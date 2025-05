Nowoczesne technologie w zabytku. Łazienki Królewskie mają nowe płytki

Nowe płytki ceramiczne w warszawskich Łazienkach – połączenie piękna zabytku i nowoczesnej technologii

17:00

Autor: Grupa Tubądzin

Łazienki Królewskie, perła europejskiej architektury i Grupa Tubądzin, innowator w świecie ceramiki, rozpoczynają fascynującą współpracę. Jej owocem będzie odnowienie jednego z pomieszczeń w sercu kompleksu pałacowo-ogrodowego Łazienek z wykorzystaniem unikatowych płytek ceramicznych zdobionych zaawansowaną technologią.

Spis treści

Unikalna technologia w wyjątkowym miejscu

Pierwsze efekty współpracy Grupy Tubądzin i muzeum możemy zobaczyć już dzisiaj. Do renowacji jednego z pomieszczeń technicznych niedostępnych dla zwiedzających, usytuowanego w głębi kompleksu Łazienek Królewskich użyte zostały unikalne płytki ceramiczne. Odnowiona przestrzeń zyskała nowy wymiar artystyczny, dzięki zastosowaniu technologii Vertroza. To symboliczny wstęp do dalszego rozdziału działań, które połączą sztukę, architekturę i technologię w nowej, zaskakującej odsłonie.

Vertroza - najnowocześniejsza technika zdobienia ceramiki

Tubądzin podjął się renowacji przy użyciu płytek stworzonych przy użyciu technologii Vetroza – nowatorskiej metody druku cyfrowego, wzbogaconej o szlachetne elementy złota i platyny. Vetroza pozwala na nanoszenie na powierzchnię płytek bogatej palety barw (aż 13 kolorów!), realistycznych odwzorowań faktur i dodawanie szlachetnych detali. W ten sposób można ozdabiać wszystkie formaty produkowanych wyrobów również te największe wielkoformatowe o wymiarach 150 x 300 cm. Co ważne, technologia pozwala na ozdabianie zarówno struktur wypukłych, jak i wklęsłych. Otwiera to zupełnie nowe możliwości wzornictwa dające unikatowe efekty zdobnicze.

Współpraca z artystami - nowe kierunki rozwoju

Inicjatywa ta jest częścią szerszego programu „Tubądzin Meets Art”, zainaugurowanego w roku jubileuszu 40-lecia firmy. Tubądzin połączył już siły ze znanymi artystami jesienią 2024 roku, prezentując efekty tej współpracy podczas plenerowej wystawy przy Alejach Ujazdowskich. Wśród twórców znaleźli się między innymi Maciej Zień, Dorota Koziara, Rafał Olbiński, Wojciech Siudmak, a także artyści młodego pokolenia – Łukasz „Nawer” Habiera, Ania Rudak i Malwina Konopacka.

- Od lat współpracujemy z artystami, wspieramy instytucje kultury, inwestujemy w innowacje. Łazienki Królewskie to dla nas miejsce wyjątkowe, pełne symboliki i historii, którą chcemy współtworzyć na nowo – podkreślił Wiceprezes Grupy Tubądzin, Amadeusz Kowalski, który zapowiedział także kolejne współprace z czołowymi instytucjami kultury.

Łazienki i Tubądzin - będą kolejne projekty

Marka planuje również kolejne partnerstwa z innymi instytucjami kultury. Odnowiona przestrzeń w Łazienkach Królewskich to dopiero początek długiej i obiecującej współpracy. Symboliczne połączenie szacunku dla dziedzictwa z odważnym spojrzeniem w przyszłość otwiera nowy rozdział w historii Łazienek Królewskich i Grupy Tubądzin. Jak podkreślił Amadeusz Kowalski, Wiceprezes Grupy Tubądzin, celem programu jest współtworzenie historii tego wyjątkowego miejsca.

