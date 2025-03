– Linia PKM Południe na odcinku aglomeracyjnym ma być przedłużeniem obecnej linii SKM od przystanku SKM Gdańsk Śródmieście do Kowal. Można więc z dużym prawdopodobieństwem założyć, że po wybudowaniu PKM Południe pociągi kończące teraz bieg na Śródmieściu będą jeździły aż do Kowal. A to oznacza na całej trasie od Gdyni do Kowal częstotliwość pociągów odpowiadającą aktualnemu rozkładowi jazdy na linii SKM (obecnie jest to co 7,5 minuty) – informuje spółka PKM S.A.