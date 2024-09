Targi FASTENER POLAND® 2024 odbędą się w EXPO Kraków 25 i 26 września. Oto o czym będzie mowa

10:45 Materiał sponsorowany

Autor: mat. prasowe

Targi FASTENER POLAND® 25-26 września 2024 odbędą się w EXPO Kraków. To jedyne międzynarodowe targi elementów złącznych organizowane w Europie Środkowo-Wschodniej. Od 7 lat impreza jest kluczowym forum wymiany doświadczeń, poznania nowości oraz budowania trwałych relacji handlowych.

Targi FASTENER POLAND® 2024 w EXPO Kraków

Wśród tegorocznych tematów z pewnością nie zabraknie kwestii środowiskowych - ceł węglowych i zrównoważonego rozwoju, zwiększonych wymagań jakościowych i normatywnych, skróconych łańcuchów dostaw, postępu technologicznego oraz rosnących cen materiałów.

Polska - europejski strategiczny dostawca

Polska, dzięki centralnej lokalizacji w Europie, odgrywa kluczową rolę dostawcy elementów złącznych na rynki europejskie. Polscy producenci słyną z wysokiej jakości elementów złącznych. Ich produkty dzięki stałym regularnym inwestycjom w szkolenia pracownicze oraz nowoczesne technologie spełniają najwyższe standardy wykonania. Choć rosną koszty prądu i utrzymania pracowników Polska nadal jest konkurencyjna cenowo w porównaniu z innymi krajami europejskimi.

Międzynarodowo i fachowo

Na liście wystawców znalazło się 150 wystawców z całego świata – liderów branży. Oprócz polskich dostawców zaprezentują się producenci i dystrybutorzy z:

Czech,

Danii,

Hiszpanii,

Indii,

Malty,

Niemiec,

Pakistanu,

Turcji,

Tajwanu,

Włoch,

Chin

Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

W EXPO Kraków zaprezentują się m. in.: SKAKO Vibration A/S, NOEGEL Poland, EKATEC GmbH, TORK BAĞLANTI ELEMANLARI, Fastbolt Schraubengroßhandels GmbH, TOGE Dübel GmbH & Co. KG, UNBRAKO - DEEPAK FASTENERS LIMITED, MEKR’S s.r.o., Achilles Seibert GmbH , PGB-Polska, Inoxdadi S.r.l, TFC Ltd., NORD-LOCK Polska, BRALO CZ s.r.o., VIPA S.p.A., DROMET Sp. z o.o. B

Bogata oferta targowa zawiera najnowocześniejsze łączniki i mocowania przemysłowe (od śrub, przez nity po nakrętki, kołki czy kliny), łączniki budowlane (kotwy, śruby betonowe, mocowanie fasad i izolacji), zaawansowane systemy montażu i instalacji (z prezentacją najnowszych urządzeń do nitowania, wkrętarek i systemów wprowadzania śrub czy uchwytów montażowych), a także technologie produkcji łączników i urządzenia do ich magazynowania i dystrybucji.

Użytkownicy końcowi w centrum uwagi

Targi adresowane są do kupców komponentów i handlowców. Przemysł maszynowy, fotowoltaika, AGD, automotive, elektroenergetyka czy elektronika to sektory z największym zapotrzebowaniem na wszelkiego rodzaju łączniki i mocowania. W tym roku targom towarzyszy specjalna strefa elementów złącznych dla budownictwa, która pozwoli specjalistom z branży ociepleń, monterom systemów klimatyzacji, wentylacji i chłodnictwa, montażystom fasad, producentom rusztowań, wykonawcom hal przemysłowych i magazynowych na nawiązanie kontaktów z dostawcami.

Pierwszego dnia targów (25 września) organizatorzy zapraszają na konferencję „ Produkcja elementów złącznych – obecne wyzwania i prognozy na kolejne lata”. W programie również pokazy i strefa spotkań i kariery. Rejestracja online i szczegółowe informacje na https://fastenerpoland.pl/