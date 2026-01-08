Murator Remontuje #2: Montaż płyty gipsowo-kartonowych w systemie M Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Ocieplanie budynku w niskich temperaturach – dlaczego chemia budowlana nie lubi zimy?

Do prawidłowego wiązania chemia budowlana wymaga odpowiednich warunków. Woda zarobowa, niezbędna do przygotowania zapraw klejowo-szpachlowych stosowanych w systemach dociepleń, w ujemnych temperaturach może zamarzać. W konsekwencji nie dochodzi do prawidłowego wiązania chemicznego, powstają mikropęknięcia, a struktura materiału ulega osłabieniu. W skrajnych przypadkach może dojść do jego odspajania od podłoża, co zagraża trwałości całego systemu ocieplenia.

Podobne problemy występują podczas nakładania tynku w zbyt niskiej temperaturze lub przy wysokiej wilgotności powietrza. Materiał nie wiąże prawidłowo, co uniemożliwia uzyskanie parametrów technicznych deklarowanych przez producenta. Może to prowadzić do spływania tynku z elewacji, nierównomiernego wysychania oraz powstawania przebarwień. Co istotne, skutki takich błędów często ujawniają się dopiero po pewnym czasie.

W okresie jesienno-zimowym podłoże bywa zimne i wilgotne, co bezpośrednio wpływa na jakość wiązania materiałów. Dlatego tak ważna jest kontrola jego parametrów – w przeciwnym razie system dociepleń może nie osiągnąć deklarowanych właściwości. Proces utwardzania materiałów przebiega prawidłowo wyłącznie w określonym zakresie temperatur. Zbyt niska temperatura spowalnia reakcje chemiczne lub całkowicie je przerywa, osłabiając trwałość ocieplenia. Mając to na uwadze, prace należy prowadzić w stabilnych warunkach lub sięgać po rozwiązania przeznaczone do pracy w niskich temperaturach – zarówno w przypadku zapraw, jak i tynków elewacyjnych.

Kiedy pogoda mówi „stop” ociepleniu budynku

Materiały stosowane do ocieplania budynków w większości wymagają temperatury powyżej +5°C – zarówno w odniesieniu do temperatury powietrza, jak i podłoża oraz samej zaprawy. Rynek oferuje jednak rozwiązania, które pozwalają obniżyć tę granicę.

Nowoczesne systemy zimowe mogą być stosowane już od +1°C, pod warunkiem odpowiedniego zabezpieczenia obszaru roboczego przy użyciu plandek lub osłon zimowych. W sytuacji, gdy prognozowane są dalsze spadki temperatury, zaleca się dodatkowo stosowanie nagrzewnic.

Należy pamiętać, że istotna jest nie tylko temperatura, ale także wilgotność powietrza, którą należy na bieżąco monitorować. Nadmiar wilgoci może znacząco wydłużyć proces schnięcia tynku lub zaprawy. Prace powinny być planowane w oparciu o aktualną prognozę pogody, z uwzględnieniem ryzyka nagłych skoków temperatury między dniem a nocą.

Nowoczesne technologie wydłużają sezon ociepleń

Współczesne technologie umożliwiają docieplanie budynków także w okresie jesienno-zimowym, choć jeszcze kilkanaście lat temu tego typu prace wstrzymywano na czas chłodów. Inwestycje często wyhamowywały, a wykonawcy musieli czekać na poprawę warunków pogodowych. Dziś, innowacyjne systemy oraz zmieniające się warunki klimatyczne sprawiają, że prace elewacyjne można prowadzić niemal przez cały rok. Przykładem takiego rozwiązania jest Baumit StarSystem, oparty na szybkowiążącej zaprawie klejowo-szpachlowej Baumit StarContact Speed. Przyspieszony proces wiązania skraca przerwy technologiczne i pozwala szybciej przechodzić do kolejnych etapów robót.

Dzięki temu wykonawcy zyskują większą swobodę w planowaniu harmonogramów i lepszą kontrolę nad przebiegiem prac, a inwestorzy nie muszą obawiać się wielomiesięcznych przerw w realizacji ocieplenia.

Wykończenie elewacji mimo niższych temperatur

Ocieplanie budynku to nie tylko montaż izolacji, ale także wykończenie elewacji. Wbrew obawom, prace tynkarskie mogą być prowadzone również w chłodniejszych warunkach. Dostępne dziś rozwiązania technologiczne pozwalają na aplikację tynków przy obniżonych temperaturach i podwyższonej wilgotności, zwiększając ich odporność już na wczesnym etapie wiązania. Dzięki temu realizacja prac elewacyjnych nie musi być uzależniona wyłącznie od idealnej pogody.

Ocieplanie budynków w chłodniejszych miesiącach – praktyczne wskazówki

Praktyczne porady dotyczące prowadzenia prac dociepleniowych w chłodniejszych miesiącach:

Wykorzystanie kompletnego systemu od jednego producenta – wszystkie komponenty są dopasowane pod względem technologicznym, co zapewnia prawidłowe wiązanie oraz trwałość całego systemu docieplenia.

Prowadzenie prac w odpowiedniej temperaturze powietrza i podłoża – dla tradycyjnych materiałów optymalny zakres wynosi od około +5°C do +25°C. Specjalistyczne systemy zimowe umożliwiają pracę nawet w temperaturach od +1°C do +10°C. Zbyt niska temperatura spowalnia reakcje chemiczne, co może osłabić wiązanie i przyczepność materiałów.

Kontrola wilgotności podłoża – nie należy nakładać materiałów na powierzchnie zawilgocone lub oblodzone, ponieważ nie zapewniają one odpowiedniej przyczepności, co zwiększa ryzyko odspajania się warstw systemu.

Zabezpieczenie rusztowania – zaleca się stosowanie plandek lub specjalnych siatek zimowych w celu ograniczenia wpływu wiatru i opadów, dzięki czemu można utrzymać stabilną temperaturę i wilgotność przy elewacji.

Lokalne podgrzewanie – w razie potrzeby należy wykorzystać nagrzewnice, aby zapewnić nieco wyższą temperaturę przy elewacji, co sprzyja prawidłowemu wiązaniu materiałów i ogranicza ryzyko spękań oraz przebarwień.

Praca etapowa – stosowanie szybkoschnących zapraw pozwala skrócić czas pomiędzy nakładaniem kolejnych warstw systemu.

