Tak wygląda metro Lazurowa w budowie. Kiedy otwarcie nowych stacji 2. linii metra?

13:04

Zobacz galerię 23 zdjęcia Autor: Tomasz Ślęzak Metro Lazurowa w budowie

Budowa stacji metra Lazurowa jest już zaawansowana, a my pierwszy raz mieliśmy okazję zejść pod ziemię i zobaczyć ją z bliska. To będzie jeden z najważniejszych węzłów przesiadkowych na Bemowie i nie tylko. A tak mało brakowało, żeby stację wybudowano w znacznie gorszym miejscu.

Zobaczyliśmy metro Lazurowa w budowie. Kiedy otwarcie nowych stacji?

Metro Lazurowa, metro Chrzanów i metro Karolin – tak nazywać się będą 3 nowe stacje 2. linii metra w Warszawie, których otwarcie zaplanowano na 2026 r. Pierwotnie mowa była o początku roku, ale teraz miasto podaje, że opóźniona budowa zakończy się dopiero w wakacje 2026. Po doliczeniu kilku miesięcy na odbiory techniczne wychodzi na to, że pasażerowie skorzystają z nowego odcinka metra jesienią 2026 r.

Opóźnienie budowy 2. linii metra na Bemowie wynika głównie z problemów z rozpoczęciem części prac – przez spór z jednym z wywłaszczonych właścicieli działek wykonawca nie od razu miał dostęp do wszystkich potrzebnych gruntów. Gdy już jednak prace ruszyły, szły – i nadal idą – sprawnie. Niemal zakończyło się już drążenie tuneli, którymi pojadą pociągi. Do wydrążenia pozostał już jedynie krótki odcinek, który połączy nowe stacje z już istniejącymi.

Na budowie stacji Lazurowa trwają intensywne prace podziemne. Sam korpus stacji jest już gotowy, teraz trzeba wykonać prace wewnątrz, zamontować instalacje na stacji i w tunelach itd. Ostatni będzie etap wykończenia, kiedy to peron pasażerski i antresola zyskają docelowy wygląd. Niestety mimo nazwy stacja Lazurowa nie będzie w kolorze lazurowym – zaplanowano biało-szary wystrój, przypominający nieco stacje M2 na Targówku.

Autor: Metro Warszawskie, Materiały prasowe Wizualizacje stacji metra M2: Lazurowa, Chrzanów, Karolin i ich otoczenia

Na Bemowie powstają dwa ważne węzły przesiadkowe

Okolice stacji metra Lazurowa pełniły rolę kluczowego węzła przesiadkowego już przedtem – przy zespole przystankowym Os. Górczewska spotykały się autobusy (w tym dalekobieżne) i tramwaje. Po uruchomieniu nowego odcinka metra jego znaczenie jeszcze wzrośnie. Dzięki schodom ruchomym i windom pasażerowie będą mogli szybko i łatwo przesiadać się pomiędzy trzema środkami transportu.

Kolejny ważny węzeł powstanie w rejonie ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej, przy stacji M2 Karolin. Autobusy podmiejskie i dalekobieżne wjeżdżające do Warszawy od zachodu zatrzymają się w nowych zatokach i pozwolą pasażerom przesiąść się do metra, które błyskawicznie dowiezie ich na Wolę, do centrum i dalej w kierunku Pragi-Północ.

Docelowo przy obu stacjach planowane są pełnoprawne węzły przesiadkowe z parkingami P+R, sklepami itd. Na razie jednak jest to pieśń przyszłości, bo nie ma ani projektów, ani środków na realizację. Póki co zatem podróżni będą przesiadać się „pod chmurką”. Dzięki przemyślanemu układowi wyjść z metra odległości do przejścia nie będą na szczęście duże.

Autor: Metro Warszawskie, Materiały prasowe Wizualizacje stacji metra M2: Lazurowa, Chrzanów, Karolin i ich otoczenia

Presja społeczna ma sens. Stację Lazurowa przesunięto w lepsze miejsce

Co ciekawe, mało kto już dziś pamięta, że pierwotnie stację Lazurowa planowano nie pod pętlą tramwajowo-autobusową, tylko pod ul. Górczewską, w okolicach marketu Tesco. Oznaczałoby to znacznie mniej dogodne przesiadki dla pasażerów i większe odległości do pokonywania. Już na etapie pierwszych informacji na ten temat pomysł spotkał się z krytyką ze strony mieszkańców i mediów.

Urzędnicy na szczęście zareagowali na te głosy. W 2016 r. podjęto decyzję, że stacja Lazurowa zostanie przesunięta o ok. 400 m na południowy zachód, dzięki czemu zbliży się do tramwajów i autobusów. Na zmianie skorzystają też mieszkańcy okolicznych bloków, m.in. po drugiej stronie ul. Lazurowej.

