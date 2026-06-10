Rynek klimatyzacji zmienia zasady gry

Rosnąca liczba realizacji sprawia, że rynek HVAC rozwija się, a jednocześnie staje się coraz bardziej konkurencyjny. Część instalatorów bazuje na tych samych, popularnych urządzeniach dostępnych na rynku. W konsekwencji nierzadko o wyborze wykonawcy przez inwestora decyduje wyłącznie cena usługi.

Pozostali fachowcy szukają innej ścieżki rozwoju i budują swoją pozycję jako profesjonalni wykonawcy – poprzez jakość obsługi, sprawdzone rozwiązania i urządzenia, które zapewniają przewidywalność pracy oraz ograniczają ryzyko reklamacji.

Dobór marki przestaje być wyłącznie decyzją zakupową – staje się elementem strategii biznesowej instalatora, wpływającym na stabilność realizacji, komfort pracy i długoterminową satysfakcję klienta.

Czego oczekuje profesjonalny instalator?

W codziennej pracy liczy się przede wszystkim praktyka. Instalatorzy coraz częściej zwracają uwagę nie tylko na parametry urządzeń, ale również na to, jak sprzęt sprawdza się podczas montażu i późniejszej eksploatacji.

Duże znaczenie ma szybkość i prostota instalacji. Im sprawniejszy montaż, tym większa efektywność pracy i możliwość realizacji większej liczby inwestycji. Równie ważna jest przewidywalność działania urządzeń – stabilna praca ogranicza reklamacje i pozwala instalatorowi spokojnie wracać do klienta wyłącznie na planowane przeglądy serwisowe, a nie awaryjne interwencje.

Coraz więcej wykonawców szuka również marek, które pozwolą wyróżnić ofertę na tle konkurencji. Oferowanie dokładnie tych samych urządzeń co wszyscy inni często prowadzi do presji cenowej. Tymczasem dobrze dobrane rozwiązania, oparte na sprawdzonych i wiarygodnych markach, mogą stać się realnym argumentem sprzedażowym i budować wizerunek instalatora jako specjalisty stawiającego na jakość oraz funkcjonalność.

Istotne znaczenie ma przy tym wiarygodność producenta i systemu. Instalatorzy coraz częściej wybierają rozwiązania, które nie tylko dobrze wypadają w montażu, ale także zapewniają stabilne wsparcie techniczne, dostępność części zamiennych oraz sprawnie działający serwis. To właśnie te elementy minimalizują ryzyko problemów w eksploatacji i przekładają się na bezpieczeństwo realizacji inwestycji.

Inwestorzy oczekują dziś więcej niż chłodzenia

Inwestorzy szukają urządzeń, które są nie tylko wydajne, ale również komfortowe w codziennym użytkowaniu. Cicha praca, intuicyjne sterowanie czy możliwość obsługi klimatyzatora z poziomu smartfona stają się standardem, którego oczekują konsumenci.

Istotna jest również estetyka urządzenia. Klimatyzator ma współgrać z aranżacją wnętrza, a nie być wyłącznie elementem technicznym. Ma to szczególne znaczenie w nowoczesnych mieszkaniach, domach czy biurach. W miejscach trudnodostępnych znaczenie mają kompaktowe wymiary i możliwość montażu nawet w wymagających przestrzeniach.

Nie bez znaczenia pozostaje również energooszczędność i trwałość urządzenia. Konsumenci poszukują sprawdzonych rozwiązań, które będą działały stabilnie przez lata i zapewnią komfort bez niepotrzebnych kosztów eksploatacyjnych.

Autor: Thermoval/ Materiały prasowe

Techniczne marki coraz częściej budują przewagę instalatorów

Na coraz bardziej konkurencyjnym rynku wielu profesjonalistów zaczyna zwracać uwagę na marki techniczne, które koncentrują się na praktycznych potrzebach instalatorów i użytkowników.

To właśnie takie rozwiązania pozwalają budować przewagę nie wyłącznie ceną, ale jakością wykonania, funkcjonalnością oraz komfortem codziennej pracy. Dla instalatora oznacza to większą pewność realizacji i możliwość zaoferowania klientowi czegoś więcej niż standardowego urządzenia dostępnego w każdej ofercie.

Coraz większe znaczenie mają również partnerstwo i wsparcie techniczne. Instalatorzy wymagają od producentów nie tylko produktu, ale także stabilnej współpracy, dostępności urządzeń i rozwiązań wspierających rozwój biznesu.

Thermoval i seria by Chigo – odpowiedź na potrzeby nowoczesnych realizacji

W ten kierunek wpisuje się oferta marki Thermoval oraz seria klimatyzatorów by Chigo, tworzona z myślą o nowoczesnych inwestycjach i wymagających przestrzeniach montażowych.

To rozwiązania projektowane z uwzględnieniem zarówno wygody instalatora, jak i oczekiwań użytkowników końcowych. Szczególną uwagę zwraca model SAGA, który wyróżnia się kompaktową konstrukcją i funkcjonalnością odpowiadającą współczesnym potrzebom rynku.

SAGA – kompaktowe rozwiązanie do wymagających przestrzeni

Jednym z największych wyzwań podczas montażu klimatyzacji bywają ograniczenia przestrzenne. Poddasza, mieszkania ze skosami czy niewielkie kawalerki wymagają urządzeń, które można łatwo dopasować do trudniejszych warunków montażowych.

Model SAGA został zaprojektowany właśnie z myślą o takich realizacjach. Kompaktowe wymiary pozwalają na większą elastyczność podczas projektowania instalacji i dają instalatorowi więcej możliwości dopasowania urządzenia do konkretnej przestrzeni.

Dodatkowym atutem jest sterowanie Wi-Fi, które dla wielu użytkowników staje się dziś standardem codziennego komfortu. Możliwość zarządzania temperaturą z poziomu aplikacji zwiększa wygodę obsługi i wpisuje się w rozwijający się trend inteligentnych budynków.

Istotne znaczenie ma również estetyka urządzenia. Nowoczesny design i minimalistyczna forma sprawiają, że klimatyzator dobrze komponuje się zarówno z nowoczesnymi apartamentami, biurami oraz mniejszymi przestrzeniami mieszkalnymi.

Wyposażenie i funkcje modelu obejmują:

moduł Wi-Fi,

pilot z wyświetlaczem LCD,

filtr HD i jonów srebra,

funkcja Quiet,

grzałka tacy ociekowej,

podtrzymanie temperatury do +8°C,

nawiew Turbo,

tryb snu,

auto czyszczenie,

inteligentne odszranianie,

dwustronne odprowadzenie skroplin,

klasa energetyczna A++,

czynnik R32,

kompatybilność z systemem Multi Split KYOTO.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie Thermoval: https://thermoval.pl/produkty/klimatyzacja/komplety-klimatyzacji/seria-saga/

Co zyskuje instalator we współpracy z Thermoval by Chigo?

Współpraca z Thermoval by Chigo to dla instalatora przede wszystkim dostęp do elastycznej oferty dopasowanej do skali jego działalności – niezależnie od tego, czy prowadzi dużą firmę instalacyjną, czy jednoosobową działalność. Fachowiec zyskuje korzystniejsze warunki zakupu, szybki dostęp do towaru (wysyłki 24–48h) oraz możliwość planowania realizacji bez ryzyka braków magazynowych w sezonie.

Dodatkowo otrzymuje wsparcie techniczne i handlowe, materiały produktowe oraz pomoc w doborze urządzeń, co ułatwia zarówno sprzedaż, jak i sam montaż. Ważnym elementem jest także program lojalnościowy ThermoPROfit, który nagradza wykonane instalacje i pozwala zamieniać je na realne benefity.