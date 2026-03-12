Rozmowa Muratora: Anna Chorzewska, Budmat Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Dlaczego akumulatorowe wózki widłowe zyskują popularność w logistyce?

W dzisiejszym świecie logistyki i magazynowania, akumulatorowe wózki widłowe odgrywają istotną rolę w zapewnieniu efektywności operacyjnej przy minimalnym wpływie na środowisko. Te pojazdy, zasilane energią elektryczną z akumulatorów, są idealne do zastosowań wewnętrznych, gdzie emisja spalin jest niedopuszczalna. Służą przede wszystkim do transportu, załadunku i rozładunku towarów w magazynach, halach produkcyjnych, centrach dystrybucyjnych oraz zakładach przemysłowych.

Ich główne zalety to brak szkodliwych emisji, niski poziom hałasu, co poprawia komfort pracy operatorów, oraz niższe koszty eksploatacji w porównaniu do modeli spalinowych.

Akumulatorowe wózki widłowe sprawdzają się w branżach, takich jak spożywcza, farmaceutyczna czy elektroniczna, gdzie czystość powietrza jest priorytetem. Zgodnie z danymi branżowymi, ich popularność rośnie wraz z rozwojem technologii litowo-jonowych, które pozwalają na szybkie ładowanie i dłuższy czas pracy bez przerw.

Klasyfikacja akumulatorowych wózków widłowych

Akumulatorowe wózki widłowe klasyfikuje się przede wszystkim według rodzaju napędu (wszystkie są elektryczne, z akumulatorami kwasowo-ołowianymi lub litowo-jonowymi) oraz konstrukcji i przeznaczenia. Podstawowy podział obejmuje:

Według napędu : Wszystkie modele są akumulatorowe, ale różnią się typem baterii – tradycyjne kwasowo-ołowiowe wymagają specjalnych pomieszczeń do ładowania, podczas gdy litowo-jonowe pozwalają na ładowanie w dowolnym miejscu bez emisji gazów.

: Wszystkie modele są akumulatorowe, ale różnią się typem baterii – tradycyjne kwasowo-ołowiowe wymagają specjalnych pomieszczeń do ładowania, podczas gdy litowo-jonowe pozwalają na ładowanie w dowolnym miejscu bez emisji gazów. Według konstrukcji : 3-kołowe (zwrotne, do wąskich korytarzy) i 4-kołowe (stabilniejsze, do cięższych ładunków).

: 3-kołowe (zwrotne, do wąskich korytarzy) i 4-kołowe (stabilniejsze, do cięższych ładunków). Według przeznaczenia: Unoszące, podnośnikowe, czołowe, wysokiego składowania, systemowe oraz specjalizowane (np. boczne lub wielokierunkowe).

Ten podział pozwala dopasować wózek do specyfiki pracy, np. w magazynach o ograniczonej przestrzeni czy na otwartych placach.

Szczegółowe omówienie typów i rodzajów akumulatorowych wózków widłowych

Akumulatorowe wózki widłowe dzielą się na kilka głównych typów, każdy z unikalnymi cechami konstrukcyjnymi, parametrami technicznymi i zastosowaniami. Poniżej szczegółowy opis, z uwzględnieniem udźwigu, wysokości podnoszenia, zalet i typowych branż.

Wózki paletowe (unoszące)

To podstawowe modele do transportu poziomego palet na krótkie dystanse. Operator prowadzi je pieszo lub stoi na platformie. Udźwig: 1-3 tony, wysokość unoszenia: do 20 cm (nie podnoszą wysoko, tylko unoszą). Zalety: kompaktowe wymiary, łatwa obsługa, niskie zużycie energii. Zastosowanie: magazyny, sklepy, hale produkcyjne do szybkiego przemieszczania towarów na podłodze. Idealne do obsługi lekkich ładunków, np. w handlu detalicznym. Wersje akumulatorowe pracują cicho i bez spalin, co czyni je uniwersalnymi w zamkniętych przestrzeniach. Ceny nowych modeli wahają się zazwyczaj od 3 000 do 12 000 zł netto, w zależności od pojemności baterii i dodatkowych funkcji.

Wózki podnośnikowe

Podobne do paletowych, ale z możliwością podnoszenia ładunku na wyższą wysokość (do 2-3 m). Udźwig: 1-2,5 tony. Konstrukcja obejmuje maszt podnoszący, operator zazwyczaj stoi. Zalety: wszechstronność w składowaniu na niskich i średnich regałach, ergonomiczna obsługa, integracja z systemami magazynowymi. Zastosowanie: centra logistyczne, produkcja, gdzie potrzeba zarówno transportu, jak i układania towarów na regałach. Akumulatorowe wersje są energooszczędne i ciche, co redukuje zmęczenie operatora podczas długich zmian. Ceny nowych wózków podnośnikowych akumulatorowych wynoszą zazwyczaj od 17 000 do 60 000 zł, w zależności od udźwigu i wysokości podnoszenia.

Wózki czołowe (jezdniowe)

Najpopularniejsze, z widłami z przodu. Dzielą się na 3-kołowe (udźwig do 2 ton, zwrotne w wąskich alejkach) i 4-kołowe (udźwig do 5 ton, stabilne na nierównościach). Wysokość podnoszenia: do 7-8 m. Zalety: uniwersalność, wysoka wydajność, opcje z kabiną dla komfortu. Zastosowanie: magazyny, fabryki, porty do załadunku/rozładunku ciężarówek. Akumulatorowe modele z technologią Li-Ion oferują szybkie ładowanie (do 80% w 1 godzinę) i brak emisji, co czyni je ekologiczną alternatywą dla spalinowych. Ceny nowych akumulatorowych wózków czołowych wahają się od 80 000 do 150 000 zł, w zależności od udźwigu i wyposażenia.

Wózki wysokiego składowania (reach trucki)

Specjalizowane do pracy w wąskich korytarzach (do 2,5 m szerokości). Udźwig: 1-2,5 tony, wysokość podnoszenia: do 12-13 m. Konstrukcja z wysuwanym masztem, operator siedzi bokiem. Zalety: optymalizacja przestrzeni magazynowej, precyzyjne manewrowanie, integracja z systemami VNA (Very Narrow Aisle). Zastosowanie: duże magazyny wysokiego składowania, gdzie maksymalizacja gęstości przechowywania jest kluczowa, np. w e-commerce czy przemyśle spożywczym. Akumulatorowe wersje zapewniają ciągłą pracę dzięki efektywnemu zarządzaniu energią. Ceny nowych reach trucków akumulatorowych wynoszą zazwyczaj od 100 000 do 150 000 zł, w zależności od wysokości podnoszenia i technologii baterii.

Wózki systemowe (VNA – Very Narrow Aisle)

Zaawansowane modele do korytarzy poniżej 1,8 m. Dzielą się na man-down (kabina na dole) i man-up (kabina podnoszona z ładunkiem). Udźwig: do 1,5 tony, wysokość: do 17 m. Zalety: maksymalna efektywność przestrzeni, automatyzacja (np. indukcyjne prowadzenie), wysoka precyzja. Zastosowanie: hipermarkety magazynowe, centra dystrybucyjne z dużą rotacją towarów. Akumulatorowe napędy litowo-jonowe pozwalają na pracę w trybie ciągłym bez przerw na ładowanie. Ceny nowych wózków systemowych VNA wahają się od 150 000 do 300 000 zł, ze względu na zaawansowaną technologię i automatyzację.

Wózki specjalizowane (boczne, wielokierunkowe)

Do nietypowych ładunków, np. długich profili. Udźwig: do 8 ton, wysokość: zmienna. Zalety: manewrowanie w czterech kierunkach, obsługa oversize'owych towarów. Zastosowanie: przemysł drzewny, metalowy, budownictwo. Akumulatorowe wersje redukują koszty paliwa i emisje w halach. Ceny nowych wózków specjalizowanych akumulatorowych wynoszą od 100 000 do 500 000 zł, w zależności od udźwigu i konfiguracji wielokierunkowej.

Polscy producenci wózków widłowych

Polski rynek producentów wózków widłowych skupia się na firmach specjalizujących się w urządzeniach magazynowych i paletowych. Poniżej krótkie wizytówki:

Zakrem Sp. z o.o. : Założona w 1952 r. we Wręczy k. Warszawy. Specjalizacja: wózki paletowe, platformy robocze, urządzenia transportowe. Firma znana z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości.

: Założona w 1952 r. we Wręczy k. Warszawy. Specjalizacja: wózki paletowe, platformy robocze, urządzenia transportowe. Firma znana z innowacyjnych rozwiązań i wysokiej jakości. Promag S.A. : Założona w 1982 r. w Poznaniu. Specjalizacja: wózki widłowe, systemy magazynowe, automatyka. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla logistyki, z nagrodami za innowacyjność.

: Założona w 1982 r. w Poznaniu. Specjalizacja: wózki widłowe, systemy magazynowe, automatyka. Oferuje kompleksowe rozwiązania dla logistyki, z nagrodami za innowacyjność. Lemarpol Wózki Widłowe Sp. z o.o.: Założona w 1994 r. w Zatorze. Specjalizacja: produkcja i dystrybucja wózków widłowych, w tym akumulatorowych. Skupia się na nowych i używanych modelach z naciskiem na serwis.

Zagraniczni producenci wózków widłowych z przedstawicielstwami w Polsce

Zagraniczni giganci dominują na polskim rynku dzięki lokalnym oddziałom. Ograniczając się do tych z przedstawicielstwami, poniżej wizytówki:

Jungheinrich AG (Niemcy): Założona w 1953 r. Specjalizacja: akumulatorowe wózki widłowe, systemy logistyczne. Przedstawicielstwo: Jungheinrich Polska Sp. z o.o. Lider w technologii Li-Ion.

Założona w 1953 r. Specjalizacja: akumulatorowe wózki widłowe, systemy logistyczne. Przedstawicielstwo: Jungheinrich Polska Sp. z o.o. Lider w technologii Li-Ion. Linde Material Handling (Niemcy) : Założona w 1904 r. Specjalizacja: wózki elektryczne, automatyzacja. Przedstawicielstwo: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. Znana z precyzji i trwałości.

: Założona w 1904 r. Specjalizacja: wózki elektryczne, automatyzacja. Przedstawicielstwo: Linde Material Handling Polska Sp. z o.o. Znana z precyzji i trwałości. Still GmbH (Niemcy) : Założona w 1920 r. Specjalizacja: wózki akumulatorowe, intralogistyka. Przedstawicielstwo: Still Polska Sp. z o.o. Oferuje zaawansowane systemy magazynowe.

: Założona w 1920 r. Specjalizacja: wózki akumulatorowe, intralogistyka. Przedstawicielstwo: Still Polska Sp. z o.o. Oferuje zaawansowane systemy magazynowe. Toyota Material Handling (Japonia) : Założona w 1937 r. Specjalizacja: wózki czołowe i magazynowe. Przedstawicielstwo: Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. Globalny lider w niezawodności.

: Założona w 1937 r. Specjalizacja: wózki czołowe i magazynowe. Przedstawicielstwo: Toyota Material Handling Polska Sp. z o.o. Globalny lider w niezawodności. Crown Equipment Corporation (USA) : Założona w 1945 r. Specjalizacja: wózki wysokiego składowania. Przedstawicielstwo: WDX S.A. (dystrybutor). Skupia się na ergonomii i efektywności.

: Założona w 1945 r. Specjalizacja: wózki wysokiego składowania. Przedstawicielstwo: WDX S.A. (dystrybutor). Skupia się na ergonomii i efektywności. Combilift Ltd. (Irlandia) : Założona w 1998 r. Specjalizacja: wózki wielokierunkowe. Przedstawicielstwo: Setmil Sp. z o.o. Idealne do długich ładunków.

: Założona w 1998 r. Specjalizacja: wózki wielokierunkowe. Przedstawicielstwo: Setmil Sp. z o.o. Idealne do długich ładunków. Heli Co., Ltd. (Chiny) : Założona w 1958 r. Specjalizacja: ekonomiczne wózki akumulatorowe. Przedstawicielstwo: Heli Polska Sp. z o.o. Rosnący gracz na rynku europejskim.

: Założona w 1958 r. Specjalizacja: ekonomiczne wózki akumulatorowe. Przedstawicielstwo: Heli Polska Sp. z o.o. Rosnący gracz na rynku europejskim. Baoli (Chiny, część KION Group) : Założona w 2008 r. Specjalizacja: budżetowe wózki widłowe. Przedstawicielstwo: Setmil Sp. z o.o. Dostępne w ponad 80 krajach.

: Założona w 2008 r. Specjalizacja: budżetowe wózki widłowe. Przedstawicielstwo: Setmil Sp. z o.o. Dostępne w ponad 80 krajach. Manitou Group (Francja) : Założona w 1958 r. Specjalizacja: wózki terenowe i czołowe. Przedstawicielstwo: Zeppelin Polska Sp. z o.o. Wszechstronne do budownictwa.

: Założona w 1958 r. Specjalizacja: wózki terenowe i czołowe. Przedstawicielstwo: Zeppelin Polska Sp. z o.o. Wszechstronne do budownictwa. Doosan Industrial Vehicle (Korea Płd.) : Założona w 1896 r. (grupa). Specjalizacja: wózki przemysłowe. Przedstawicielstwo: Polska Grupa Wózkowa. Znana z wytrzymałości.

: Założona w 1896 r. (grupa). Specjalizacja: wózki przemysłowe. Przedstawicielstwo: Polska Grupa Wózkowa. Znana z wytrzymałości. Hangcha Group (Chiny) : Założona w 1956 r. Specjalizacja: wózki elektryczne. Przedstawicielstwo: Niko Alex Sp. z o.o. Ekonomiczne i niezawodne modele.

: Założona w 1956 r. Specjalizacja: wózki elektryczne. Przedstawicielstwo: Niko Alex Sp. z o.o. Ekonomiczne i niezawodne modele. UniCarriers (Japonia, w tym Atlet): Założona w 2011 r. (fuzja). Specjalizacja: wózki systemowe. Przedstawicielstwo: Bilift Sp. z o.o. Obejmuje marki Atlet, Nissan, TCM.

