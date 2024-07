Będzie zakaz palenia drewnem. Kto go odczuje? Resort klimatu wyjaśnia

Będzie zakaz palenia drewnem? Ministerstwo Klimatu i Środowisko proponuje zmiany w przepisach

Autor: Getty Images/v_zaitsev Nowe przepisy wprowadzą m.in. nową definicję drewna energetycznego.

Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać jeszcze tej jesieni. Ministerstwo przygotowało nową definicję drewna energetycznego, która ma zapobiec spalaniu wartościowego drewna w elektrowniach. W tej chwili projekt ustawy jest poddany konsultacjom.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska opracowało projekt rozporządzania w sprawie szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych drewna energetycznego. Ma to na celu ograniczanie spalania pełnowartościowego drewna w ramach energetyki zawodowej. Wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała w rozmowie z PAP podkreślił: „Nie ma żadnych podstaw do tego, żeby spalać w kotłach elektrowni pełnowartościowe drewno, które może trafić do polskiego przemysłu drzewnego”.

Drewno jako OZE w energetyce

Ponieważ elektrownie muszą spełnić minimalne wymogi dotyczące odnawialnych źródeł energii, spalano w nich olbrzymią ilość drewna uznawanego za OZE. Dyrektywa w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych (RED III) z 9 października 2023 r. wyznaczyła cel zwiększenia udziału OZE w zużyciu energii z 32 do 42,5% w 2030 r. Jednym z jej założeń jest uznanie spalania drewna w celach energetycznych za spełnienie celów OZE. Jednak wprowadzono pewne ograniczenia, m.in. „odejście od subsydiowania i zaliczania do spełniania celów OZE energii pochodzącej ze spalania:

korzeni i pniaków,

drewna przydatnego przemysłowi przetwórstwa drewna,

drewna pozyskanego w najcenniejszych lasach (m.in. starodrzewach, lasach pierwotnych, mokradłach)”.

Mimo to dotąd w Polsce spalano w elektrowniach olbrzymie ilości drewna, które można by na przykład wykorzystać w meblarstwie, produkcji okien i drzwi i innych gałęziach przemysłu drzewnego. Na ten temat od kilku lat toczyły się spory dotyczące polityki sprzedaży drewna przez Lasy Państwowe. Projekt rozporządzenia ma ograniczyć spalanie drewna w energetyce. Zamiast tego więcej drewna ma trafić do przemysłu, na przykład do produkcji mebli, wyrobów drewnopochodnych. Zmiany w przepisach mają też ograniczyć wyrąb lasów w celu spalenia drewna w kotłach energetycznych.

Definicja drewna energetycznego

Według proponowanych przepisów tylko surowiec drzewny o obniżonej wartości i cechach uniemożliwiających jego przemysłowe wykorzystanie może być uznany za drewno energetyczne.

Drewno okrągłe albo łupane musi spełniać następujące cechy: średnica dolna mniejsza niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze, bez względu na długość drewna, albo długość do 3 m i średnica górna równa lub większa niż 5 cm bez kory lub 7 cm w korze. Jednocześnie drewno takie musi mieć co najmniej jedną wadę: np. zbyt dużą krzywiznę, zgniliznę miękką, brunatnicę obejmującą co najmniej 50% powierzchni przekroju jednego z czół, zaparzenie obejmujące co najmniej 50% powierzchni przekroju jednego z czół drewna czy zwęglenie co najmniej 50% powierzchni.

Drewnem energetycznym miałyby być też odpady z przetworzenia drewna lub odpady drewnopochodne, a także surowiec pozyskany z upraw energetycznych.

Nowe przepisy wprowadzają też definicję surowca drzewnego, którego przemysłowe wykorzystanie byłoby ekonomicznie nieuzasadnione ze względu na obniżoną wartość techniczną i użytkową. Można tu zaliczyć:

pozostałości drzewne z leśnictwa, których ze względów jakościowych nie można przyporządkować do innych sortymentów drewna,

pozostałości drzewne z produkcji rolniczej,

produkty uboczne przetworzenia drewna, niezanieczyszczone substancjami niewystępującymi naturalnie, z zakładów przerobu drewna, np. kora, strużyny, odziomki, trociny, wióry, zrębki, zrzyny lub szczapy.

Proponowane zmiany w przepisach zostały negatywnie ocenione przez branżę drzewną.

Stanowisko PIGPD

Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego negatywnie oceniła projekt rozporządzania dotyczącego drewna energetycznego. W jej opinii: „projekt ten nie spełnia zadania, jakim jest ograniczenie spalania pełnowartościowego surowca drzewnego w ramach energetyki zawodowej”. Izba podkreśliła, że „wskazany w projekcie rozporządzenia zakres cech jakościowo-wymiarowych identyfikujących drewno energetyczne dopuszcza w znacznej części uznanie za takie surowca, które jest w pełni przydatne do wykorzystania przemysłowego”.

W dalszej części opinii Izba podsumowała:

– Pozostawienie rozporządzenia w jego treści pierwotnej, przyniesie skutek odwrotny do zamierzonego i jesteśmy przekonani, że usankcjonuje prawnie proceder, który ma miejsce dotychczas. Zapisy jakie są ujęte w projekcie są w stanie uchronić przed spalaniem jedynie surowiec wysokowartościowy, który z założenia jest już chroniony przez czynniki ekonomiczne.

Anna Kazimierowicz | Źródło: PAP