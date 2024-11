Dofinansowanie do pompy ciepła - jak dostać w 2024? Jakie warunki trzeba spełnić?

Autor: P. Laskowski Dofinansowanie do pompy ciepła 2024 - dla kogo dopłata do pompy ciepła? W 2024 można skorzystać z kilku programów, wspieracych zakup i montaż pompy ciepła

Dofinansowanie do pompy ciepła 2024 to propozycja dla tych, którzy chcą ogrzewać swoje domy oszczędnym i ekologicznym źródłem ciepła. Jakie dofinansowanie do pompy ciepła można dostać z poszczególnych programów, jeśli chodzi o nowy dom? Jakie dla domu już użytkowanego?

Dofinansowanie do pompy ciepła 2024 - jak działa?

Aby wspierać działania przyczyniające się do poprawy jakości powietrza, promocji odnawialnych źródeł energii, ale także efektywnych i energooszczędnych, źródeł ciepła, zwłaszcza w dobie coraz wyższych cen energii, wdrażane są programy dopłat do zakupu i montażu pompy ciepła.

Programy te zazwyczaj się uzupełniają - dofinansowanie do pompy ciepła obejmuje różne grupy beneficjentów czy rodzaj budynków. Różna jest także wysokość dopłaty do pompy ciepła. To co łączy te formy finansowego wsparcia do zakupu urządzeń, to warunek, że najpierw trzeba przeprowadzić inwestycję, a następnie ubiegać się o częściowy zwrot jej kosztów. Z jednym wyjątkiem. Opisujemy poszczególne programy.

Dofinansowanie do pompy ciepła w nowym domu

Dla właścicieli i współwłaścicieli nowych domów jednorodzinnych, wybudowanych po 1 stycznia 2021, przeznaczony jest program Moje Ciepło.

Warunkiem otrzymania dopłaty z programu jest instalacja pompy ciepła w nowym domu o podwyższonym standardzie energetycznym. Oznacza to, że wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu,

Dofinansowanie do pompy ciepła w tym programie obejmie zakup i montaż pomp, a dotacje wynoszą od 7 do 21 tys. zł.

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło obejmie powietrzne, wodne i gruntowe pompy ciepła, które będą wykorzystywane tylko do ogrzewania domu lub ogrzewania domu i podgrzewania wody użytkowej. Dotacje na pompę ciepła w ramach programu mają pokryć od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych inwestycji (w przypadku posiadaczy Karty Dużej Rodziny), co oznacza, że właściciel domu spełniający warunki programu może otrzymać na zakup i montaż pompy od 7 tys. zł (pompy powietrzne) do 21 tys. zł (pompy gruntowe). Co istotne, program Moje Ciepło nie zakłada progu dochodowego dla wnioskującego o dofinansowanie do pompy ciepła.

Nabór wniosków w programie Moje Ciepło rozpoczął się 29 kwietnia 2022 i potrwa do 31 grudnia 2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Refundacja obejmie koszty kwalifikowane poniesione od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2026 r.

Dofinansowanie do pompy ciepła w starym domu

Dla osób, które planują termomodernizację domu, a w jej ramach m.in. wymianę starego urządzenia grzewczego na pompę ciepła, przeznaczony jest program Czyste Powietrze. Jest to priorytetowy program NFOŚiGW. Wysokość dopłaty zależy tu od wysokości dochodów i biorąc pod uwagę to kryterium beneficjentów podzielono na 3 grupy:

osoby, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (podstawowy poziom dofinansowania). osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto na osobę oraz 2651 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym. osoby, których dochód wynosi 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym (najwyższy poziom dofinansowania).

Dla beneficjentów o najniższych dochodach rząd przewiduje dofinansowanie, które wynosi od 90 do nawet 100%.

We wniosku o dofinansowanie można również zawrzeć ulgę termomodernizacyjną. Oznacza to, że jeżeli nasz stary dom wymaga termomodernizacji, całkowitej lub częściowej, możemy ją wykonać równolegle z wymianą źródła ciepła i odliczyć właśnie w programie Czyste Powietrze.

Prefinansowanie zakupu i montażu pompy ciepła

Na wymianę źródła ciepła i termomodernizację budynku można dostać pieniądze również przed rozpoczęciem całej inwestycji. Taką opcję też daje program Czyste Powietrze (Czyste Powietrze Plus) i ta forma wsparcia - możliwość przedpłaty - skierowana jest dla rodzin o niższych dochodach. Prefinansowanie wynosi do 50% kwoty objętej programem. Aby otrzymać przedpłatę niezbędne jest złożenie wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ile można dostać na pompę ciepła i termomodernizację?

do 30 tys. zł - to podstawowy poziom dofinansowania, dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł,

do 37 tys. zł - to podwyższony poziom dofinansowania – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoby, których miesięczny dochód na jednego członka w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1090 zł oraz 1526 zł w przypadku gospodarstw jednoosobowych mogą otrzymać nawet do 95% wsparcia.

Dopłata do pompy ciepła od Taurona

Program dotacji na pompy ciepła uruchomiła także w tym roku firma energetyczna Tauron. „Ogrzej się z TAURONEM 2024” skierowany dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, a warunkiem skorzystania z programu jest zakup pompy ciepła z oferty TAURONA.

Dofinansowanie do wymiany ogrzewania obejmuje wymianę dotychczasowego źródła ciepła na pompę ciepła. Jeśli skorzystasz z programu „Ogrzej się z TAURONEM 2024” możesz starać się również o środki z innych programów wsparcia wymiany źródeł ciepła (np. Czyste Powietrze czy Kawka Plus) i zwiększyć sumę swojego dofinansowania do wymiany ogrzewania.

Lista programów dopłat do pomp ciepła na 2024

O dofinansowanie na pompę ciepła w 2024 roku można ubiegać się w ramach następujących programów:

program dla kogo? wysokość dopłaty zakres inwestycji terminy Czyste Powietrze osoby fizyczne (właściciele domów termomodernizowanych) maks. 32 000 zł(z fotowoltaiką – 37 000 zł) zakup i montaż pompy ciepła: gruntowej, powietrze/woda oraz powietrze/powietrze nabór ciągły Moje Ciepło osoby fizyczne(właściciele nowo budowanych domów) do 30% kosztów (pompa ciepła powietrzna – 7000 zł,gruntowa – 21 000 zł) zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej termin naboru od 29.04.2022 roku do 31.12.2026 roku Ogrzej się z Tauronem 2024 osoby fizyczne - właściciele oraz współwłaściciele użytkowanych domów jednorodzinnych 4600 zł zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej nabór wniosków od początku 2024 (kolejna edycja programu) Program Mój Prąd 6.0 osoby fizyczne - właściciele oraz współwłaściciele użytkowanych domów jednorodzinnych zakup fotowoltaiki, magazynu energii, kolektorów słonecznych, ale i pomp ciepła nowa edycja programu, która ruszyła we wrześniu 2024 wykluczyła pompy ciepłą z programu

Gdzie zasięgnąć informacji o dofinansowaniu do pomp ciepła?

Warto wiedzieć, że oprócz programów dopłat do pomp ciepła ogólnopolskich, działają też programy regionalne, np. w ramach uchwał antysmogowych. Programów wsparcia dla tego typu inwestycji jest naprawdę sporo. Szczegółowych i aktualnych informacji o programach udzielą nam:

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW),

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW),

Urzędy Marszałkowskie w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych,

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (zarządzany przez Bank Gospodarstwa Krajowego),

urzędy miast i gmin,

firmy zajmujące się sprzedażą i montażem pomp ciepła.

