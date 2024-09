Odbudowa i remont domu bez formalności. Nowe przepisy dla powodzian

11:48

Zobacz galerię 3 zdjęcia Autor: Jakub Husarz/Eska Powódź 2024. Rynek i ulice centrum w Głuchołazach

Remont domu bez zgłoszenia. Odbudowa domu czy mieszkania bez pozwolenia. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało nowe przepisy dotyczące łatwiejszych procedur budowlanych, jeśli chodzi o budynki zniszczone przez powódź.

Spis treści

Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało ułatwienia w procesie odbudowy i remontów budynków zniszczonych przez powódź - poinformował 23 września szef resortu Krzysztof Paszyk. Nowe przepisy zwalniają z obowiązku składania zawiadomień o remontach oraz pozwoleń na odbudowę.

Uproszczone procedury budowlane dla powodzian

Podczas konferencji prasowej we Wrocławiu, Krzysztof Paszek z Ministerstwa Rozwoju i Technologii przekazał, że resort wspólnie z Głównym Urzędem Nadzoru Budowlanego przygotowało przepisy, które wprowadzą znaczące uproszczenia, jeśli chodzi o procedury budowlane dotyczące remontów czy odbudowy domów.

- Jest ustawa o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku żywiołu, która pozwala MSWiA wydać takie rozporządzenie - jesteśmy w trakcie uzgadniania jego ostatecznego kształtu - zapowiedział Paszyk.

Minister @KrzysztofPaszyk podczas konferencji dotyczącej działań związanych z usuwaniem skutków powodzi oraz odbudową: 💬 Przygotowaliśmy przepisy, które w porozumieniu z #MSWiA wprowadzą uproszczenia, jeśli chodzi o remonty i odbudowę. Mamy projekt rozporządzenia, który umożliwi… pic.twitter.com/Js5KJhr3Q8— Ministerstwo Rozwoju i Technologii (@MRiTGOVPL) September 23, 2024

Nadzór budowlany oceni stan budynków

Minister wskazał uwagę również, że po ustąpieniu wody z zalanych terenów priorytetem jest oszacowanie przydatności budynków i mieszkań do dalszego użytkowania.

- Spotkałem się z przedstawicielami nadzoru budowlanego, ale też z przedstawicielami izby inżynierów budownictwa, aby maksymalnie przyśpieszyć proces oceny, które budynki nadają się do zamieszkania, a które już niestety nie - powiedział minister.

Dane co do liczby budynków, które zostały uszkodzone lub nie nadają się do zamieszkania, mają spływać do Wojewódzkich Inspektorów Nadzoru Budowlanego oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Inspektorzy budowlani zaczęli pracę na tych terenach, na których woda po powodzi już ustąpiła i możliwe są oględziny na miejscu. Działania tam realizowane są w pierwszej kolejności przez lokalny nadzór budowlany.

- Mobilizujemy wszystkie możliwe siły nadzoru budowlanego do realizacji działań na terenach zalewowych. Na miejscu działa już ok. 100 pracowników z lokalnych jednostek. Po ogłoszonej przeze mnie mobilizacji, z województw nie objętych powodzią zgłosiło się ponad 220 dodatkowych osób. Daje to łącznie ponad 320 pracowników nadzoru budowlanego do realizacji zadań na zalanych terenach. Jesteśmy w stałym kontakcie z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Budowlanego, którzy monitorują sytuację – z ich raportów wynika, że liczba ta przewyższa potrzeby na ten moment, ale sytuacja jest dynamiczna. Codziennie raportujemy stan do MRiT – podkreśla Dorota Cabańska, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

Gdzie zgłosić budynek do pilnej oceny nadzoru?

GUNB utworzył specjalny adres e-mail, na który można zgłaszać o wymagające pilnej oceny nadzoru budowlanego. To dodatkowy sposób kontaktu z nadzorem w przypadku wykorzystania możliwości kontaktu na poziomie lokalnym.

Na adres [email protected] można zgłosić lokalizację domów lub innych obiektów, które uległy znacznemu uszkodzeniu przez falę powodziową. GUNB jednocześnie informuje, aby zgłaszać tu obiekty wymagające najpilniejszej oceny pracowników organów nadzoru budowlanego.

Źródło: PAP, GUNB

Powódź 2024: Zbiornik przeciwpowodziowy Racibórz Dolny na rzece Odrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.