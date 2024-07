Dobry start 2024 - złóż wniosek od 1 lipca! Jak to zrobić? Komu przysługuje 300 zł na dobry start?

Autor: gettyimages Świadczenie Dobry Start, czyli 300 zł na wyprawkę szkolną 2024/2025 - wnioski można składać od 1 lipca

Dobry start 2024 to świadczenie w wysokości 300 zł, które ma dofinansować wyprawkę szkolną dziecka. Wnioski można składać od 1 lipca. Pieniądze na dziecko ZUS wypłaci najpóźniej do 30 września. Jednak im szybciej złoży się wniosek, tym szybciej pieniądze wpłynął na konto. Jak złożyć wniosek o dobry start? Komu przysługuje 300 zł na dobry start?

Od kiedy można składać wnioski na dobry start?

Nabór wniosków o świadczenie Dobry Start, czyli szkolną wyprawkę ruszył 1 lipca 2024 r. Wnioski przyjmowane są tylko online, przez:

portal Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej Emp@tia (https://empatia.mpips.gov.pl/),

bankowość elektroniczną,

portal PUE ZUS,

aplikację mZUS.

Dla kogo świadczenie Dobry Start?

Świadczenie przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Z Dobrego Startu nie mogą skorzystać zatem dzieci przedszkolne ani będące w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole czy przedszkolu. Stanowi o tym § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu Dobry Start. Dofinansowanie w wysokości 300 zł nie przysługuje też studentom.

Czy dobry start przysługuje dziecku w zerówce?

Niestety, świadczenie przedszkolakom się nie należy, nawet jeśli są w zerówce (także tej szkolnej). O wypłatę 300 zł na wyprawkę mogą wnioskować tylko rodzice dzieci uczących się w szkole.

Dobry Start - do jakiego wieku dziecka?

Świadczenie przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługuje do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Kto może złożyć wniosek o 300 plus?

Wniosek o świadczenie w wysokości 300 zł w ramach programu Dobry Start składa:

matka,

ojciec,

opiekun prawny dziecka,

opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca opiekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka).

Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Jak złożyć wniosek o Dobry Start przez bank?

Banki, obsługujące bankowość elektroniczną, umożliwiają składanie wniosku Dobry Start. Banki nie weryfikują danych, nie obsługują wniosków - ich zadaniem jest przekazanie wniosku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. To właśnie ZUS rozstrzyga w tej sprawie.

Banki, które umożliwiają składanie wniosku o świadczenie Dobry Start przez swoje serwisy to:

PKO Bank Polski SA,

Bank Pekao SA,

mBank SA,

ING Bank Śląski SA,

Alior Bank SA,

Bank Pocztowy SA,

Credit Agricole Bank Polska SA,

Bank Millennium SA,

Velo Bank S.A.,

Nest Bank SA,

SGB Bank SA,

Bank BPS SA,

Santander,

BNP Paribas Bank Polska SA,

SKOK Stefczyka,

SKOK Śląsk,

SKOK Energia,

SKOK Ziemi Rybnickiej,

SKOK Unii Lubelskiej,

SKOK Progres,

SKOK Wisła,

SKOK Chmielewskiego,

Krakowska SKOK,

SKOK Szopienice,

SKOK Świdnik,

SKOK Centrum,

SKOK Kwiatkowskiego,

Regionalna SKOK im. Św. Brata Alberta

Jak złożyć wniosek o Dobry Start przez bank? Trzeba się zalogować do serwisu bankowego. Następnie w zakładce Usługi w serwisie bankowym trzeba odnaleźć wniosek o świadczenie Dobry Start. Pozostaje go tylko wypełnić. Potrzebne będą Twoje dane, dane dziecka, adres zamieszkania, dane kontaktowe i dane szkół do których uczęszczają.

Po wysłaniu wniosku, na Twój adres e-mail zostanie przesłane urzędowe potwierdzenie odbioru (UPP/UPO). Może to potrwać od kilku godzin do kilku dni (w wyjątkowych przypadkach). UPP/UPO jest potwierdzeniem skutecznego złożenia przez Ciebie wniosku o świadczenie Dobry Start.

Wysłany wniosek można pobrać jednorazowo, a potwierdzenie wysłania wniosku - w dowolnym momencie w zakładce Wnioski.

Świadczenie Dobry Start otrzymują uczniowie do 20 lub 24 (w przypadku niepełnosprawności) roku życia. Pamiętaj: świadczenie nie jest wypłacane dzieciom, które w tym roku szkolnym idą do zerówki.

Do kiedy można złożyć wniosek?

Wnioski o tzw. 300 plus przyjmowane są do 30 listopada 2024.

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl

