim poprawia efektywność, stabilność i zasięg sieci, zwłaszcza w miejscach o dużym zagęszczeniu urządzeń, takich jak biura, centra handlowe czy osiedla mieszkaniowe. Pracuje on na pasmach 2,4; 5 i 6 GHz.

Kluczowe zalety Wi-Fi 6

Choć przepustowość nie jest jedynym wyznacznikiem jakości sieci bezprzewodowej, Wi-Fi 6 oferuje teoretyczny maksymalny transfer na poziomie 9,6 Gb/s. To znacznie więcej niż Wi-Fi 5, które oferowało do 3,5 Gb/s.

Wi-Fi 6 wprowadza technologię MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output) oraz OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiple Access), które umożliwiają jednoczesną komunikację z wieloma urządzeniami. W miejscach takich jak stadiony, biura czy lotniska, gdzie wiele osób korzysta z sieci jednocześnie, Wi-Fi 6 sprawdza się znacznie lepiej niż jego poprzednicy.

Dzięki funkcji TWT (Target Wake Time), Wi-Fi 6 pozwala na bardziej efektywne zarządzanie czasem pracy urządzeń podłączonych do sieci. TWT umożliwia urządzeniom „budzenie się” tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co zmniejsza zużycie energii, a tym samym wydłuża czas pracy na baterii.

Wi-Fi 6 wykorzystuje technologię BSS Coloring, która zmniejsza zakłócenia sygnału pochodzące z innych sieci. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się lepszą jakością połączenia, nawet w zatłoczonych obszarach, oraz większym zasięgiem sieci w domu, czy biurze.

Czy warto przejść na Wi-Fi 6?

Wprowadzenie Wi-Fi 6 przynosi wiele korzyści, ale decyzja o przejściu na ten standard zależy od indywidualnych potrzeb użytkownika. Routery w tym standardzie pojawiły się na rynku w 2022 roku. Obecnie z Wi-Fi korzystają także producenci telefonów komórkowych - m.in. Apple oraz Samsung.

Jeśli korzystasz z wielu urządzeń jednocześnie, pracujesz w środowisku z dużym zagęszczeniem urządzeń sieciowych lub po prostu zależy ci na jak najlepszej jakości połączenia – Wi-Fi 6 jest rozsądnym rozwiązaniem.

Warto jednak pamiętać, że aby w pełni wykorzystać możliwości nowej sieci, niezbędne jest posiadanie routera kompatybilnego z nią oraz urządzeń obsługujących ten standard, np. laptopa z wbudowaną kartą sieciową Wi-Fi 6.

Przyszłość Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 to nie koniec innowacji w dziedzinie bezprzewodowej komunikacji. Już teraz mówi się o Wi-Fi 6E, które wprowadza obsługę dodatkowego pasma 6 GHz, co pozwoli na jeszcze większą prędkość i stabilność połączeń. Wraz z rozwojem technologii 5G, integracja Wi-Fi 6 z sieciami mobilnymi stanie się kluczowym elementem w budowie inteligentnych miast i przyszłych rozwiązań Internetu Rzeczy.

Wi-Fi 6 to znaczący krok naprzód w technologii sieci bezprzewodowych. Zapewnia szybsze, bardziej niezawodne połączenia oraz lepszą wydajność w zatłoczonych miejscach, a także umożliwia efektywniejsze zarządzanie energią przez urządzenia. Choć nie wszyscy od razu odczują potrzebę przejścia na nowy standard, warto rozważyć tę opcję, szczególnie w kontekście przyszłych potrzeb i rosnącej liczby urządzeń podłączonych do internetu.

Materiał powstał we współpracy z firmą Supermedia. Warszawski operator dostarcza najnowocześniejsze rozwiązania z zakresu telekomunikacji klientom indywidualnym i biznesowym.