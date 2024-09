Powódź 2024: Głuchołazy pod tonami błota i żwiru, ponad połowa mieszkańców bez wody i prądu

Głuchołazy to jedno z miast Dolnego Śląska, które najbardziej ucierpiały podczas powodzi 2024. Zalane zostało niemal całe miasto, a fala powodziowa zniszczyła 5 mostów - w tym ten tymczasowy. Nurt naniósł na ulice tony mułu i żwiru, który teraz będzie usuwać wojsko inżynieryjne wyposażone w ciężki sprzęt. Sytuacja mieszkańców jest dramatyczna - ponad połowa pozbawiona jest dostępu do bieżącej wody oraz prądu.

Jacek Siewiera z Biura Bezpieczeństwa Narodowego poinformował, że do Głuchołazów skierowano inowrocławski oddział wojska inżynieryjnego wyposażony w transportery gąsienicowe - tylko w ten sposób uda się oczyścić miasto z naniesionego przez powódź gruzu i mułu.

Woda w Głuchołazach była o metr wyższa niż w 1997 roku; gdy woda schodzi z takiego stanu, to pozostają ogromne zniszczenia i naniesiony muł. One mogą być usunięte tylko przy użyciu ciężkiego sprzętu - mówił Siewiera w telewizji Polsat. - Te siły [wojsko inżynieryjne - przyp. Murator] będą likwidować skutki powodzi. Nie mówimy tutaj jeszcze o odbudowie, ale o usuwaniu ton gruzu, mułu i innych zanieczyszczeń.

Głuchołazy zostały w trakcie powodzi niemal całkowicie zalane przez wodę. Jej poziom cały czas się obniża - również na rynku.

W trakcie największej fali powodziowej zerwane zostały mosty w Głuchołazach. Później fala poniosła również most tymczasowy.

Siewiera podkreślił, że rolą oddziału wojska nie będzie wyłącznie sprzątanie miasta.

W momencie, kiedy woda w tak wartkim nurcie, który skutkował zerwaniem pięciu przepraw, pięciu mostów, zalaniem w zasadzie większej części miasta... Wysokość wody w Głuchołazach była o metr wyższa niż w trakcie powodu w 1997 roku i z wielką energią kinetyczną przemieszczała się, porywając dobytek i mienie ludzi - w momencie, gdy woda z takiego stanu schodzi do nurtu rzeki w dalszym jej biegu, pozostają ogromne zniszczenia. To są wielotonowe zwały gruzu, zgliszczy, mułu, szlamu, strat w mieniu, które w zasadzie mogą być usunięte tylko przy użyciu ciężkiego sprzętu. Czyli bardzo często gąsienicowych transporterów, fadromy, inżynieryjnego środków - platform inżynieryjnych, które mogą wykonać pracę niemożliwą do wykonania rękami.