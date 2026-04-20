Sezon budowlany 2026 ruszył w pełni, a styropian pozostaje najpopularniejszym materiałem do termoizolacji w Polsce. Choć ceny surowców (polistyrenu) na rynkach światowych są stabilniejsze niż w ubiegłym roku, końcówka marca przyniosła lekkie korekty w cennikach producentów.

Ile kosztuje styropian w kwietniu 2026? Średnie ceny rynkowe

Obecnie ceny styropianu podaje się najczęściej w przeliczeniu na metr sześcienny (m3) lub na paczkę. Warto pamiętać, że cena zależy głównie od współczynnika przewodzenia ciepła, czyli lambdy (λ) – im niższa lambda, tym materiał droższy, ale i cieplejszy.

Średnie ceny styropianu elewacyjnego (fasada):

Styropian biały (λ 0,040 - 0,044): 195 – 225 zł/m3

Styropian grafitowy (λ 0,031 - 0,033): 245 – 285 zł/m3

Średnie ceny styropianu podłogowego (EPS 100):

Styropian twardy na podłogi/parkingi: 290 – 340 zł/m3

Gdzie kupić styropian? Porównanie punktów sprzedaży

Hurtownie budowlane (najtaniej przy dużych zamówieniach)

W hurtowniach cena za metr sześcienny styropianu grafitowego oscyluje wokół 250 zł. Największą korzyścią jest tzw. minimum logistyczne (zazwyczaj ok. 25-30 m3) – przy takim zamówieniu transport bezpośrednio od producenta jest darmowy, co czyni tę opcję bezkonkurencyjną przy ocieplaniu całego domu.

Markety budowlane (Castorama, Leroy Merlin, OBI)

To rozwiązanie głównie dla osób potrzebujących mniejszych ilości „na już”.

Paczka styropianu białego (0,3 m3): ok. 65 – 80 zł

Paczka styropianu grafitowego (0,3 m3): ok. 85 – 110 zł

Ceny w marketach są zazwyczaj o 10-15% wyższe niż w hurtowniach, a asortyment często ogranicza się do kilku wybranych marek.

Polecamy: Jaki styropian na elewację budynku? Jakie parametry są najważniejsze przy wyborze styropianu?

Uwaga na pułapki w marketach: Nie każda paczka jest taka sama

Kupując styropian w popularnych sieciach handlowych, łatwo wpaść w pułapkę „atrakcyjnej ceny za paczkę”. Aby rzetelnie porównać oferty, musisz wiedzieć o dwóch mechanizmach stosowanych przez producentów i handlowców:

Przyjęło się, że standardowa paczka styropianu to 0,3 m3. Jednak coraz częściej w marketach spotkamy paczki o mniejszej objętości, np. 0,28 m3 lub 0,25 m3. Cena na etykiecie wygląda na niższą, ale w rzeczywistości płacisz więcej za mniejszą ilość materiału. Zawsze przeliczaj cenę na pełny metr sześcienny. Cena za grubość: Paczka styropianu o grubości 10 cm ma taką samą objętość jak paczka płyt 5 cm czy 15 cm (zmienia się tylko liczba płyt w środku). Dlatego cena za paczkę danej serii powinna być stała – jeśli market różnicuje ceny ze względu na grubość płyty, warto zachować czujność.

Polecamy: Zbiorniki na deszczówkę 2026 - ile kosztują w kwietniu tego roku?

Jak zmieniły się ceny styropianu od początku 2026 roku?

Początek roku przyniósł chwilę stabilizacji, ale wiosenne ożywienie w budownictwie widać już w portfelach:

Styczeń – luty : Martwy sezon. Producenci walczyli o klienta rabatami, ceny oscylowały wokół 235-240 zł za grafit.

: Martwy sezon. Producenci walczyli o klienta rabatami, ceny oscylowały wokół 235-240 zł za grafit. Marzec : Wraz z pierwszymi dodatnimi temperaturami ceny wzrosły o ok. 3-5%.

: Wraz z pierwszymi dodatnimi temperaturami ceny wzrosły o ok. 3-5%. Kwiecień: Widoczne usztywnienie cenników. Ze względu na rosnące koszty transportu i energii, eksperci prognozują dalsze wzrosty w maju.

Jak czytać powyższe zestawienie?

Prezentowane w artykule ceny mają charakter informacyjny i stanowią uśrednione wartości rynkowe dla kwietnia 2026 roku. Zostały one opracowane na podstawie analizy cenników największych ogólnopolskich sieci handlowych, hurtowni budowlanych oraz bieżących trendów surowcowych.

Pamiętaj, że ostateczny koszt zakupu może się różnić w zależności od Twojej lokalizacji, aktualnych promocji w konkretnym markecie oraz kosztów transportu. Przed dokonaniem zakupu zawsze zalecamy weryfikację ceny bezpośrednio w punkcie sprzedaży oraz przeliczenie kosztu paczki na pełny metr sześcienny (m3), aby uniknąć błędów wynikających z różnej objętości opakowań stosowanych przez producentów.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI