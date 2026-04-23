SYSTEM FLOWAIR – inteligentne zarządzanie klimatem

Idea SYSTEMU FLOWAIR

Podstawą działania SYSTEMU FLOWAIR jest integracja wszystkich urządzeń w jeden „organizm”, który automatycznie reaguje na zmieniające się warunki w obiekcie. Dzięki temu urządzenia współpracują ze sobą, co znacząco zwiększa efektywność całej instalacji. System umożliwia centralne sterowanie wszystkimi elementami HVAC - od nagrzewnic, przez kurtyny powietrzne, aż po systemy wentylacyjne. Pozwala to ograniczyć straty energii i zoptymalizować pracę instalacji. Kluczową zaletą rozwiązania jest jego skalowalność i możliwość dopasowania do różnych typów obiektów. SYSTEM FLOWAIR sprawdzi się w halach przemysłowych, magazynach oraz obiektach użyteczności publicznej. Idealnie sprawdzi się w modernizacji budynków, gdyż można go zainstalować w już istniejących obiektach.

Inteligentne sterowanie i automatyzacja

Sercem SYSTEMU FLOWAIR są sterowniki, które odpowiadają za zarządzanie pracą wszystkich urządzeń. System wykorzystuje zaawansowane algorytmy, które automatycznie dobierają tryb pracy instalacji, uwzględniając m.in. temperaturę, zapotrzebowanie energetyczne czy warunki zewnętrzne.

Do najważniejszych funkcji systemu należą między innymi: automatyczna destratyfikacja powietrza, odzysk energii cieplnej, freecooling i freeheating. Dzięki temu system nie tylko zapewnia komfort użytkownikom, ale także realnie wpływa na redukcję kosztów eksploatacyjnych. Oszczędności mogą sięgać nawet około 35%.

System strefowy i elastyczność działania

Jedną z kluczowych funkcji SYSTEMU FLOWAIR jest możliwość podziału obiektu na strefy. Każda z nich może mieć indywidualne parametry pracy: temperaturę, harmonogram czy tryb działania. Dzięki temu system sprawdza się w dużych obiektach, gdzie różne przestrzenie mają odmienne wymagania, np. magazyny, hale produkcyjne czy centra logistyczne.

Sterowanie strefowe pozwala uniknąć przegrzewania lub nadmiernego chłodzenia wybranych obszarów, co bezpośrednio przekłada się na oszczędności energii.

Autor: FLOWAIR/ Materiały prasowe Funkcja strefowości w systemie FLOWAIR zarządzana sterownikiem M-box

M-box - nowa generacja sterowania

Kluczowym elementem rozwoju SYSTEMU FLOWAIR jest sterownik M-box, który stanowi centrum zarządzania. To nowoczesne urządzenie zaprojektowane z myślą o maksymalnej kontroli, bezpieczeństwie i wygodzie użytkowania.

M-box wyposażony jest w 7-calowy ekran dotykowy, który umożliwia intuicyjną obsługę i czytelną wizualizację pracy systemu. Użytkownik może sterować zarówno pojedynczymi urządzeniami, jak i całymi strefami w budynku. Sterownik umożliwia również nadawanie różnych poziomów dostępu użytkownikom, co zwiększa bezpieczeństwo systemu i pozwala na kontrolę nad jego obsługą. Dodatkowo użytkownik może kontrolować system online z poziomu komputera lub telefonu a także korzystać z powiadomień e-mail i historii alarmów.

Zastosowanie sterownika M-box pozwala na szybką konfigurację całego układu z jednego miejsca. Dzięki wbudowanym funkcjom diagnostycznym i rejestracji błędów instalator zyskuje łatwy dostęp do informacji serwisowych, co upraszcza konserwację i skraca czas reakcji na ewentualne alarmy.

Autor: FLOWAIR/ Materiały prasowe M-box na HVAC EXPO

Ekologia i efektywność energetyczna

System został zaprojektowany zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju. Wykorzystuje energię już obecną w budynku oraz minimalizuje jej straty. Przykładem jest wykorzystanie ciepła zgromadzonego w górnych partiach pomieszczeń czy odzysk energii z powietrza wywiewanego. Takie podejście wpisuje się w nowoczesne standardy budownictwa energooszczędnego i przemysłu 4.0.

Realne korzyści

SYSTEM FLOWAIR to nowoczesne, kompleksowe rozwiązanie HVAC, które łączy inteligentne sterowanie, automatyzację i wysoką efektywność energetyczną. Integracja wszystkich urządzeń w jeden system oraz zastosowanie zaawansowanych algorytmów pozwala znacząco poprawić komfort użytkowników i ograniczyć koszty eksploatacji.

Wprowadzenie sterownika M-box stanowi kolejny krok w rozwoju systemu, oferując jeszcze większą kontrolę, bezpieczeństwo i wygodę obsługi. To rozwiązanie, które odpowiada na potrzeby nowoczesnych obiektów i wyznacza kierunek rozwoju inteligentnych instalacji HVAC.