W nowoczesnych instalacjach wentylacyjno-klimatyzacyjnych ważną rolę odgrywają systemy regulacji strumienia powietrza, które zapewniają komfort termiczny, odpowiednią jakość powietrza oraz efektywność energetyczną. Dwa podstawowe typy to systemy CAV (Constant Air Volume – stały strumień powietrza) oraz VAV (Variable Air Volume – zmienny strumień powietrza). Systemy te różnią się podejściem do regulacji przepływu powietrza: CAV utrzymuje stałą objętość, dostosowując temperaturę, natomiast VAV modyfikuje strumień przy stałej temperaturze nawiewu. Wybór między nimi zależy od charakteru budynku, zmienności obciążenia cieplnego i wymagań energetycznych.

Jak działa system CAV?

CAV (Constant Air Volume) to system, w którym powietrze dostarczane jest do stref ze stałą wydajnością, lecz ze zmienną temperaturą nawiewu. Strumień powietrza jest obliczany na podstawie maksymalnych zysków ciepła (Q_max), a regulacja odbywa się poprzez zmianę temperatury nawiewu w centrali klimatyzacyjnej oraz za pomocą strefowych elementów grzewczo-chłodzących, takich jak nagrzewnice lub chłodnice powietrza.

Zalety i wady

Zalety systemu CAV obejmują prostotę konstrukcji, stabilną charakterystykę pracy wentylatorów oraz brak potrzeby zewnętrznego sterowania w podstawowych regulatorach, co obniża koszty początkowe w porównaniu do systemu VAV. Wady to wyższe zużycie energii przy zmiennym obciążeniu, gdyż system działa na maksimum nawet w okresach niskiego zapotrzebowania, co może generować do 30% zbędnych kosztów. Wnioskować należy, iż jest to system dobry dla obiektów, w których występują stałe rozkłady zysków ciepła oraz przebywa w nich względnie stała liczba osób.

Jak działa system VAV?

VAV (Variable Air Volume) to system, w którym strumień powietrza jest zmienny, a temperatura stała. Różne zapotrzebowanie poszczególnych stref na ciepło jest wyrównywane przez zmianę natężenia przepływu powietrza doprowadzanego. Regulacja odbywa się ilościowo poprzez przepustnice w terminalach VAV, sterowane sygnałami z czujników temperatury, stężenia CO₂ lub ciśnienia. System ten, ze względu na swoją specyfikę, umożliwia znaczne oszczędności w poborze mocy przez wentylator oraz w wydajności chłodniczej i grzewczej, szczególnie podczas pracy systemu przy niepełnym obciążeniu.

Zalety i wady

Zalety VAV to znaczące oszczędności energii, dzięki mniejszej mocy wentylatorów i efektywniejszej pracy agregatów chłodniczych. Umożliwia indywidualną regulację w wielu strefach przy jednej centrali, poprawiając komfort w budynkach o zmiennej frekwencji. Wady to wyższe koszty inwestycyjne, złożoność instalacji (potencjalne błędy projektowe) oraz problemy z wilgotnością przy niskich strumieniach.

Różnice między systemami CAV a VAV

W systemach CAV wentylatory pracują zwykle ze stałą prędkością, a ilość dostarczanego powietrza oparta jest na maksymalnych obciążeniach projektowych. W warunkach mniejszych obciążeń regulator CAV nie zmienia ilości powietrza — zamiast tego zmienia się temperatura nawiewu, aby utrzymać komfort termiczny.

Natomiast w systemach VAV ilość powietrza dopływającego do każdego pomieszczenia zmienia się dynamicznie. Dzięki czujnikom i regulatorom przepustnic możliwe jest ograniczanie przepływu w strefach o mniejszym zapotrzebowaniu, i zwiększanie go tam, gdzie jest to konieczne. Rezultatem jest bardziej elastyczna i energooszczędna praca instalacji.

Kryterium CAV VAV Ilość powietrza Stała Zmienna Sterowanie Proste Zaawansowane Efektywność energetyczna Niższa Wyższa Kompatybilność z automatyką Podstawowa Rozszerzona Koszty inwestycyjne Niższe Wyższe Komfort mikroklimatu Mniej elastyczny Bardziej elastyczny

Systemy VAV zazwyczaj oferują większą elastyczność w odniesieniu do warunków pracy i są coraz chętniej stosowane w nowych realizacjach, podczas gdy CAV nadal znajduje zastosowanie tam, gdzie prostota instalacji i niższe nakłady inwestycyjne są priorytetem.

Regulatory przepływu — elementy niezbędne do pracy systemów

Regulatory przepływu powietrza są istotnym elementem instalacji HVAC i występują w wariantach przeznaczonych do obu systemów:

Regulatory CAV — mechaniczne lub wyposażone w siłownik, utrzymujące zadany strumień powietrza, często działające niezależnie od rozbudowanych systemów automatyki. Standardowe regulatory CAV są wykonywane z materiałów odpornych na ciśnienie robocze i mogą pracować zarówno w części nawiewnej, jak i wywiewnej instalacji.

— mechaniczne lub wyposażone w siłownik, utrzymujące zadany strumień powietrza, często działające niezależnie od rozbudowanych systemów automatyki. Standardowe regulatory CAV są wykonywane z materiałów odpornych na ciśnienie robocze i mogą pracować zarówno w części nawiewnej, jak i wywiewnej instalacji. Regulatory VAV — bardziej zaawansowane urządzenia, które w oparciu o pomiary różnicy ciśnień precyzyjnie sterują położeniem przepustnicy w celu uzyskania zmiennego strumienia powietrza.

Efektywność energetyczna — praktyczne konsekwencje wyboru

Główną zaletą systemów VAV jest ich potencjał do oszczędności energii w porównaniu z systemami CAV. Dzięki zmiennej ilości nawiewanego powietrza możliwe jest projektowanie instalacji z uwzględnieniem zmiennego zapotrzebowania, co skutkuje mniejszymi przepływami powietrza w okresach o niskim obciążeniu.

Ma to praktyczne przełożenie na:

mniejsze rozmiary kanałów i urządzeń,

niższe zużycie energii przez wentylatory,

mniejsze obciążenie systemów chłodzenia i ogrzewania w trybach częściowego obciążenia.

Z tego powodu systemy VAV są często rekomendowane w dużych i zróżnicowanych strefach wentylacyjnych, szczególnie tam, gdzie znaczące są różnice w obciążeniu poszczególnych pomieszczeń w czasie.

Zastosowanie CAV i VAV w projektowaniu instalacji

W projektowaniu systemów HVAC warto pamiętać, że:

CAV może być optymalnym rozwiązaniem dla obiektów o stałych wymaganiach powietrznych, np. magazynów, laboratoriów lub sal konferencyjnych o jednorodnym obciążeniu.

może być optymalnym rozwiązaniem dla obiektów o stałych wymaganiach powietrznych, np. magazynów, laboratoriów lub sal konferencyjnych o jednorodnym obciążeniu. VAV sprawdza się tam, gdzie zapotrzebowanie jest zmienne — np. biura z różnymi strefami klimatycznymi czy sale wykładowe o zmiennej liczbie użytkowników.

W praktyce często stosuje się rozwiązania hybrydowe, łączące elementy obu podejść dla optymalnego balansu komfortu i efektywności energetycznej.

Podsumowanie

Decyzja między systemem CAV a VAV zależy od wielu czynników — od specyfiki budynku, przez sposób użytkowania, po oczekiwania dotyczące efektywności energetycznej i kosztów eksploatacji. Dla prostych, niskoobciążonych obiektów CAV pozostaje rozwiązaniem skutecznym, natomiast tam, gdzie warunki są dynamiczne, VAV staje się technologią preferowaną przez coraz większą liczbę projektantów HVAC.

Materiał powstał przy wykorzystaniu AI.

