Rozmowa Muratora: Co czeka budownictwo w 2026 roku? Jan Styliński, prezes Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa

Choć hale przemysłowe są zazwyczaj wentylowane lub klimatyzowane, w wielu z nich latem nadal może panować wysoka temperatura – szczególnie w zakładach, gdzie procesy technologiczne generują dodatkowe ciepło. Problem ten nasila się w starszych obiektach pozbawionych nowoczesnych systemów chłodzenia oraz w strefach przeładunkowych, gdzie pracownicy często przemieszczają się między wnętrzem hali a otwartą przestrzenią.

Jaki wpływ na organizm ludzki ma wysoka temperatura otoczenia?

Wysoka temperatura otoczenia może spowodować:

wzrost temperatury ciała,

odwodnienie,

zmęczenie,

spadek koncentracji,

obniżenie wydajności pracy,

realne ryzyko wypadków – od upadków, po omdlenia i udary cieplne.

Zgodnie z przepisami prawa pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom odpowiednie warunki pracy, w tym dostęp do chłodnych napojów oraz ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem. Ponadto spoczywa na nim odpowiedzialność za dostarczenie pracownikom odzieży ochronnej dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych. Oznacza to, że strój na lato musi nie tylko chronić przed upałem, ale również w pełni zabezpieczać przed specyficznymi zagrożeniami występującymi na danym stanowisku pracy.

Lżejszy materiał czy krótszy krój nie mogą odbywać się kosztem bezpieczeństwa. Każdy element garderoby, od koszulki po spodnie, musi spełniać odpowiednie normy, np. w zakresie widoczności (elementy odblaskowe) czy ochrony przed czynnikami chemicznymi lub mechanicznymi. Pracownik z kolei jest zobowiązany do stosowania przydzielonych mu środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, dbając tym samym o swoje zdrowie i życie.

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Czym powinna charakteryzować się odzież robocza na lato?

Podczas upałów warto wybierać lekkie, oddychające tkaniny, które zapewniają dobrą wentylację i skutecznie odprowadzają wilgoć, zwiększając komfort pracy. Naturalne materiały, takie jak bawełna, a także tkaniny techniczne czy włókna bambusowe, pozwalają skórze oddychać i ograniczają ryzyko przegrzania. Odzież robocza powinna być także lekka i elastyczna, by nie krępować ruchów. Dodatkowo warto pamiętać o ochronie przed promieniowaniem UV, stosując czapki z daszkiem lub osłony na kark.

Pani Ewa Paprocka, Product Manager w Würth Polska, podkreśla, jak ważną rolę odgrywa odpowiednia odzież robocza w zapewnieniu bezpieczeństwa i komfortu pracowników:

W szczególnie trudnych warunkach, gdzie praca w pełnym słońcu trwa wiele godzin, pomocna może być odzież o właściwościach chłodzących. Ubrania wykonane z absorpcyjnych materiałów, które po namoczeniu utrzymują niższą temperaturę ciała, potrafią znacząco podnieść komfort i bezpieczeństwo pracowników.

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Najczęstsze błędy przy wyborze odzieży roboczej na lato

Zbyt gruby materiał

Najczęstszym błędem przy wyborze odzieży roboczej na lato jest sięganie po zbyt grube, uniwersalne modele całoroczne. Takie ubrania latem są zwyczajnie za ciepłe, co znacznie obniża komfort pracy i zwiększa ryzyko przegrzania organizmu. Dlatego warto postawić na lekkie, przewiewne materiały dostosowane do wysokich temperatur.

Brak odblasków

Częstym błędem jest także rezygnacja z odzieży odblaskowej, która latem odgrywa ważną rolę w zapewnieniu widoczności, zwłaszcza przy ostrym słońcu. Pracownicy wykonujący zadania w pobliżu dróg czy maszyn muszą być dobrze widoczni, co zwiększy ich bezpieczeństwo.

Brak zgodności z wymogami BHP

Bez względu na warunki atmosferyczne, osoby zatrudnione w zawodach wysokiego ryzyka są zobowiązane do noszenia odzieży ochronnej zgodnej z aktualnymi normami. Zdarza się jednak, że letnie ubrania robocze nie spełniają wymogów określonych przez przepisy BHP.

Nie ten rozmiar

Zbyt ciasne ubranie robocze ogranicza swobodę ruchów i zwiększa ryzyko przegrzania organizmu, natomiast za duże może stwarzać zagrożenie przy pracy z maszynami. Dlatego przed dokonaniem zakupu należy dopasować ubranie do sylwetki pracownika, korzystając z tabeli rozmiarów oraz dokonując przymiarek.

Obuwie robocze na lato – na co zwrócić uwagę?

Kompletując strój roboczy na upalne dni, nie można zapominać o odpowiednim obuwiu, które odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu komfortu i bezpieczeństwa. Letnie obuwie robocze powinno być przede wszystkim lekkie i wykonane z oddychających materiałów, które zapewniają cyrkulację powietrza i ograniczają nadmierną potliwość stóp. W miejscach, gdzie ryzyko urazu mechanicznego jest mniejsze, a przepisy BHP na to pozwalają, dobrym rozwiązaniem mogą być sandały robocze ze wzmocnionym podnoskiem.

Niezależnie od fasonu, letnie obuwie ochronne musi spełniać rygorystyczne normy bezpieczeństwa. Istotne jest zastosowanie kompozytowego podnoska, który jest lżejszy od tradycyjnego metalowego, a jednocześnie skutecznie chroni palce przed uderzeniami. Podeszwa powinna być nie tylko antypoślizgowa i olejoodporna, ale również antystatyczna, co jest szczególnie ważne w wielu środowiskach przemysłowych. Dobrze dobrane buty minimalizują zmęczenie i chronią stopy przed przegrzaniem oraz potencjalnymi urazami.

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Źródło: Grupa Würth

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