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Bramy w galeriach handlowych jako element infrastruktury technicznej

W obiektach handlowych bramy nie są elementem reprezentacyjnym, lecz częścią infrastruktury technicznej odpowiadającej za logistykę, bezpieczeństwo i organizację ruchu wewnętrznego. Występują przede wszystkim w strefach dostaw, gdzie obsługują codzienny przepływ towarów, oraz w garażach podziemnych, gdzie regulują ruch pojazdów.

W obu przypadkach pracują w warunkach powtarzalnych cykli otwierania i zamykania, często przez wiele godzin dziennie. Oznacza to konieczność zastosowania rozwiązań o podwyższonej trwałości mechanicznej oraz odporności na zużycie.

Znaczenie okuć w konstrukcji bram

Okucia są jednym z istotnych elementów mechanicznych bramy, choć pozostają niewidoczne w codziennej eksploatacji. Obejmują systemy prowadzenia, zawiasy, rolki jezdne, wózki, prowadnice oraz elementy ryglujące.

Ich podstawową funkcją jest przenoszenie obciążeń dynamicznych i statycznych wynikających z masy skrzydła oraz jego ruchu. W praktyce to właśnie okucia odpowiadają za to, czy brama porusza się płynnie, czy też pojawiają się opory wpływające na pracę napędu.

W obiektach takich jak galerie handlowe ich znaczenie rośnie, ponieważ nawet niewielkie zwiększenie tarcia przekłada się na większe obciążenie automatyki i szybsze zużycie całego systemu.

Bramy w strefach dostaw – największe obciążenia eksploatacyjne

W strefach dostaw galerii handlowych stosuje się przede wszystkim bramy segmentowe, rolowane oraz szybkobieżne. Choć wszystkie pełnią podobną funkcję logistyczną, różnią się konstrukcją, sposobem prowadzenia skrzydła oraz charakterem obciążeń działających na elementy mechaniczne.

W bramach segmentowych ruch realizowany jest za pomocą rolek poruszających się w prowadnicach. Duże znaczenie dla trwałości mają tu zawiasy międzysegmentowe, rolki jezdne oraz dokładność prowadzenia całego skrzydła. Nawet niewielkie odkształcenia lub luzy mogą prowadzić do zwiększenia oporów ruchu i dodatkowego obciążenia napędu.

Bramy rolowane działają w odmienny sposób – pancerz nawija się na wał umieszczony nad otworem. W tym przypadku istotną rolę odgrywa stan prowadnic bocznych, mechanizmu zwijania oraz elementów stabilizujących ruch pancerza. Zużycie tych komponentów może wpływać zarówno na płynność pracy, jak i poziom hałasu podczas eksploatacji.

Z kolei bramy szybkobieżne projektowane są z myślą o bardzo dużej liczbie cykli otwarcia i zamknięcia. W ich przypadku szczególne znaczenie ma niezawodność układu prowadzenia oraz odporność elementów mechanicznych na częste i dynamiczne obciążenia.

Oznacza to, że pojęcie okuć nie odnosi się do identycznych rozwiązań we wszystkich typach bram. W zależności od konstrukcji mogą one pełnić różne funkcje i podlegać odmiennym mechanizmom zużycia, jednak we wszystkich przypadkach stanowią istotny element wpływający na bezpieczeństwo użytkowania, trwałość systemu oraz poprawną współpracę z automatyką.

Bramy w garażach podziemnych – cykliczność i integracja systemowa

Drugim istotnym obszarem są garaże podziemne, w których bramy pełnią funkcję kontroli ruchu pojazdów. Stosuje się tam najczęściej bramy segmentowe lub rolowane, często w połączeniu z systemami kontroli dostępu i automatyką budynkową.

W tym przypadku kluczowa jest powtarzalność pracy w dużej liczbie cykli oraz odporność na zmienne warunki eksploatacyjne, takie jak wilgoć czy zanieczyszczenia komunikacyjne.

Okucia muszą zapewniać płynny ruch skrzydła przy jednoczesnym ograniczeniu luzów konstrukcyjnych, które mogłyby wpływać na stabilność pracy napędu oraz systemów zabezpieczeń.

Wymagania eksploatacyjne i klasy użytkowania bram

Podawane w praktyce rynkowej zakresy liczby cykli pracy bram (np. 25–50 tys., 50–100 tys., 100–500 tys., a w rozwiązaniach specjalnych nawet do 1 mln cykli) mają charakter deklaracji producentów oraz wyników badań trwałości, a nie jednolitych klas normowych obowiązujących dla wszystkich typów obiektów.

Normy PN-EN 13241+A2:2016 oraz PN-EN 12604+A1:2021 nie wprowadzają jednolitej klasyfikacji cykli pracy bram w zależności od rodzaju obiektu, takich jak galerie handlowe czy garaże podziemne.

Jednocześnie nie oznacza to braku wymagań dotyczących trwałości – normy odnoszą się do bezpieczeństwa użytkowania oraz wymagań wytrzymałościowych i badań cyklicznych elementów konstrukcyjnych i mechanicznych.

W praktyce liczba cykli pracy pozostaje parametrem deklarowanym przez producenta i potwierdzanym w badaniach trwałości, a nie elementem jednolitej klasyfikacji normowej dla różnych zastosowań.

Wartości rzędu 1 mln cykli dotyczą zwykle systemów o podwyższonej trwałości (heavy duty / high cycle) i nie stanowią typowej charakterystyki wszystkich bram stosowanych w obiektach handlowych i parkingowych.

Wpływ okuć na bezpieczeństwo i działanie automatyki

Stan okuć ma istotny wpływ na warunki pracy bramy oraz stabilność prowadzenia skrzydła, jednak nie stanowi elementu aktywnych funkcji bezpieczeństwa w rozumieniu PN-EN 12453+A1:2022. Bezpieczeństwo użytkowania bram z napędem zależy przede wszystkim od napędu, urządzeń ochronnych (takich jak fotokomórki czy listwy krawędziowe), układów sterowania oraz ograniczenia sił działania.

Okucia pełnią natomiast funkcję mechaniczno-nośną, odpowiadając za prowadzenie i stabilność ruchu skrzydła oraz przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych. Ich stan techniczny wpływa pośrednio na prawidłową pracę całego układu, ponieważ zwiększone opory ruchu, luzy lub zużycie elementów prowadzących mogą wpływać na warunki pracy napędu i wywoływać reakcje systemów zabezpieczeń, powodując częstsze interwencje serwisowe lub ograniczenia pracy systemu.

Typowe awarie okuć w bramach garażowych i dostawczych

W warunkach intensywnej eksploatacji bram w galeriach handlowych oraz garażach podziemnych, okucia należą do elementów najbardziej narażonych na zużycie. Wynika to z ich bezpośredniego kontaktu z ruchem skrzydła oraz przenoszenia obciążeń dynamicznych.

Do najczęściej obserwowanych problemów należy zużycie rolek jezdnych, które prowadzą do wzrostu oporów ruchu i nierównomiernej pracy skrzydła. W dłuższej perspektywie może to skutkować przeciążeniem napędu i wydłużeniem czasu otwierania bramy.

Drugim częstym zjawiskiem jest luzowanie zawiasów w bramach segmentowych, co powoduje zmianę geometrii pracy skrzydła. W efekcie brama może pracować z oporem lub wymagać większej siły do zamknięcia.

W bramach garażowych istotnym problemem są również odkształcenia lub zabrudzenia prowadnic. Szczególnie w garażach podziemnych, gdzie występuje wilgoć, sól drogowa i zanieczyszczenia, dochodzi do stopniowej degradacji powierzchni jezdnych, co wpływa na płynność ruchu.

Do typowych awarii można także zaliczyć problemy z punktami ryglowania, które przy zwiększonym zużyciu okuć mogą nie zapewniać pełnego domknięcia skrzydła. W takich sytuacjach system automatyki często kompensuje opory, co dodatkowo obciąża cały mechanizm.

Oprócz zużycia rolek jezdnych i luzowania zawiasów, w bramach segmentowych bardzo częstym źródłem problemów są sprężyny skrętne (torsion springs) umieszczone na wale górnym. Ich zużycie lub zerwanie powoduje znaczne zwiększenie obciążenia okuć (rolek i prowadnic), nierównomierny ruch skrzydła oraz przeciążenie napędu. W warunkach intensywnej eksploatacji sprężyny narażone są na korozję i zmęczenie materiału, a ich żywotność zależy od klasy wykonania i może wynosić orientacyjnie od kilkunastu tysięcy cykli w wersjach standardowych do ponad 100–200 tysięcy cykli w systemach o podwyższonej trwałości (high-cycle).

Wszystkie te zjawiska mają wspólny mianownik – prowadzą do zwiększenia oporów pracy bramy, co bezpośrednio wpływa na trwałość napędów oraz częstotliwość koniecznych przeglądów serwisowych.

Eksploatacja i wymagania serwisowe

W galeriach handlowych bramy pracują w warunkach dużej intensywności, co przekłada się na konieczność regularnych przeglądów technicznych. Liczba cykli pracy w strefach dostaw i garażach podziemnych może być bardzo wysoka, co powoduje naturalne zużycie elementów mechanicznych.

W praktyce istotne jest utrzymanie właściwego smarowania, kontrola luzów oraz okresowa wymiana elementów eksploatacyjnych, takich jak rolki czy zawiasy. Brak takich działań prowadzi do wzrostu oporów ruchu i obciążenia automatyki.

Podsumowanie

Bramy w galeriach handlowych pełnią istotną funkcję techniczną w obszarze logistyki i kontroli dostępu, przede wszystkim w strefach dostaw oraz garażach podziemnych. Ich niezawodność zależy w dużej mierze od okuć, które odpowiadają za prowadzenie, stabilność i przenoszenie obciążeń.

W warunkach intensywnej eksploatacji stan techniczny okuć należy do istotnych czynników wpływających na bezpieczeństwo użytkowania, trwałość systemu oraz płynność pracy całego obiektu.

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Artykuł powstał przy wsparciu AI

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