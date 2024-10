Nowy aquapark w Rzeszowie – kiedy budowa? Zobacz wizualizacje parku wodnego ze strefą saun

9:14

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: UM Rzeszów Wizualizacja aquaparku w Rzeszowie

Aquapark w Rzeszowie ma być jednym z najnowocześniejszych parków wodnych w tej części Europy. Od marca 2024 r. trwa etap projektowy, który zakończy się w przyszłym roku. Na powierzchni 6 ha powstaną m.in. strefa saun, strefa dla dzieci i młodzieży ze zjeżdżalniami, grota tematyczna oraz sztuczna rzeka. Kiedy budowa i otwarcie aquaparku?

Murator Remontuje: Farba do przedpokoju odporna na zabrudzenia – jak ją wybrać? Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Aquapark w Rzeszowie – projekt wykona pracownia TKHolding

W ciągu kilku lat w Rzeszowie ma powstać nowoczesny park wodny. 8 marca 2024 r. miasto wybrało projektanta aquaparku, którym została pracownia TKHolding, mająca już na koncie podobne obiekty w Tychach i Rudzie Śląskiej, a także Fabrykę Wody w Szczecinie. Nowy park wodny w Rzeszowie zaoferuje coś dla osób w każdym wieku – przewidziano atrakcje zarówno dla dzieci (m.in. zjeżdżalnie, leniwa rzeka), jak i dla dorosłych (saunarium).

Prace projektowe mają potrwać 18 miesięcy od dnia podpisania umowy (marzec 2024 r.). Projektowanie powinno zatem zakończyć się we wrześniu 2025 r. i wówczas będzie mogła ruszyć budowa. Obiekt ma zostać otwarty w 2027 r. Koszt realizacji inwestycji szacowany jest na 230 mln zł. Póki co w ramach osobnej inwestycji powstała już za 4,2 mln zł droga (ul. Welca), która w przyszłości będzie prowadzić do aquaparku.

Zobacz galerię: Wizualizacje aquaparku w Rzeszowie

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: UM Rzeszów Wizualizacja aquaparku w Rzeszowie

Nowy park wodny w Rzeszowie – atrakcje

Rzeszowski park wodny ma być obiektem nowoczesnym, przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i wykorzystującym odnawialne źródła energii. Według miasta obiekt będzie atrakcyjny zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Planowane w rzeszowskim aquaparku atrakcje to m.in.:

oddzielona od pozostałych część dla najmłodszych ze zjeżdżalniami (w tym pontonowymi), wewnętrznym basenem z piaskową plażą oraz strefą zabaw,

Edukatorium – część edukacyjna dla dzieci i młodzieży, której motywem przewodnim będzie grywalizacja (nauka z wykorzystaniem mechanizmów i technik znanych z gier komputerowych),

strefa basenów zewnętrznych,

saunarium, czyli strefa saun (tu m.in. sauny ceremonialne),

leniwa rzeka wypływająca także na zewnątrz obiektu,

grota tematyczna,

basen ze sztuczną falą,

25-metrowy basen z ruchomym dnem.

Dowiedz się więcej: Pół miliona więcej za okrągłą kładkę. Rzeszów dopłaci do remontu „aureoli Ferenca”

– W konsultacjach społecznych dotyczących tego, w jakie atrakcje powinien zostać wyposażony nasz aquapark, wzięło udział mnóstwo mieszkańców, którzy przysłali aż ponad trzy tysiące swoich propozycji. Duża część z nich będzie zrealizowana – mówi Dariusz Urbanik, wiceprezydent Rzeszowa odpowiedzialny za inwestycje.

Aquapark, Rzeszów – gdzie powstanie? Mapa

Nowy aquapark w Rzeszowie zajmie obszar 6 ha na osiedlu Staromieście, w rejonie ulic Krogulskiego, Warszawskiej i Welca. Okolica jest dobrze skomunikowana, a przy obiekcie zaplanowano duży parking dla gości. Warto dodać, że 6 ha to powierzchnia, jaką zajmie budynek aquaparku wraz z kompleksem basenów zewnętrznych, parkingiem itd., a nie sam budynek.

Dokładną lokalizację obiektu oraz jego planowany kształt można zobaczyć na animacji przygotowanej przez miasto.

Kiedy powstanie aquapark w Rzeszowie? Kiedy otwarcie?

Nowy aquapark w Rzeszowie znajduje się obecnie na etapie projektowym, który potrwa 18 miesięcy. Projekt parku wodnego w Rzeszowie powinien być gotowy we wrześniu 2025 r., a później będzie mogła wystartować budowa.

Aktualnie podawany termin otwarcia aquaparku w Rzeszowie to 2027 r. Budowa rozpocznie się najwcześniej w 2025 r., gdyż w momencie wbicia pierwszej łopaty musi być gotowy projekt obiektu.

Zobacz także: Metamorfoza dawnej wieży ciśnień w Obserwatorium Astronomiczne w Tymcach na Podkarpaciu

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: Gmina Lubaczów Obserwatorium Astronomiczne w Tymcach