W Kielcach wyremontują hale sportowe i wybudują kryte lodowisko. Pomogą programy rządowe

Autor: Paweł Cieśla Staszek_Szybki_Jest - Own work, CC BY-SA 4.0 Hala Legionów

Należące do MOSiR Kielce hale sportowe Legionów i Krakowska zostaną zmodernizowane z myślą o Mistrzostwach Świata Juniorów U21, których Kielce są współgospodarzem. Budowa krytego lodowiska poprawi ofertę sportową Kielc. Inwestycje sportowe w stolicy województwa świętokrzyskiego wspomogą rządowe fundusze.

Hale do piłki ręcznej i lekkiej atletyki

Hala Legionów to prestiżowe miejsce w Kielcach i macierzysty obiekt słynącego z rozgrywek w Lidze Mistrzów klubu Industria Kielce. Jest częścią dużego kompleksu sportowego, w którym znajduje się stadion lekkoatletyczny i hotel. W hali odbywają się imprezy sportowe, rekreacyjna a także kulturalne, rozrywkowe i biznesowe. Na płycie głównej mieszczą się dwa boiska do piłki ręcznej; pojemność wynosi 4200 osób. Jest tu także część lekkoatletyczna z bieżnią i skoczniami do sków w dal, wzwyż i o tyczce.

Hala Sportowa – Krakowska to mniejszy obiekt z widownią na 700 miejsc. W hali znajduje się pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę ręczną.

Nowe oświetlenie i nawierzchnie

Przed mistrzostwami U21 w miejsce tradycyjnego oświetlenia zostaną zamontowane nowoczesne LEDy. Potem już po zakończeniu zawodów przeprowadzony będzie gruntowny remont w części lekkoatletycznej i siłowni.

Hala na ul. Krakowskiej otrzyma nowoczesną wykładzinę teraflex, która pokryje nawierzchnię parkietu. Wyremontowane zostanie też zaplecze sanitarne hali. W planach jest przebudowa trybun z wymianą miejsc do siedzenia i dobudowa przeciwpożarowych klatek schodowych.

Modernizacja obu hal sportowych ma kosztować około 2,5 mln zł, w tym 1,13 mln zł będzie pochodzić z rządowego Programu rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – Sportowa Polska.

Kryte lodowisko na raty

Sztuczne lodowisko będzie wybudowane przy ul. Szczecińśkiej na terenie kompleksu sportowego MOSiR z letnim basenem, gdzie zimą jest także wylewane lodowisko. Będzie realizowane przy udziale funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki z programu wspierającego budowę lodowisk. Dofinansowanie wyniesie 1,2 mln zł, ale jest rozłożone w czasie. W 2025 r. ministerstwo przekaże 300 tys. a w następnym roku resztę. Miasto dołoży 1,5 mln. zł, co pozwoli początkowo na budowę lodowej tafli. W 2026 r. w kolejnym etapie powstanie zadaszenie. Całkowity koszt budowy sztucznego lodowiska ma wynieść 2,7 mln. zł.

