Dodatek do emerytury Mama 4 plus 2025. Komu należy się dodatek do emerytury za urodzenie 4 dzieci?

15:15

Autor: Szymon Starnawski

Wychowanie czwórki i więcej dzieci to duże wyzwanie, nie tylko zresztą finansowe. Starszym osobom, które mają takie doświadczenie życiowe za sobą jest dedykowany program pomocy "Mama 4 plus". Ma, choć częściowo, wynagrodzić trudy macierzyństwa. Czy w 2025 roku program Mama 4 plus jest aktualny? Komu przysługuje dodatek do emerytury Mama 4 plus?

Program Mama 4 plus, czyli rodzicielskie świadczenie uzupełniające został wprowadzony, aby pomóc starszym osobom w trudnej sytuacji materialnej, które wychowały czworo i więcej dzieci. Jest skierowany wbrew nazwie nie tylko dla matek, które osiągnęły 60 lat, ale także ojców po 65. roku życia. Mogą z niego skorzystać zamieszkujący w Polsce przez co najmniej 10 lat obywatele polscy oraz państw Unii Europejskiej lub państw członkowskich EFTA (Europejskie Porozumienie o Wolnym Handlu), którzy mają prawo pobytu, prawo stałego pobytu lub zalegalizowany pobyt na terenie Polski.

Jak można uzyskać pomoc z programu Mama 4 plus?

Środki finansowe pomocy nie są przyznawane z urzędu i trzeba o nie wystąpić do ZUS. Oprócz wypełnienia odpowiedniego formularza należy dołączyć oświadczenie ERU o sytuacji osobistej, rodzinnej, materialnej i majątkowej, akty urodzenia dzieci , zaświadczenie o dochodach, a w przypadku, kiedy stara się o nie ojciec, także akt zgonu matki dzieci.

Jaka emerytura dla matek 4 dzieci od marca 2025?

Dodatek jest przyznawany osobom, które nie mają dochodów, jak i tych pobierających świadczenia. Może być dodatkiem do emerytury w przypadku braku wypracowania środków do jej minimalnej wysokości.

Do 29 lutego 2025 r. świadczenie wynosiło 1780,96 zł brutto, czyli tyle ile najniższa ustawowo emerytura (jej kwota jest gwarantowana dla osób, które mają udokumentowaną pracę i odprowadzanie składek emerytalnych: kobiet przez 20 lat i mężczyzn przez 25 lat.). Od 1 marca 2025 r., po waloryzacji, świadczenie wynosi 1878,91 zł brutto.

Uprawniona osoba otrzyma rodzicielskie świadczenie uzupełniające w pełnej kwocie lub do jego wysokości zostanie wyrównana jej renta lub emerytura. W przypadku uzyskiwania najniższej ustawowo emerytury, pomoc finansowa nie jest udzielana. Świadczenie co roku jest waloryzowane.

