Powrót okien metalowych

Okna aluminiowe, jak również okna ze stali znane są już od bardzo dawna. Dotąd kojarzyły się jednak głównie z budownictwem przemysłowym lub obiektami użyteczności publicznej. W budownictwie mieszkalnym stosowane były też, ale przeważnie do doświetlania przedsionków i klatek schodowych, czyli miejsc, które nie musiały być dobrze ogrzewane.

W oknach takich stosowano zwykłe, pojedyncze szyby, a ramy wykonywano z ceowników bądź teowników, a nie jak obecnie, z profili zamkniętokomorowych.

Równie skromnie prezentowało się też wyposażenie, a więc okucia i klamki.

Teraz wszystkie okna, które osadzane są w przegrodach zewnętrznych, muszą spełniać surowe wymogi przepisów budowlanych – ich współczynnik przenikania ciepła Uw nie może być wyższy niż 0,9 W/(m2·K) – więc producenci zaczęli oferować udoskonalone warianty okien metalowych. Mogą one z powodzeniem konkurować z ciepłymi oknami z PCW lub oknami drewnianymi.

Jak są zbudowane okna aluminiowe?

Profile aluminiowe do budowy okien, fasad szklanych i drzwi produkują specjalistyczne firmy. Ich klientami są producenci okien, którzy docinają profile łączą w całość, wzbogacają o uszczelki, okucia i szklą.

Profile do konstruowania okien aluminiowych mają budowę trój- lub czterokomorową i są wypełnione materiałem termoizolacyjnym. Nie potrzebują przy ty, tak jak okna z PCW, żadnych dodatkowych elementów usztywniających ramy, nawet te o dużych gabarytach.

Z profili aluminiowych można wykonywać ościeżnice o wymiarach 600-660 x 350-500 cm, charakterystyczne dla okien przesuwnych, typu HS. Czasem jednak, gdy przewidziane są szczególnie grube szyby zespolone – powyżej 6 cm, aluminiowe ramy muszą być dodatkowo usztywnione. Wtedy wewnątrz nich producent umieszcza kształtowniki stalowe. Sztywność może też poprawić wklejenie szyb, zamiast mocowania ich na podkładkach, i wtedy inne wzmocnienia nie są konieczne.

Głębokość zabudowy w przypadku profili aluminiowych wynosi 75-79 mm, ale w ofercie są też profile 88 cm.

Z uwagi na duże gabaryty niektórzy producenci profili aluminiowych tak zmodyfikowali ich budowę, że można je szklić od zewnątrz, unikając wnoszenia ogromnych pakietów szybowych do środka budynku, co zawsze grozi ich uszkodzeniem.

Aluminium maluje się proszkowo, więc kolor ram może być dowolnie wybrany z palety RAL, a jest ich łącznie 1 688, z czego 250 w wariancie standardowym. W grę wchodzi też okleinowanie profili. Aluminium poddaje się je także anodowaniu, czyli eloksacji. Jest to proces pokrywania profili tlenkiem glinu. Wnika on w 70% w strukturę materiału, a w 30% tworzy powłokę. Anodowanie zwiększa odporność na korozję i szkodliwe warunki atmosferyczne, zwłaszcza promieniowanie UV. Taką metodą nie da się jednak uzyskać zbyt wielu barw i odcieni.

Po anodowaniu następuje jeszcze lakierowanie i w ten sposób profile zostają zabezpieczone niejako podwójnie. Niektóre lakiery pozostawiają na powierzchni profili strukturę skórki pomarańczowej.

Kiedyś do okien aluminiowych stosowano inne okucia niż do okien z PCW. Musiały być przystosowane do dawnego typu konstrukcji. To się zmieniło. Profile aluminiowe z rowkiem okuciowym 16 mm mogą być wyposażane w te same okucia co okna plastikowe. Oznacza to, że jedne i drugie modele mogą mieć identyczne funkcje.

i Autor: AWILUX/ Archiwum prywatne Industrialne okna stalowe. Ich cechą charakterystyczną są wąskie profile i cienkie szprosy

Jak są zbudowane okna stalowe?

Stalowe okna i wielkopowierzchniowe przeszklenia z gęstą siecią podziałów to propozycja dla zwolenników stylu industrialnego, budowlanego minimalizmu, stylu vintage, boho, ale też miłośników art déco.

Oferowane są okna z profili zimnych – stosowane w konstruowaniu przeszkleń wewnętrznych, w formie szklanych ścian działowych oraz te z profili ciepłych, będące alternatywą dla okien plastikowych, drewnianych i aluminiowych montowanych w ścianach zewnętrznych budynków.

Ciepłe profile mają budowę komorową. Grubość stalowych ścianek wynosi 1,5-2 mm. Maksymalna wysokość okien stalowych dochodzi do 2,9 m.

Porównanie parametrów termicznych

Profile okien aluminiowych, we wszystkich lub tylko w wybranych komorach mają wypełnienie termoizolacyjne z piany poliuretanowej, polistyrenu EPS lub aerożelu. To sprawia, że nie odbiegają pod względem izolacyjności cieplnej od popularnych okien plastikowych.

Brak stalowych wzmocnień też wpływa korzystnie na parametry cieplne, bo nie powstaje wtedy w ramie mostek termiczny.

Ogromne znaczenie mają oczywiście szyby. Najcieplejsze są pakiety trójszybowe, czyli dwukomorowe (dwie komory rozdzielające tafle szkła, wypełnione gazem szlachetnym), wyposażone na obwodzie w tak zwane termoramki. Pakiety takie mają nawet 66 mm grubości.

Bardzo ważne są też uszczelki. W oknach montowane są dwa ich rodzaje: przyszybowe i oporowe. Pierwsze chronią głównie przed wodą, drugie także przed przenikaniem ciepła i dźwięków. Uszczelki oporowe są ponadto zaporą dla kurzu. Uszczelki przyszybowe są zawsze dwie – jedna od zewnętrznej, a druga od wewnętrznej strony okna. Elastyczność i wytrzymałość na zmienne warunki atmosferyczne zapewnia im tworzywo, z którego są wykonane, czyli EPDM lub termoplastyczny elastomer TPS. Z tego samego materiału zrobione są również uszczelki oporowe. Są one dwie lub trzy. Te mocowane na ościeżnicy to zewnętrzne, te zaś, które są przymocowane do skrzydła od strony wnętrza domu – wewnętrzne. Uszczelki oporowe środkowe (centralne) są umieszczone na skrzydle od strony zewnętrznej.

Także wysokiej jakości okucia mogą wpłynąć na szczelność przeszkleń, zapewnią bowiem pewny i równomierny docisk skrzydła do ościeżnicy, dzięki czemu wiatr nie jest w sanie przeniknąć przez okno do budynku.

Dzięki wszystkim powyższym rozwiązaniom technicznym, okna aluminiowe, wyposażone w dwukomorowe pakiety szybowe, maja współczynnik Uw na poziomie 0,8 W/(m2·K), a nawet 0,6 W/(m2·K) – pod warunkiem że w będą mieć szybę o współczynniku Ug = 0,4 W/(m2·K). Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, okna w nowych domach muszą mieć współczynnik Uw nie wyższy niż 0,9 W/(m2·K).

Wiele modeli zamiast wypełnienia komór ma przekładki centralne ze spienionego poliamidu zbrojonego włóknami szklanymi. Taka izolacja mieści się zazwyczaj w centralnej komorze profilu. A gdy jest wykonana z pianki polietylenowej sieciowanej chemicznie, znajduje się również w profilu podszybowym. Ma wtedy formę podkładki o szerokości 34 mm o przekroju omega. Dzięki takiej budowie nie tylko poprawia szczelność termiczną okna, ale też dodatkowo je usztywnia.

Najwyższą pozycję wśród okien aluminiowych zajmują modele przeznaczone do budynków pasywnych. Mają one certyfikaty Instytutu Domów Pasywnych w Darmstadt.

Trzeba się jednak liczyć z tym, że wartość współczynnika Uw podawana przez producenta dotyczy zawsze okna o konkretnych wymiarach. Z reguły przyjmowany jest tu rozmiar „typowy”: 123 x 148 cm. Im większe jest okno jednoskrzydłowe lub nieotwieralne, tym niższy jest jego współczynnik Uw. Wyższej wartości spodziewajmy się dla okien mniejszych lub dwuskrzydłowych.

Przejdźmy teraz do okien stalowych. Ich ciepłe profile, identycznie jak aluminiowe, mają wewnątrz przekładkę termoizolacyjną. Niestety nie jest to wystarczające, by zapewnić im tak samo dobre parametry termiczne, jakimi wyróżniają się okna z aluminium. Modele stalowe mają współczynnik Uw wartości 0,8-0,9 W/(m2·K). Profile takich okien zbudowane są z dwóch elementów stalowych, między którymi biegnie komorowa przekładka termiczna z tworzywa kompozytowego (poliuretan lub poliamid wzmocniony włóknem szklanym). Izolacja cieplna w postaci wkładek z tworzywa sztucznego znajduje się też pod okuciami.

i Autor: WIŚNIOWSKI/ Archiwum prywatne Ze stalowych profili łatwo zbudować wielkopowierzchniowe przeszklenia, często obejmujące całe fasady

Porównanie parametrów akustycznych – okna aluminiowe i stalowe

W obiektach budowlanych, na pierwszej linii frontu walki z decybelami stoją przeszklenia. O izolacyjności akustycznej okna informuje wskaźnik izolacyjności akustycznej ważonej Rw. Im jego wartość jest wyższa, tym okno lepiej powstrzymuje hałas. Gdy budynek jest zlokalizowany w ustronnym, cichym miejscu, izolacyjność akustyczna okien może wynosić 26-30 dB, jednak gdy stoi tam gdzie uciążliwość hałasu jest zdecydowanie większa, wówczas okna powinny mieć wskaźnik Rw w przedziale 34-60 dB.

W przypadku zarówno okien z aluminiowych profili, jak i tych stalowych, wskaźnik Rw dochodzi do 48 dB. Jest to głównie zasługa pakietów szybowych mających tafle o zróżnicowanej grubości. Mogą być one również wyposażone w taki rodzaj szkła, które pochłania dźwięki. To szkło laminowane specjalną żywicą. Dobre właściwości tłumienia dźwięków mają też szyby warstwowe składające się z dwóch lub trzech tafli sklejonych folią PVB.

Czym charakteryzują się okna aluminiowe?

Profile z których wytwarza się ślusarkę aluminiową są smukłe, sztywne, niepodatne na deformacje. Mogą więc powstawać z nich duże przeszklenia. Aluminium w odróżnieniu od stali nie jest aż tak podatne na korozję, choć w niewielkim stopniu może być nią zagrożone. Dochodzi do tego tylko wtedy, gdy profil zostanie głęboko zarysowany i miejsce takie wejdzie w reakcję z wapnem. Nie jest to okoliczność, której prawdopodobieństwo zaistnienia będzie wysokie. Korozja profili aluminiowych sięga maksymalnie do głębokości 4 mm. Czynnikami, które jej sprzyjają, są wysokie zasolenie lub zasiarczenie powietrza.

Trzeba też zwracać uwagę, by profile nie stykały się z elementami stalowymi, mosiężnymi czy miedzianymi, bo będzie to powodować tak zwaną korozję kontaktową.

Trzeba stwierdzić, że ramy aluminiowe nie mają tendencji do przebarwień i są bardzo łatwe do utrzymania w czystości.

W ofercie firm dostarczających okna aluminiowe szczególną pozycję zajmują modele przystosowane do tak zwanego ukrytego montażu, co dotyczy zwłaszcza okien tarasowych. Rozwiązanie takie polega na tym, że od zewnątrz budynku ościeżnice pozostają całkowicie lub częściowo niewidoczne. Ukryte są w ścianach, nadprożach bądź suficie, a także w podłodze. Okna, które można montować w taki właśnie sposób, mają bardzo wąskie profile. Słupki środkowe, służące łączeniu skrzydeł przesuwnych z elementami nieotwieralnymi, mogą mieć zaledwie 25 mm szerokości, co przy wielkich powierzchniach przeszkleń sprawia, że są mało widoczne.

Dostępne są też aluminiowe okna z ukrytymi skrzydłami – tarasowe i zwykłe. Od zewnątrz skrzydła pozostają niewidoczne, bo zakrywa je specjalnie skonstruowana ościeżnica. Nie ma więc charakterystycznego uskoku między nimi a ościeżnicami.

Producenci okien aluminiowych kuszą inwestorów jeszcze jednym rozwiązaniem. To okna przesuwne, narożne, z tak zwanym ruchomym słupkiem. Jedno ze skrzydeł jest wtedy zablokowane dodatkowym okuciem, którego krawędź staje się punktem zaczepienia dla okucia drugiego ze skrzydeł. To pozwala otworzyć cały narożnik. Brak słupka pośredniego zapewnia bardzo szerokie przejście na taras. Strop zdaje się wtedy lewitować nad przeszkleniem bez żadnego podparcia.

Z aluminium wykonywane są na ogół profile o prostym kształcie, pozbawione zaobleń. Niektórzy producenci rozwijają jednak ofertę i dostarczają także profile rustykalne – o bardziej urozmaiconej formie. Ciekawostką są także modele naśladujące wyglądem okna stalowe.

Oprócz okien standardowych producenci stolarki aluminiowej proponują również okna antywłamaniowe lub przeciwpożarowe.

i Autor: KELLER/ Archiwum prywatne Ruchomy słupek to rozwiązanie pozwalające uzyskać przeszklenia z całkowicie otwartym narożnikiem

Czym charakteryzują się okna stalowe?

Pod względem budowy, jak również pod względem sposobów wykończenia, podobne są do okien aluminiowych. Wykazują natomiast większą sztywność niż one i jeszcze lepszą wytrzymałość mechaniczną, są za to cięższe.

Maksymalna szerokość ram stalowych wynosi przeważnie 125 cm, a wysokość dochodzi do 250 cm.

Okna ze stali mają profile zimne o głębokości zabudowy 5 cm. Można je wyposażać w pakiety szybowe grubości do 3,6 cm. Profile ciepłe mają głębokość zabudowy minimum 7 cm i można je szklić pakietami do 6 cm grubości. Trudno więc powiedzieć, że okna ciepłe wykazują dużą smukłość konstrukcji. Ten pogląd dotyczy zdecydowanie okien o niskiej izolacyjności cieplnej, stosowanych w ramach zabudowy wnętrz.

Swym wyglądem często nawiązują do przeszkleń stosowanych w dawnym budownictwie przemysłowym, zatem pasują do obiektów nawiązujących do stylu industrialnego tudzież loftowego.

Okna o konstrukcji stalowej są także dostępne w wariancie przeciwpożarowym. Często ze stalowych profili wytwarza się też okna piwniczne.

Dlaczego warto wybrać okna hybrydowe?

Ciekawą propozycją są technologiczne krzyżówki. To na przykład okna plastikowo-aluminiowe. Z zewnątrz mają metalową nakładkę, która nadaje profilowi szlachetniejszy wygląd i poprawia nieco izolacyjność termiczną. Metalowa osłona profilu to również dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe.

Można też kupić okna z PCW mające tylko cienką powłokę aluminiową, która zapewnia wyłącznie wizualne podobieństwo z oknami aluminiowymi, ale nie zmienia w żaden sposób parametrów stolarki.

Oknami hybrydowymi nazywa się też modele drewniano-aluminiowe. Mają one od strony elewacyjnej nakładkę z aluminium, która chroni ramę drewnianą przed wodą deszczową, promieniami UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Takie okna są łatwiejsze do czyszczenia i konserwacji niż drewniane. Często pod nakładką umieszczana jest dodatkowa izolacja termiczna.

W miejsce nakładki są też stosowane bardzo wąskie profile komorowe, mające lepszą izolacyjność termiczną niż same nakładki.