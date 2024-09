Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Poznań, 7-8 października

We współpracy z Ministerstwem Rozwoju i Technologii w Poznaniu w dniach 7-8 października odbędzie się po raz kolejny Kongres Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE. Na Międzynarodowych Targach Poznańskich spotkają się z biznesem przedstawiciele rządów oraz najważniejszych polskich, ukraińskich i międzynarodowych instytucji odpowiedzialnych za odbudowę i modernizację Ukrainy w nadchodzących latach. Muratorplus.pl jest patronem medialnym wydarzenia.

Druga edycja Kongresu Odbudowy Ukrainy COMMON FUTURE odbędzie się w dniach 7-8 października na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Wydarzenie organizuje Grupa MTP we współpracy merytorycznej z Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Patronat nad kongresem objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Minister Spraw Zagranicznych i Przewodniczący Rady ds. Współpracy z Ukrainą przy Prezesie Rady Ministrów poseł Paweł Kowal.

Wśród jego uczestników znajdą się przedsiębiorcy z Polski, Ukrainy i innych państw, przedstawiciele rządów, samorządów oraz instytucji krajowych i międzynarodowych wspierających rozwój. Przed rokiem wydarzenie zgromadziło ponad 1200 uczestników, którzy podczas 40 debat i paneli dyskusyjnych rozmawiali o wyzwaniach stojących przed Ukrainą i jej sojusznikami wspierających ją w walce z rosyjskim agresorem. Nadchodząca edycja to będą także debaty, inspirujące wystąpienia, dostęp do ekspertów i przede wszystkim wymiana kontaktów z przedstawicielami biznesu ukraińskiego.Do uczestnictwa zaproszono szczególnie przedstawicieli branży: budowlanej, przemysłu, inwestycji, energetycznej, produkcji medycznej i humanitarnej, transportu i logistyki, technologii ICT, cyberbezpieczeństwa i technologii podwójnego zastosowania.

Polska hubem odbudowy

Celem kongresu jest przedstawienie przedsiębiorcom, politykom, bankowcom, samorządowcom obrazu gospodarki, państwa i społeczeństwa Ukrainy w trzecim roku wojny oraz potrzeb związanych z bieżącą odbudową Ukrainy i planami modernizacji kraju. Polska, która stała się hubem pomocy humanitarnej i militarnej dla Ukrainy w procesie odbudowy już odgrywa zasadniczą rolę, decydują o tym: bliskość geograficzna; poziom obrotów handlowych, który czyni Polskę pierwszym partnerem handlowym Ukrainy w wolnym świecie; znajomość realiów Ukrainy, w której działa ponad 600 polskich firm; rosnąca przedsiębiorczość Ukraińców w Polsce; zdolności polskich firm produkcyjnych, budowlanych i transportowych; ponad 460 partnerstw regionów, miast i gmin z obu krajów - to kapitał, który czyni Polskę hubem odbudowy Ukrainy i niezbędnym uczestnikiem tego procesu.

Program tegorocznej edycji

Nad programem pracuje Rada Programowa, do udziału w jej pracach zostali zaproszeni przedstawiciele ministerstw i instytucji publicznych wspierających współpracę gospodarczą i obecność zagraniczną polskich przedsiębiorców. Są to następujące instytucje:

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Spraw Zagranicznych,

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej,

Rada ds. Współpracy z Ukrainą przy Prezesie Rady Ministrów,

Polska Agencja Inwestycji i Handlu,,

Bank Gospodarstwa Krajowego,

Polski Fundusz Rozwoju,

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych,

Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Nad pracami rady czuwa organizator Grupa MTP wraz z partnerami merytorycznymi: Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarczą i Polskim Związkiem Pracodawców Budownictwa. Szczegółowy program, będzie dostępny na stronach kongresu. To na czym w tym roku skupią się debatujący to perspektywa akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej i związany z tym nowy program wsparcia „Ukraine Facility”, kwestia bezpieczeństwa energetycznego Ukrainy oraz polskiego wkładu w jego zapewnieniu, a także współpraca na szczeblu samorządowym, oparta na doświadczeniach dużych polskich miast. Oprócz tematów wiodących obecne będą: szanse i zagrożenia dla udziału polskich firm w odbudowie Ukrainy, możliwości wsparcia dla polskich inwestorów w tym podłoże ekonomiczne, prawne, ubezpieczeniowe i gwarancyjne czy zagrożenia na rynku pracy.

Dwa dni na targach

Wydarzenie odbędzie się w kompleksie Poznan Congress Center na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ten nowoczesny obiekt konferencyjny należący do Grupy MTP z nowoczesnym i multifunkcjonalnym wystrojem będzie przygotowany na dwa tysiące uczestników z Polski i zagranicy. Jego przestrzeń będzie podzielona na strefę debat, którą stworzą trzy sceny z panelami dyskusyjnymi oraz przestrzeń profesjonalistów, gdzie uczestnicy zasięgną wiedzy od ekspertów podczas indywidualnych spotkań oraz w trakcie warsztatów i wykładów. Partnerzy wydarzenia prezentować będą swoją ofertę w strefie expo, na kompaktowych stoiskach. Budynek centrum kongresowego otoczony jest tzw. zieloną rzeką z nowocześnie zaaranżowaną zielenią i miejscami rekreacji.

Dla przyjeżdżających uczestników będzie do dyspozycji wielopoziomowy parking podziemny, zaś podróżujący transportem zbiorowym będą mieli niedaleko z położonego w sąsiedztwie węzła komunikacyjnego Poznań Główny.