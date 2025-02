Dotacje na otwarcie firmy 2025. Kto może starać się o dofinansowanie rozpoczęcie na działalności gospodarczej? Ile wynosi dotacja?

Dofinansowanie do rozpoczęcia działałalności gospodarczej - ile można dostać w 2024?

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2025 można dostać z PUP. To forma pomocy dla osób, które chcą same stworzyć dla siebie miejsce pracy, rozpoczynając własną działalność gospodarczą. Jak zdobyć dofinansowanie na start 2025? Na co i ile można dostać?

Jedną z form pomocy dla osób zakładających działalność gospodarczą jest zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne lub opłacanie ich na preferencyjnych warunkach. Można także skorzystać z bezzwrotnych dotacji z urzędu pracy, ale ta forma pomocy dostępna tylko pod pewnymi warunkami.

Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 2025 - warunki

Podstawowym warunkiem, który trzeba spełnić, aby dostać jednorazowe, bezzwrotne dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, jest rejestracja w urzędzie pracy jako:

osoba bezrobotna,

opiekun osoby niepełnosprawnej, nigdzie nie pracujący i poszukujący pracy,

absolwent centrum integracji społecznej

absolwent klubu integracji społecznej.

Dodatkowo osoba starająca się o dotacje musi spełnić inne warunki:

nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej;

nie prowadziła działalności gospodarczej i nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, a w przypadku posiadania wpisu - oświadczy o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku.

nie była w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku skazana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.;

nie złożyła wniosku do innego urzędu.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

Wniosek o bezzwrotną dotację jest składany w regionalnym urzędzie pracy. Dokumenty trzeba złożyć jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej. Wniosek musi zawierać:

kwotę dofinansowania

rodzaj planowanej działalności

kalkulację kosztów podjęcia działalności i źródeł jej finansowania;

szczegółowy spis wydatków;

proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków – np. akt notarialny, blokada konta, poręczenie itp.

Ile wynosi dofinansowanie z urzędu pracy?

Dofinansowanie nie może przekroczyć 6-krotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie od stycznia do marca maksymalna kwota wynosi 49 598 zł, gdyż przeciętne wynagrodzenie w III kwartale 2024 r. wyniosło 8266,30 zł. Regionalne urzędy pracy mogą ją zmniejszyć, co przekłada się na fakt, że maksymalna pomoc przeważnie wynosi mniej 20 - 40 tys. zł.

Warunkiem bezzwrotnej pomocy jest prowadzenie działalności przez 12 miesięcy od rozpoczęcia bez okresów jej zawieszenia i nie podejmowanie zatrudnienia przez pierwszych 12 miesięcy prowadzenia. Te warunki przestają obowiązywać w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii w ciągu pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności.

Na co można dostać dofinansowanie w 2025 roku?

Dotację z urzędu pracy nie można przeznaczyć na dowolny cel. Musi być ona spożytkowana na zakup:

środków trwałych – maszyn, urządzeń, narzędzi;

oprogramowania

towarów do dalszej odsprzedaży,

wyposażenie i adaptację miejsca prowadzenia działalności

materiały i surowce niezbędne do prowadzenia działalności, np. zakup produktów żywnościowych przy prowadzeniu firmy gastronomicznej, drewna i materiałów obiciowych przy prowadzeniu zakładu tapicerskiego.

Pamiętać należy o progach procentowych jakie można przeznaczyć na konkretną kategorię wydatków. Te warunki ustalają już regionalne urzędy pracy. Najczęściej największą pulę środków do 50% można przeznaczyć na zakup środków trwałych; w przypadku materiałów do prowadzenia działalności to limit wynosi od 20 – 50%.

