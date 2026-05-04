Murator Remontuje #2: Montaż taśm LED Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Światło w równowadze, nie w nadmiarze

Prawidłowo zaprojektowany system świetlny balansuje pomiędzy wieloma parametrami technologicznymi a fizjologią ludzką. Duża ilość światła w pomieszczeniu nie oznacza lepszego oświetlenia. Wydawać by się mogło, że instalacja opraw o dużej mocy oraz zastosowanie kilku dodatkowych punktów świetlnych to dobre rozwiązanie, które zapewni odpowiednią widoczność. Praktyka pokazuje jednak coś innego. Norbert Chrzanowski, dyrektor techniczny w LED line, wyjaśnia, czym powinien kierować się projektant oświetlenia:

„Współczesna inżynieria świetlna uczy nas, że projektowanie oświetlenia to sztuka tworzenia optymalnych warunków. Złota zasada brzmi: odpowiednie światło, we właściwym miejscu, o właściwej temperaturze barwowej i natężeniu. Każde odejście od tej równowagi – zarówno w stronę niedostatku, jak i nadmiaru – niesie ze sobą negatywne konsekwencje.”

Czy więcej lumenów oznacza lepszą widoczność?

W rzeczywistości – nie zawsze. Jeśli projektant zwiększy strumień świetlny, ale nie uwzględni poprawy optyki oraz odpowiedniego ustawienia opraw, rośnie ryzyko olśnienia, czyli sytuacji, w której natężenie światła w polu widzenia jest znacznie wyższe niż poziom, do którego oko jest zaadaptowane. Problemem jest tu nie tylko brak komfortu – taki stan może prowadzić do przewlekłego zmęczenia wzroku, bólu głowy oraz spadku koncentracji.

Zamiast poprawy widoczności użytkownik zaczyna mrużyć oczy, a jego mózg musi wkładać więcej wysiłku w przetwarzanie obrazu.

Najważniejsza jest nie sama „mocniejsza żarówka”, a zaawansowany układ optyczny (soczewki, rastry, dyfuzory), dzięki któremu światło skierowane zostanie na powierzchnię roboczą, chroniąc jednocześnie wzrok pracownika przed bezpośrednim kontaktem ze źródłem światła.

Polecamy: Dlaczego projekty oświetlenia zawodzą? 9 najczęstszych błędów

Optymalne natężenie światła – ile luksów naprawdę potrzeba?

Natężenie światła dla konkretnych zadań wzrokowych określono w normach oświetleniowych, m.in. w EN 12464-1. W przypadku pracy biurowej wymaganie to zazwyczaj wynosi 500 luksów na płaszczyźnie roboczej. Zapewnienie dodatkowych luksów ponad ten poziom rzadko przynosi wymierne korzyści. Ludzkie oko potrafi się adaptować, jednak po przekroczeniu pewnej granicy doświetlenia wzrost komfortu i efektywności jest niewielki. Rosną za to wydatki na zakup opraw oraz rachunki za energię elektryczną, a satysfakcja z użytkowania osiąga pewien pułap. Nadmierne oświetlenie pomieszczenia na dłuższą metę może męczyć wzrok i sprawiać, że przebywanie w nim staje się mniej komfortowe.

Polecamy: Stolarka okienna w projektowaniu mikroapartamentów – jak maksymalizować przestrzeń światłem?

Kiedy oświetlenie traci jakość widzenia?

Dobra jakość widzenia polega na dostrzeganiu różnic w kolorze, teksturze i głębi. Dzięki temu można precyzyjnie wykonywać różne zadania, takie jak operowanie narzędziami. Cienie i kontrasty są potrzebne, natomiast zbyt mocne i rozproszone oświetlenie otwiera drogę do „przepalenia” obrazu. Detale przestają być widoczne – trudno zauważyć różnice w fakturze czy kolorze. Krawędzie stają się mniej wyraźne, co utrudnia ocenę odległości i kształtów przedmiotów. Odbicia stają się bardziej uciążliwe – światło odbite od błyszczących powierzchni (ekranów, blatów, elementów metalowych) tworzy oślepiające plamy, które mogą skutecznie utrudniać pracę.

Dobry projekt oświetlenia wymaga światłocienia, ponieważ zróżnicowanie natężenia światła w poszczególnych strefach pomaga naturalnie wskazać, które miejsca są ważniejsze. Mniej oświetlone obszary stanowią odpoczynek dla oczu.

Polecamy: Jakość energii elektrycznej – przyczyny zakłóceń i metody ich eliminacji

Ekonomia i ekologia systemów oświetleniowych

Z czym wiąże się przewymiarowany system oświetleniowy? To przede wszystkim większy pobór mocy, a to przekłada się na wyższe rachunki za energię elektryczną. Powstaje także dodatkowe ciepło emitowane przez mocne oprawy LED, co w dużych obiektach biurowych czy przemysłowych może wymuszać intensywniejszą pracę systemów klimatyzacji. W konsekwencji rosną koszty zużycia energii, a optymalizacja systemu staje się trudniejsza. Systemy sterowania (DALI, czujniki ruchu i natężenia) dają najlepsze efekty w układach dobrze zbalansowanych. Prześwietlenie przestrzeni utrudnia osiągnięcie płynnych przejść i optymalnych ustawień.

W dobie rosnących cen energii oraz rosnącej troski o ślad węglowy projektowanie oświetlenia w oparciu o rzeczywiste potrzeby, zamiast maksymalnych możliwości technicznych, jest po prostu bardziej odpowiedzialnym podejściem.

Komfort wzrokowy jako cel projektowania

Pracownik biurowy czy osoba zatrudniona na hali produkcyjnej potrzebuje warunków, które zapewnią środowisko umożliwiające wyraźne widzenie bez nadmiernego wysiłku. Istotne znaczenie ma tu równomierność światła. Co ciekawe, często wygodniej pracuje się przy nieco słabszym, ale równomiernym oświetleniu niż w miejscu, gdzie jasne, oślepiające punkty kontrastują z głębokimi cieniami.

Przy silnych kontrastach źrenica musi nieustannie się rozszerzać i zwężać, co szybko męczy oczy. Gdy przenosimy wzrok z monitora na biurko i z powrotem, narząd wzroku jest zmuszony do ciągłej adaptacji. To właśnie takie warunki sprzyjają powstawaniu tzw. cyfrowego zmęczenia wzroku (Digital Eye Strain). Jak podkreśla ekspert z LED line:

„Projektowanie oświetlenia to nie wyścig zbrojeń na waty czy luksy. To poszukiwanie złotego środka, w którym parametry techniczne spotykają się z fizjologią ludzkiego oka i wymaganiami konkretnego stanowiska pracy.”

Jak projektować światło dla użytkownika?

Dobry projektant skupia się przede wszystkim na zapewnieniu odpowiednich warunków widzenia, a nie na samej ilości światła. Istotne jest dopasowanie parametrów oświetlenia do rzeczywistych potrzeb użytkownika. Najważniejsze aspekty, które powinien uwzględniać projekt, to:

Natężenie dopasowane do zadania : poziom luksów powinien odpowiadać charakterowi wykonywanej pracy.

: poziom luksów powinien odpowiadać charakterowi wykonywanej pracy. Równomierność oświetlenia : światło na płaszczyźnie roboczej powinno być rozłożone możliwie równomiernie.

: światło na płaszczyźnie roboczej powinno być rozłożone możliwie równomiernie. Ograniczenie olśnienia (UGR) : stosowanie opraw o niskim wskaźniku olśnienia, szczególnie w miejscach pracy z monitorami.

: stosowanie opraw o niskim wskaźniku olśnienia, szczególnie w miejscach pracy z monitorami. Dobór optyki : wybór między światłem skupionym a rozproszonym oraz symetrycznym i asymetrycznym, w zależności od układu przestrzeni.

: wybór między światłem skupionym a rozproszonym oraz symetrycznym i asymetrycznym, w zależności od układu przestrzeni. Efektywność energetyczna : stosowanie opraw o wysokiej skuteczności świetlnej (lm/W), co pozwala ograniczyć zużycie energii.

: stosowanie opraw o wysokiej skuteczności świetlnej (lm/W), co pozwala ograniczyć zużycie energii. Trwałość parametrów: wybór rozwiązań, które zachowują swoje właściwości, takie jak barwa i strumień świetlny, przez długi czas użytkowania.

Nadmiar światła nie oznacza lepszej jakości oświetlenia. Zamiast przynosić korzyści, często wiąże się z wyższymi kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi, a dodatkowo może powodować olśnienie i zmęczenie wzroku użytkowników. Dobrze zaprojektowane oświetlenie nie polega na maksymalizowaniu natężenia światła, lecz na stworzeniu takiego systemu, który w naturalny sposób wspiera codzienną aktywność i komfort pracy.

***

Źródło: LED line

Przejdź do galerii: Oświetlenie LED w architekturze komercyjnej – estetyka, komfort i stabilność przez lata

5