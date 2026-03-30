Debata Muratora: Jak budować dom w czasach rosnących kosztów? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Wiosna jako test dla instalacji HVAC

Systemy HVAC najlepiej ocenia się nie w warunkach skrajnych, lecz w momentach przejściowych. Wiosna, z jej zmienną temperaturą i dużą amplitudą dobową, szybko ujawnia niedoskonałości w sterowaniu instalacją.

W praktyce eksploatacyjnej często obserwuje się sytuacje, w których:

system nadal pracuje według zimowych nastaw,

chłodzenie mechaniczne uruchamia się mimo sprzyjających warunków,

różne strefy budynku są jednocześnie ogrzewane i chłodzone.

To nie jest problem technologii, lecz jej wykorzystania.

W wielu budynkach free cooling funkcjonuje poprawnie tylko „na papierze” – w rzeczywistości jego potencjał pozostaje niewykorzystany.

Free cooling – więcej niż funkcja systemu

Free cooling to strategia pracy instalacji HVAC, która polega na wykorzystaniu warunków zewnętrznych do ograniczenia lub całkowitej eliminacji chłodzenia mechanicznego. Warto przy tym rozróżnić dwa podstawowe rodzaje: free cooling powietrzny (air-side economizer), który bezpośrednio wprowadza chłodne powietrze zewnętrzne do budynku, oraz free cooling wodny (water-side), który schładza wodę lodową lub glikol za pomocą suchego coolera lub wymiennika ciepła. Te dwa rozwiązania często są mylone przez osoby zarządzające budynkami.

W nowoczesnych obiektach obejmuje:

sterowanie przepływem powietrza świeżego i recyrkulacyjnego,

integrację z układami wody lodowej,

analizę temperatury, wilgotności i jakości powietrza,

dynamiczne decyzje podejmowane przez system BMS.

Kluczowe jest to, że efektywność free coolingu nie zależy wyłącznie od projektu, lecz od bieżących nastaw i jakości danych.

Sezon przejściowy – największa rezerwa oszczędności

Wiosną warunki zewnętrzne pozwalają na naturalne chłodzenie budynku przez znaczną część doby. Szczególne znaczenie ma wykorzystanie chłodnych nocy.

Przykładowy scenariusz:

noc: 6–8°C

dzień: 18–22°C

W takich warunkach możliwe jest:

schłodzenie konstrukcji budynku nocą,

ograniczenie pracy agregatów w ciągu dnia,

redukcja zużycia energii w godzinach szczytu.

Największe oszczędności w HVAC bardzo często wynikają nie z inwestycji, lecz z korekty nastaw i logiki sterowania.

Ile można zaoszczędzić? (orientacyjne szacunki)

Biurowiec – 10 000 m² przy typowym zapotrzebowaniu na chłód w sezonie przejściowym i standardowym czasie pracy (ok. 10–12 godz./dobę):

koszt chłodzenia mechanicznego bez optymalizacji: ok. 3200–4500 zł dziennie (w zależności od lokalizacji, taryfy energii i obciążenia wewnętrznego),

potencjalna redukcja dzięki skutecznemu free coolingowi: 20–40% (najczęściej 25–35% w warunkach wiosennych),

oszczędność dzienna: ok. 800–1600 zł,

w skali całego sezonu przejściowego (ok. 6–8 tygodni intensywnego free coolingu): 30–80 tys. zł.

Hala logistyczna – 20 000 m² W obiektach o większej tolerancji temperatur (18–24°C) i niższym obciążeniu wewnętrznym:

free cooling może pokryć 40–70% zapotrzebowania na chłód w sezonie wiosennym,

miesięczne oszczędności: 20–55 tys. zł (przy dobrym wykorzystaniu nocnego chłodzenia i automatyki),

dodatkowa korzyść: mniejsze zużycie agregatów i niższe koszty utrzymania.

W takich obiektach nawet proste zmiany w nastawach BMS i kalibracja czujników przynoszą bardzo zauważalne efekty.

Jak zmienia się praca systemu HVAC?

Parametr Tryb tradycyjny Z free coolingiem Zużycie energii wysokie niższe o 20–45% Praca agregatów częsta mocno ograniczona Koszty wysokie zoptymalizowane Stabilność temperatury średnia wyższa Zużycie urządzeń intensywne mniejsze

Mini case study – efekt bez inwestycji

W biurowcu o powierzchni ok. 12 000 m² zauważono wysokie zużycie energii w okresie wiosennym.

Problemy:

free cooling uruchamiał się zbyt późno,

brak chłodzenia nocnego,

błędne odczyty temperatury.

Działania:

podniesienie progu aktywacji,

wdrożenie nocnego przewietrzania,

kalibracja czujników.

Efekt:

redukcja zużycia energii o 28%,

poprawa komfortu użytkowników,

brak konieczności inwestycji w sprzęt

Najczęstsze błędy w praktyce

W wielu budynkach problemy są powtarzalne:

zbyt zachowawcze nastawy temperatur,

brak wykorzystania danych pogodowych,

nieprawidłowe działanie przepustnic,

brak sezonowej optymalizacji,

ignorowanie różnic między strefami.

Wiosna najczęściej ujawnia błędy, które pozostają niewidoczne w innych porach roku.

i Autor: combo1982/ Getty Images

Kiedy free cooling nie przynosi efektów?

Choć rozwiązanie jest efektywne, nie zawsze będzie optymalne.

Ograniczenia pojawiają się przy:

wysokiej wilgotności powietrza,

dużym zanieczyszczeniu powietrza zewnętrznego,

niskiej bezwładności cieplnej budynku,

przestarzałej automatyce,

niewystarczającej filtracji.

Dlatego kluczowe jest elastyczne podejście i bieżąca analiza warunków.

Free cooling a jakość powietrza

Zwiększony udział powietrza zewnętrznego może poprawić jakość środowiska wewnętrznego:

niższe stężenie CO₂,

lepsze samopoczucie użytkowników,

większa świeżość powietrza.

Jednocześnie wymaga to:

skutecznej filtracji (np. ePM1),

kontroli pyłków i zanieczyszczeń,

równowagi między jakością powietrza a kosztami energii.

Normy jako punkt odniesienia

W praktyce eksploatacyjnej pomocne są m.in.:

PN-EN 16798-1:2019-06 – parametry środowiska wewnętrznego,

wytyczne dotyczące wentylacji i jakości powietrza,

standardy efektywności energetycznej budynków.

Normy nie zastępują optymalizacji, ale wyznaczają granice komfortu i bezpieczeństwa.

Jak przygotować instalację HVAC na wiosnę?

Największe efekty można osiągnąć poprzez działania operacyjne:

przegląd i korekta nastaw BMS,

test działania free coolingu w rzeczywistych warunkach,

kalibracja czujników,

kontrola filtrów i przepustnic,

analiza danych zużycia energii.

Coraz częściej stosuje się także sezonową optymalizację systemów (tzw. seasonal commissioning).

5 szybkich działań dla zarządcy

sprawdź próg aktywacji free coolingu,

porównaj dane z czujników,

uruchom chłodzenie nocne,

skontroluj elementy wykonawcze,

przeanalizuj zużycie energii dzień vs noc.

Kierunek: dane i automatyzacja

Nowoczesne systemy HVAC coraz częściej wykorzystują:

prognozy pogody,

analizę danych historycznych,

algorytmy predykcyjne.

Dzięki temu instalacja może działać proaktywnie, a nie reaktywnie – co znacząco zwiększa efektywność free coolingu.

Podsumowanie

Free cooling to jedno z najprostszych narzędzi ograniczania kosztów HVAC, które w wielu budynkach nadal pozostaje niewykorzystane.

Wiosna to najlepszy moment, aby:

zoptymalizować działanie instalacji,

obniżyć zużycie energii,

przygotować system na sezon letni.

Różnica między budynkiem efektywnym a przeciętnym rzadko wynika z technologii. Znacznie częściej decyduje sposób jej wykorzystania.

***

Źródła: www.wentylacja.org.pl, portpc.pl, www.kape.gov.pl, www.ashrae.org, www.rehva.eu, rynekinstalacyjny.pl, chlodnictwoiklimatyzacja.pl

Materiał powstał przy wykrozystaniu AI

5