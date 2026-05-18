Poradnik instalatora: jak dobrać rekuperator MISTRAL do instalacji wentylacyjnej

Jako punkt odniesienia posłuży linia central wentylacyjnych Pro-Vent MISTRAL – producenta z ponad 20-letnim doświadczeniem, którego urządzenia znajdziesz zarówno w domach jednorodzinnych, jak i w budynkach użyteczności publicznej.

Jak instalator dobiera rekuperator MISTRAL do projektu wentylacji

Punkt wyjścia to zawsze dokumentacja projektowa lub własne obliczenia – strumień objętości powietrza (m³/h), typ i kubatura budynku oraz liczba użytkowników. Od tych liczb zależy wszystko: klasa wydajności, wielkość centrali i ewentualna konieczność zastosowania urządzeń uzupełniających.

W praktyce instalatorskiej wygląda to następująco:

Dom jednorodzinny 150–200 m² (wys. 2,5 m, krotność wymian 0,5/h) = zapotrzebowanie rzędu 180–250 m³/h. Tu naturalnym wyborem jest MISTRAL PRO 450 EC (zakres pracy ciągłej 300–450 m³/h).

Dom jednorodzinny 200–280 m² lub dom z podwyższoną krotnością wymian = MISTRAL PRO 550 EC (do 550 m³/h).

Budynek wielorodzinny, biuro, obiekt użyteczności publicznej o zapotrzebowaniu 600–1000 m³/h = MISTRAL PRO 850 EC lub MISTRAL PRO 950 EC.

Większe obiekty komercyjne lub przemysłowe: MISTRAL PRO 1400 EC i MISTRAL PRO 2000 EC (do 2000 m³/h).

Tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona, a projekt wymaga centrali podwieszanej: MISTRAL SLIM (300–1500 m³/h).

Przy nieco mniejszym zapotrzebowaniu i kompaktowej instalacji warto rozważyć MISTRAL SMART (300–400 m³/h).

Pro-Vent udostępnia instalatorom bezpłatny program doboru dostępny na stronie producenta. Pozwala on w kilka minut zweryfikować, czy wybrany model zmieści się w obszarze pracy ciągłej dla konkretnych parametrów instalacji.

Parametry MISTRAL, które instalator musi znać przed montażem

Zanim centrala trafi na budowę, instalator powinien skonfrontować kartę katalogową z wymaganiami projektu. Kluczowe parametry dla linii MISTRAL PRO EC:

Wydajność nominalna: od 300 do 2000 m³/h w zależności od modelu. Przy doborze nie celuj w maksimum – optymalna praca to 70–80% wydajności nominalnej.

Sprawność temperaturowa odzysku ciepła: dla wymiennika przeciwprądowego MISTRAL PRO wynosi do 96% (przy niższych przepływach), dla wymiennika entalpicznego – do 90%. To wartości potwierdzone badaniami, a nie deklaracje marketingowe.

Klasa efektywności energetycznej: modele MISTRAL PRO 450 EC do PRO 950 EC posiadają klasę A. Ważne przy projektach objętych dofinansowaniem lub certyfikacją energetyczną.

Wentylatory EC: bezszczotkowe, elektronicznie komutowane. Pobór mocy jest znacznie niższy niż w wentylatorach AC – to bezpośredni argument dla inwestora przy rozmowie o kosztach eksploatacji.

Spręż dyspozycyjny: od ok. 160 Pa (PRO 850 przy max. wydajności) do 540 Pa (PRO 450 przy minimalnym przepływie). Instalator musi skonfrontować tę wartość z oporami instalacji kanałowej, żeby centrala nie pracowała na granicy możliwości.

Filtry: standardowo klasa ISO ePM1 55% (dawne F7) na nawiewie i ISO Coarse 75% (G4) na wyciągu. Możliwość zastosowania filtrów wyższych klas. Niska cena materiałów eksploatacyjnych to jeden z atutów linii MISTRAL.

Poziom hałasu: szczelna, klejona i izolowana od wewnątrz obudowa oraz wentylatory EC przekładają się na cichą pracę – co jest szczególnie istotne przy montażu w pomieszczeniach technicznych graniczących z przestrzenią mieszkalną.

Wymiary: MISTRAL PRO 450 EC to 560 × 1040 × 527 mm / 50 kg; PRO 2000 EC – 1100 × 1490 × 980 mm / 180 kg. Wymiary decydują o możliwości wniesienia i posadowienia centrali w docelowym pomieszczeniu.

Automatyczny bypass (100% szczelny) jest standardem w całej linii PRO. Latem centrala samoczynnie wychładza budynek chłodnym powietrzem nocnym, bez angażowania instalatorów ani użytkowników.

Jak instalator dobiera MISTRAL do domu, budynku UO i budynku pasywnego

Dobór do typu budynku to nie tylko kwestia wydajności – to także wybór odpowiedniego wymiennika ciepła i konfiguracji automatyki.

Dom jednorodzinny (standard, 150–250 m²): MISTRAL PRO 450 EC lub PRO 550 EC z wymiennikiem przeciwprądowym. Sprawność do 96% spełnia wymagania WT2021. Centrala fabrycznie okablowana, gotowa do podłączenia – skraca czas montażu.

Dom pasywny lub niskoenergetyczny: Tu wymagana jest sprawność wymiennika bliska 90% lub wyższa w warunkach rzeczywistych. MISTRAL PRO z wymiennikiem entalpicznym zapewnia dodatkowo odzysk wilgoci, co eliminuje problem przesuszenia powietrza zimą bez potrzeby stosowania nawilżacza. Centrala współpracuje z GWC PRO-VENT GEO, co pozwala na wstępne dogrzanie/wychłodzenie powietrza przed wymiennikiem i podniesienie realnej sprawności systemu.

Budynek użyteczności publicznej (biuro, przychodnia, szkoła): MISTRAL PRO 700 EC, 850 EC lub 950 EC. Większe modele (1400, 2000 EC) stosowane w zakładach produkcyjnych, sklepach i innych dużych obiektach komercyjnych. Wentylatory EC oraz możliwość sterowania na żądanie (czujniki CO₂, wilgotności) to argumenty techniczne, które docenią zarządcy obiektów patrzący na koszty eksploatacji.

Budynek wielorodzinny lub przestrzeń z ograniczonym sufitem: MISTRAL SLIM – centrala podwieszana w wykonaniu płaskim. Dostępna w zakresie 300–1500 m³/h, z wymiennikiem przeciwprądowym lub entalpicznym. Wyprowadzenie króćców poziome – ułatwia prowadzenie kanałów wzdłuż stropu.

Płaski, podwieszany rekuperator MISTRAL dzięki kompaktowym wymiarom jest łatwy do schowania.

MISTRAL w praktyce instalatora: montaż, przyłącza i filtry

Kilka rzeczy, które skrócą czas na budowie i zapobiegną problemom eksploatacyjnym:

Miejsce montażu. Centrala musi stać w pomieszczeniu suchym i zadaszonym: kotłownia, pomieszczenie gospodarcze, poddasze. Temperatura nie powinna spaść poniżej +12°C (bez GWC i bez nagrzewnicy wstępnej). Minimalne odległości od ścian: 100 mm od sufitu, 70 mm z boków i z tyłu. Od pokrywy inspekcyjnej (front urządzenia) – min. 600 mm wolnej przestrzeni roboczej.

Przyłącza kanałów. Sztywne kanały wentylacyjne przyłączyć wyłącznie przez elastyczne łączniki (tłumiki elastyczne lub odcinki kanału elastycznego z mufą). Bez elastycznych łączników wibracje przenoszone są na instalację kanałową i na budowę – a to skargi od inwestora. Łączniki podwiesić i zabezpieczyć przed zsunięciem.

Odprowadzenie skroplin. W modelach PRO 450–950 EC odpływ skroplin wychodzi od spodu centrali (otwór pod rurkę PVC ½"). W zestawie dostarczane jest kolankowe zakończenie umożliwiające boczne wyprowadzenie. Na instalacji odprowadzającej kondensat zamontować syfon – w miejscu dostępnym przy przeglądzie. W modelach 1400 i 2000 EC odpływ na tylnej ściance.

Pochylenie centrali. W modelach z wymiennikiem przeciwprądowym centrala musi być przechylona o minimum 3% w kierunku tylnej ścianki – zapewnia to grawitacyjne odprowadzenie kondensatu.

Przyłącze elektryczne. Centrale MISTRAL PRO są fabrycznie okablowane i zaprogramowane. Instalator podłącza zasilanie 230V (modele do 950 EC) lub trójfazowe (1400 i 2000 EC) oraz manipulator ścienny za pomocą dostarczanej wiązki. Brak konieczności programowania sterownika na budowie – to oszczędność czasu i eliminacja błędów uruchomieniowych.

Filtry. Przy uruchomieniu sprawdzić klasę filtrów i ich prawidłowe osadzenie. Filtry są niskokosztowe i dostępne w sklepie producenta. Zalecany interwał wymiany: co 6–12 miesięcy w zależności od jakości powietrza zewnętrznego. Poinformować inwestora o wymaganej konserwacji – to element odbioru technicznego.

Rozmrażanie. W konfiguracjach bez nagrzewnicy wstępnej i bez GWC minimalna temperatura powietrza świeżego zapewniająca prawidłową pracę centrali wynosi –6°C (tryb rozmrażania przez wyłączenie nawiewu). Przy instalacjach w klimacie z długimi mrozami lub dużą krotnością wymian – zalecana nagrzewnica elektryczna wstępna (do –25°C) lub przepustnica recyrkulacyjna (do –30°C).

Sterowanie MISTRAL: manipulatory, Cloud Connect Wi-Fi i Modbus

Centrale MISTRAL współpracują z dedykowaną automatyką Pro-Vent, projektowaną i programowaną przez producenta. Instalator ma do wyboru trzy ścieżki sterowania, które można ze sobą łączyć w zależności od wymagań inwestora.

Manipulatory ścienne to podstawa każdej instalacji. RC6 MINI to manipulator dotykowy LCD dla prostych układów jedno- lub dwustrefowych. RC7 EASY i RC7 PREMIUM to manipulatory graficzne z ekranem dotykowym – przeznaczone odpowiednio dla standardowych i zaawansowanych systemów wentylacji, obsługujące czujniki jakości powietrza (CO₂, wilgotność, LZO), harmonogramy pracy i sterowanie strefowe.

Cloud Connect to moduł Wi-Fi umożliwiający zdalne sterowanie centralą przez aplikację mobilną ecoNET Cloud (Android i iOS). Z perspektywy instalatora kluczowa jest możliwość zdalnego dostępu serwisowego – wszystkie zamontowane instalacje widoczne są w jednym miejscu w aplikacji, bez konieczności wizyty na obiekcie. Zdalnie można m.in. zmieniać biegi wentylacji, edytować parametry bypassu i GWC, analizować dane historyczne i przeglądać rejestr alarmów. Moduł Cloud Connect działa ze sterownikami RC7 EASY, RC7 PREMIUM i RC7 HOME. Konfiguracji dokonuje instalator, który następnie wysyła zaproszenie użytkownikowi końcowemu – co porządkuje kwestię dostępów od razu przy uruchomieniu.

Modbus to opcja dla obiektów z systemem BMS lub automatyką budynkową (KNX, systemy zarządzania energią). Moduł Modbus umożliwia integrację centrali MISTRAL z zewnętrznymi sterownikami i nadrzędnymi systemami automatyki – co jest standardowym wymaganiem przy realizacjach w obiektach użyteczności publicznej, biurach i budynkach wielorodzinnych z centralnym zarządzaniem.

Przy doborze pakietu sterowania warto ustalić z inwestorem już na etapie ofertowania, czy obiekt ma lub będzie miał sieć Wi-Fi oraz czy projekt przewiduje integrację z BMS. To determinuje, który moduł trafić powinien do zamówienia razem z centralą.

Moduł Wi-Fi Cloud Connect udostępnia dane historyczne z formie wykresów, co ułatwia analizę usterek.

Co instalator musi sprawdzić przed montażem MISTRAL – dokumentacja i serwis

Pro-Vent dostarcza kompletną dokumentację techniczną dla każdego modelu. Przed montażem instalator powinien pobrać i przejrzeć:

Instrukcję montażu i obsługi – zawiera schematy przyłączy, wymagane przestrzenie obsługowe, specyfikację elektryczną i procedury uruchomienia. Dostępna bezpłatnie na stronie producenta w sekcji Dokumentacja.

Kartę katalogową modelu – weryfikacja parametrów (wydajność, spręż, sprawność, wymiary, masa) względem projektu. Kluczowe przed zamówieniem urządzenia, nie po jego dostarczeniu na budowę.

Etykietę efektywności energetycznej – dokumentuje klasę energetyczną urządzenia, przydatna przy urzędowym odbiorze obiektu lub certyfikacji BREEAM/LEED.

Schemat elektryczny – ułatwia szybkie podłączenie i diagnostykę w razie problemów.

Wsparcie techniczne Pro-Vent działa na zasadzie "wsparcia z drabiny" – oznacza to, że doradca techniczny jest dostępny telefonicznie lub mailowo w trakcie montażu, nie tylko przed zakupem. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny obsługuje bezpośrednio producent. Automatyka jest projektowana i programowana wewnętrznie – co skraca czas reakcji serwisowej i eliminuje problem z brakiem części od podmiotów trzecich.

Podsumowanie: MISTRAL jako narzędzie instalatora wentylacji

Linia rekuperatory MISTRAL obejmuje centrale od 100 do 6000 m³/h – od rozwiązań mieszkaniowych po obiekty przemysłowe. Dla instalatora oznacza to jedną bibliotekę produktową i jedno wsparcie techniczne dla szerokiego spektrum realizacji.

Kluczowe cechy z perspektywy wykonawcy: fabryczne okablowanie i programowanie eliminuje czas uruchomienia; wentylatory EC i klasa A obniżają argument cenowy inwestora dotyczący kosztów eksploatacji; sprawność wymiennika do 96% spełnia wymagania WT2021 i standardu pasywnego bez dodatkowych zabiegów projektowych; kompletna dokumentacja i dostępny serwis producenta minimalizują ryzyko reklamacji.

Dobór właściwego modelu to praca na liczbach – m³/h, Pa, sprawność, wymiary. Pro-Vent udostępnia narzędzia, które tę pracę skracają. Reszta to solidny montaż zgodny z instrukcją i rzetelny odbiór techniczny.