W ostatnich latach do najmodniejszych nurtów zalicza się styl industrialny, skandynawski czy hi-tech. Stosuje się je we wnętrzach budynków, ale doskonale sprawdzają się również na zewnątrz, tworząc efektowne, nowoczesne elewacje. Rynek oferuje różne ciekawe rozwiązania wpisujące się w trendy. Przedstawiamy przegląd zarówno tych tradycyjnych, jak i nowoczesnych rozwiązań na elewację.

Nowoczesne elewacje z betonu

W aranżacjach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych panuje moda na materiały chłodne i surowe. Zalicza się do nich beton architektoniczny. Betonowe elementy perfekcyjnie podkreślają minimalistyczne bryły budynków, nadają im surowy, niebanalny wygląd i co najbardziej istotne, zachowują bardzo dobre parametry przez wiele lat. Na rynku dostępne są płyty z naturalnego betonu architektonicznego, które charakteryzują się wysoką odpornością na wpływ zmiennych warunków atmosferycznych (impregnacja) czy uszkodzenia mechaniczne.

Beton można barwić na różne kolory, co pozwala dopasować elementy do wizji architektów czy inwestorów, np. połączenie różnych odcieni, tak aby podkreślić wybrane detale bryły budynku. Beton architektoniczny może być zastosowany jako okładzina elewacji wentylowanych bądź klejony bezpośrednio do styropianu.

i Autor: marvlc/ Getty Images Efekt betonu architektonicznego można uzyskać wykorzystując także tynk dekoracyjny

Tynk dekoracyjny na elewacji

Ogromne pole do popisu w zakresie kreowania niecodziennych kompozycji elewacyjnych wykonywanych w wierzchniej warstwie systemów ociepleń, a także na starych i nowych powierzchniach mineralnych, masach szpachlowych czy betonie dają tynki dekoracyjne. Obecnie to już nie tylko tradycyjny wzór strukturalny typu baranek czy kornik, a zdecydowanie większa różnorodność wzorów i faktur.

Tynk dekoracyjny może przybrać formę zupełnie gładkiej powierzchni bądź stosując odpowiednią technikę nakładania mas o podwyższonej plastyczności przeznaczonych do modelowania, można uzyskać na ścianach powłokę drapaną, szczotkowaną, sznurowaną itp. Różnorodność faktur i kolorystyki pozwala na uzyskanie efektów końcowych, które swoim wyglądem nawiązywać będą m.in. do takich materiałów elewacyjnych jak drewno czy kamień (dodatek drobnego kruszywa naturalnego sprawi, że elewacja będzie wyglądać jak zrobiona z granitu lub piaskowca.) Świetnie imitują także cegłę klinkierową czy beton architektoniczny.

Oferowane są również produkty z dodatkiem substancji luminescencyjnych, które powodują, że będzie on w nocy świecić, odbijając światło z pobliskich latarni. Wszystkie wymienione efekty można uzyskać dzięki zastosowaniu specjalnych szablonów, form silikonowych oraz narzędzi do fakturowania.

Nowoczesne elewacje z drewna

Wykorzystując drewno, można stworzyć designerskie nowoczesne elewacje, które sprawdzą się w projektach industrialnych, skandynawskich czy w stylu eko. Ciepły charakter drewna przełamuje surowość nowoczesnych brył budynków i efektownie kontrastuje z betonem, metalem czy elementami z kamienia.

Wygląd elewacji zależy przede wszystkim od rodzaju użytego drewna oraz od środków do jego impregnacji (należy również pamiętać, że kolor drewna zmieni się pod wpływem działania zmiennych warunków atmosferycznych). Najbardziej wyraźny rysunek ma drewno iglaste, egzotyczne z kolei ma ciekawszą kolorystykę i nie wymaga skomplikowanych procesów impregnacji.

i Autor: spiderment/ Getty Images Nowoczesne elewacje z drewna sprawiają, że budynek daje wrażenie lżejszego, a przy tym intryguje oryginalnością zastosowanych połączeń faktur i barw

Nowoczesne elewacje z cegły

Cegła na elewacji cieszy się niesłabnącą popularnością. Pozwala kreować stylowe nowoczesne elewacje o efektownym odcieniu, które sprawdzą się zarówno na budynkach o klasycznej bryle, jak i w nowoczesnych, ekstrawaganckich projektach.

Najbardziej popularne i jednocześnie najtrwalsze są cegły klinkierowe, będące wyrobem w pełni naturalnym. Charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami technicznymi – cegła elewacyjna jest trwała i mrozoodporna, a dzięki porowatej strukturze ma niską nasiąkliwość.

Klinkier występuje w różnych odmianach, może być to cegła pełna, perforowana, specjalna kominowa, połówka lub okładzina. Dostępne są również różne wymiary – w długości standardowej lub – modnej ostatnio – długiej, która nadaje budynkom bardziej nowoczesny charakter. Projektując nowoczesne elewacje z klinkieru można również zastosować różne ułożenie cegieł (np. część elementów wysunąć) lub zastosować różne grubości spoiny. Cegłę można układać w systemie fasady wentylowanej, okładzinę natomiast przykleja się do styropianu.

i Autor: David Taljat/ Getty Images Odcień cegły elewacyjnej zależy od składu mineralnego i czasu wypału (od czerwieni, przez kolor pomarańczowy i żółty, a nawet biały). Projektując nowoczesną elewację można też wybierać różne długości i faktury

Nowoczesne elewacje z gontów drewnianych

Gonty drewniane to materiał budowlany o wszechstronnym zastosowaniu w budownictwie tradycyjnym oraz w architekturze nowoczesnej. Gonty, które stosuje się na elewację dostępne są w wielu kolorach ‒ od odcieni naturalnego drewna (srebrzysto-szary kolor powstający pod wpływem warunków atmosferycznych efektownie harmonizuje z otoczeniem), idąc przez mahoń, na czerni kończąc.

Istnieje wiele możliwości wykonania nowoczesnej elewacji, można to zrobić z gontów łupanych, ciętych w różnych formatach, zgodnych np. z regionalną tradycją lub na inne dekoracyjne sposoby zgodne z wizją architekta. Gont elewacyjny na ogół spójnie łączy się z dachem, co jest doskonałym sposobem na podkreślenie harmonijnej i minimalistycznej bryły budynku.

Nowoczesne elewacje z blachy

Wśród oryginalnych nowoczesnych elewacji domów na wyróżnienie zasługują niezwykle panele z blachy. Doskonale wpisują się one w popularne trendy minimalizmu – blacha kojarzy się z nowoczesnością i modernistycznymi rozwiązaniami. Rozwiązanie to zostało zaczerpnięte z budynków o charakterze komercyjnym, ale doskonale pasuje do minimalistycznych domów o geometrycznej bryle.

Doskonale sprawdzi się w zestawieniu z betonem, podkreślając swój surowy charakter. Równie oryginalnym, choć łagodniejszym połączeniem, jest zastosowanie jej z drewnem, doskonale komponuje się też z tynkami w ciepłych odcieniach. Głównymi zaletami okładzin z blachy jest ich lekkość i trwałość, nie wymagają również specjalnych zabiegów konserwacyjnych. Dostępne są różne ich rodzaje, np. blachy tytanowo-cynkowe, stalowe, miedziane czy panele aluminiowe. Produkty mogą być powlekane w kilku kolorach, głównie w kolorze szarym i grafitowym, zieleni i odcieniach brązu.

CZY WIESZ, ŻE... Stosunkowo nowym i nietypowym rozwiązaniem na nowoczesne elewacje są tapety elewacyjne. Ich zastosowanie pozwala w niecodzienny, wręcz ekstrawagancki sposób odmienić wygląd elewacji. Produkowane są na zamówienie, dlatego mogą sprostać najbardziej wymagającym wizjom architektonicznym. Tapety elewacyjne oferowane są w szerokiej palecie barw i wzorów. Najbardziej popularne są motywy kwiatowe, a także oryginalne wzory geometryczne i orientalne. Dostępne są również w bardziej tradycyjnych motywach – tapety mogą imitować elewacje z drewna, kamienia czy cegły. Sposób produkcji i uzyskane w ten sposób właściwości pozwalają na zachowanie pierwotnego wyglądu przez wiele lat.

Elewacje z kamienia

Kamień pozwala tworzyć bardzo efektowne elewacje, które charakteryzuje wysoka trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne i czynniki atmosferyczne. Najpopularniejszy jest piaskowiec, granit, wapień, trawertyn oraz łupek. Surowiec ten może różnić się grubością i sposobem wykończenia (kamień polerowany i fakturowany). Gładkie kamienie (w przeciwieństwie do chropowatych) stwarzają poczucie lekkości, elegancji, podkreślając nowoczesną bryłę budynku lub jego fragment. Trudny sposób obróbki kamienia naturalnego i wymogi termoizolacyjne ograniczają swobodne kreowanie wyglądu elewacji z jego zastosowaniem.

Nowoczesne elewacje z płyt kompozytowych

Elewacyjne płyty kompozytowe stanowią ciekawe rozwiązanie. Kompozyty świetnie imitują inne materiały: metal, drewno czy kamień, natomiast cechują się większą wytrzymałością i brakiem potrzeby impregnacji, są również odporne na zmienne warunki atmosferyczne (wahania temperatury czy promieniowanie słoneczne). Stosowane są głównie w systemach elewacji wentylowanych, ale dostępne są również rozwiązania do wykonywania wierzchnich warstw wykończeniowych w bezspoinowych systemach ociepleń.

Oto kilka przykładów elewacyjnych płyt kompozytowych:

kompozyty z wierzchnią warstwą metalu

płyty laminowane (HPL)

spieki kwarcowe

Polecamy również:

Płyty włóknocementowe na elewacje

Kojarzone są głównie jako pokrycie dachowe, ale świetnie sprawdzają się jako oryginalny materiał na elewację. Takie nowoczesne rozwiązanie – okładzina przypominająca np. naturalny łupek, zastosowana na dachu i elewacji – pozwoli wyróżnić budynek, sprawić by jego bryła wydała się monolitem. Oferowane są w różnych wariantach wykończenia – mogą być pokryte farbą, laminatem, kruszywem kamiennym , fakturą imitującą metal lub słoje drewna. Dostępne są również płyty do samodzielnego wykończenia, które można pomalować wybraną farbą lub pokryć tynkiem cienkowarstwowym.

Są trwałe, niepalne, odporne na czynniki atmosferyczne, promieniowanie UV czy zmiany temperatury.

i Autor: runna10/ Getty Images Nowoczesne fasady stają się coraz badziej transparentne. Możliwe jest to dzięki wielkowymiarowym szybom i coraz węższym profilom. Podziały szkła na fasadach są niemal niewidoczne

Nowoczesna elewacja ze szkła

Nowoczesna architektura coraz częściej wykorzystuje szkło. Przeszklone systemy fasadowe stosuje się zarówno w biurowcach, galeriach handlowych, ale także coraz częściej w budownictwie mieszkalnym. Szkło jest materiałem uniwersalnym, pasującym do każdego typu architektury i współgra z każdym materiałem wykończeniowym. Szklane elewacje są również bardzo efektowne, dlatego zazwyczaj stosuje się je jako elewacje frontowe - najbardziej eksponowaną część budynku.

Duże przeszklenia na dobre wpisały się w nowoczesny wygląd elewacji nie tylko biurowców czy hoteli, ale przede wszystkim domów jednorodzinnych. Pozwalają na uzyskanie panoramicznego widoku, zacierają podział na wnętrze domu i krajobraz za oknem, dają także poczucie niczym nieograniczonej przestrzeni i

Szkło na elewacji to także szereg zalet użytkowych: efektywnie oświetla wnętrze, zapewnia dodatkowe ciepło i gwarantuje izolację termiczną, a jednocześnie chroni przed hałasem.