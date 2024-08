Specustawa jądrowa. Pierwsza polska elektrownia atomowa powstanie na Pomorzu. Rząd ogłosił projekt ustawy o budowie i eksploatacji obiektów energetyki jądrowej

Autor: Westinghouse Rząd oglosił projekt ustawy o budowie i eksploatacji pierwszej polskiej elektrowni atomowej

"Specustawa jądrowa". W wykazie prac legislacyjnych rządu 19 sierpnia 2024 znalazł się projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw. To krok do realizacji inwestycji, która ma największe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Spis treści

Ustawa, nazywana „specustawą jądrową” zawiera najważniejsze kwestie dotyczące budowy polskiej elektrowni atomowej. Zawiera m.in. aspekty techniczne inwestycji oraz zasady finansowania budowy. To krok przybliżający realizację tak ważnego dla polskiej energetyki przedsięwzięcia.

Jaka będzie polska elektrownia atomowa?

Elektrownia określana symbolem EJ1 ma być wybudowana w gminie Choczewo lub Gniewino i Krokowa. W ustawie zawarte są podstawowe parametry techniczne elektrowni w tym typ reaktorów. Jej funkcjonowanie będzie oparte o amerykańską technologię i reaktory AP1000, o łącznej mocy zainstalowanej od 6 do 9 GWe. Za jej budowę i eksploatację odpowiadać ma spółka Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z.o.o. Realizacja inwestycji ma być prowadzona w ścisłej współpracy między rządami Rzeczpospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki.

Współdziałanie i etapy budowy

W omówieniu projektu stwierdza się, że inwestycja „wymaga współdziałania podmiotów zaangażowanych na różnych płaszczyznach, tj. finansowej, projektowej, budowlanej, konstrukcyjnej, energetycznej, technologicznej, bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej oraz prawnej. Niezależnie od złożoności całego procesu priorytetem jest dotrzymanie harmonogramu inwestycji w zakresie EJ1. Harmonogram ten wyznacza jednocześnie etapowe cele, które mają zostać osiągnięte, aby inwestycja została zrealizowana. Realizacja zadań zgodnie z harmonogramem jest istotna nie tylko z punktu widzenia dotrzymania umów zawartych z kontrahentami, przewidywania płynności finansowania inwestycji i jej przepływów pieniężnych, ale również z uwagi na konieczność realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, a także z punktu widzenia zagwarantowania dostaw energii odbiorcom końcowym poprzez jak najszybsze zakończenie inwestycji w zakresie EJ1.”

Planowanie długoterminowe

Inwestycja będzie składać się z bardzo wielu, często złożonych procesów budowlanych, które muszą być dokładnie zaplanowane. Wiąże się to m.in. z potrzebą zamawiania elementów konstrukcyjnych, które mają długi czas realizacji , np. obudowa reaktora, ze względu na fakt, że na świecie jest niewiele firm, które wykonują takie specjalistyczne zamówienia. Z tego względu, aby nie generować przestojów trzeba takie zamówienia odpowiednio wcześnie zaplanować.

Skarb Państwa dołoży 60 mld. złotych

Spółka Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z.o.o. realizująca budowę jest spółką inwestycyjną, której zadaniem jest planowanie i nadzór. Nałożone na nią przepisami prawa zadania będą wymagać wsparcia publicznego. Musi ono zostać zaaprobowane przez właściwe organy Unii Europejskiej.

Dokapitalizowanie spółki wymaga zaangażowania środków Skarbu Państwa. Przyjęto, że projekt zostanie sfinansowany w 30% z kapitału własnego i w 70% z kapitału obcego. Finansowanie kapitału własnego w wysokości ok. 60 miliardów zł zostanie zapewnione w ramach dokapitalizowania spółki ze środków budżetu państwa lub skarbowych papierów wartościowych. Pozostała kwota zostanie pozyskana z instytucji finansowych, przede wszystkim zagranicznych instytucji wspierających eksport wywodzących się z państw dostawców sprzętu, w tym agencji kredytów eksportowych, w szczególności amerykańskiej agencji kredytów eksportowych Export-Import Bank of the United States.

Ustawa dokładnie określa zasady dysponowania przez spółkę Polskie Elektrownie Jądrowe sp. z.o.o środkami z budżetu państwa. Nakłada odpowiedzialność i obowiązek sprawozdawczości dotyczący wykorzystania wsparcia publicznego w każdym roku.

