Ceny materiałów budowlanych kolejny miesiąc 2024 z lekkim spadkiem

7:18

Autor: Andrzej Szandomirski Wrzesień 2024 przyniósł spadek cen materiałów budowlanych w porównaniu do września 2023

Ceny materiałów budowlanych utrzymują lekką tendencję spadkową. Wrzesień był kolejnym miesiącem, w którym materiały dla budownictwa oraz domu i ogrodu były tańsze, choć nie wszystkie. Cały czas drożeją drewno, płyty OSB, wapń i cement. Średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła minus 2%, porównując z rokiem ubiegłym.

Spis treści

Ceny materiałów budowlanych 2024

Przedstawiamy analizę cen materiałów budowlanych Grupy PSB, śledzącej ceny wiodących materiałów dla budownictwa oraz domu i ogrodu. Zgodnie z najnowszym raportem we wrześniu 2024 w porównaniu do września 2024 średnia dynamika cen materiałów budowlanych wyniosła minus 2%. Porównując z kolei z sierpniem 2024 – ceny materiałów spadły o 1,3%. Zmiany te mogą być wynikiem sezonowego spadku popytu na niektóre materiały budowlane związanego z coraz słabszą aktywnością inwestycyjną. W analizie długoterminowej za okres styczeń-wrzesień 2024 widać, że ceny w tym okresie spadły o 2 proc. w porównaniu z tym samym okresem 2023 roku. To potwierdza, że spadek cen materiałów budowlanych to raczej utrzymujący się trend rynku.

Najbardziej drożeją płyty OSB i drewno

Ceny we wrześniu 2024 w porównaniu do września 2023 wzrosły w pięciu grupach towarowych. Największe wzrosty odnotowano w przypadku płyt OSB i drewna (+11%). Dalej na liście drożejących materiałów są:

cement i wapno (+5%),

ściany i kominy (+4%).

Ceny farb, lakierów oraz materiałów do otoczenia domu wzrosły o 1%, natomiast ceny stolarki pozostały na niezmienionym poziomie.

Które materiały budowlane są tańsze?

We wrześniu 2024 spadek cen nastąpił w 14 grupach. Tańsze są produkty z kategorii dekoracje, motoryzacja, chemia budowlana oraz instalacje, ogrzewanie (do -1%), a także oświetlenie, elektryka oraz wykończenia (po -5%).

Autor: PSB Ceny materiałów budowlanych - wrzesień 2024 Link: powiększ grafikę

Analiza cen materiałów budowlanych za 9 miesięcy 2024

Biorąc po uwagę okres styczeń-wrzesień 2024 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2023 ceny wzrosły w czterech grupach towarowych. Są to:

cement i wapno (+5%)

farby i lakiery (+2%).

Analiza pokazuje, że stolarka i chemia budowlana zdrożały minimalnie, bo tylko o 1%. Z kolei spadki cen odnotowano w 16 kategoriach, m.in. w motoryzacji, wyposażeniu AGD (do -1%), a największy spadek zanotowano w płytach OSB i drewnie (-8%).

