Oto najpiękniejsze plaże Warszawy. Co oferują i jak tam dojechać?

Najpiękniejsze plaże Warszawy – dojazd, lokalizacja, atrakcje. Jak znaleźć dobrą plażę nad Wisłą?

10:54

Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaże Warszawy mają wiele do zaoferowania.

Jeśli chodzi o plaże, Warszawa oferuje wiele pięknych i ciekawych miejsc do wypoczynku nad wodą. Plaża Saska, Plaża Zawady i Plaża Rusałka to tylko początek listy. Gdzie znajdują się te plaże i jak do nich dotrzeć? Sprawdź.

Murator Remontuje: Metamorfoza pokoju dziecięcego. Malowanie z wykorzystaniem taśm malarskich Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Spis treści

Najpiękniejsze plaże Warszawy. Które plaże nad Wisłą warto odwiedzić?

Plaż nad Wisłą jest w Warszawie sporo, a do tego co jakiś czas – w wyniku działań miasta – nieatrakcyjne wcześniej tereny zmieniają się w nowe miejsca do wypoczynku nad wodą. Choć piaszczyste brzegi Wisły oferują piękne widoki, gdziekolwiek człowiek się nie uda, na szczególną uwagę zasługują wybrane przez Muratora najpiękniejsze plaże Warszawy:

Plaża Rusałka (Plaża Praska),

Plaża na Saskiej Kępie (Plażówka Saska),

Plaża Zawady,

Plaża Poniatówka,

Plaża przy Moście Północnym,

Plaża Romantyczna,

Plaża na Żoliborzu,

Plaża na Cyplu Czerniakowskim (przy Płycie Desantu).

Gdzie dokładnie znajdują się te miejsca, co oferują i jak tam dojechać? Poniżej omawiamy osobno każdą z plaż nad Wisłą. Warszawa zdecydowanie ma wiele do zaoferowania miłośnikom wypoczynku na piasku!

Zobacz galerię 11 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaża Rusałka (Plaża Praska) na wysokości ZOO

Plaża Rusałka (Plaża Praska)

Oznaczona na mapach jako Praska Plaża Miejska, Plaża Rusałka oferuje przede wszystkim niesamowity widok na Stare Miasto. To popularne miejsce m.in. z uwagi na bliskość ogrodu zoologicznego oraz parku linowego.

Dodatkowe atrakcje: leżaki, prom, bar, park linowy

Lokalizacja: po prawej stronie Wisły, niedaleko skrzyżowania ul. Ratuszowej z Wybrzeżem Helskim, blisko ZOO

Dojazd:

autobusem na przystanek ZOO, dalej ulicą Ratuszową i pieszą ścieżką w stronę rzeki,

samochodem lub rowerem na skrzyżowanie ul. Wybrzeże Helskie z ul. Ratuszową, dalej pieszo.

Zobacz galerię 10 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plażówka Saska, czyli plaża na Saskiej Kępie

Plażówka Saska (Plaża Saska, plaża na Saskiej Kępie)

Tzw. Plaża Saska, czyli plaża na Saskiej Kępie to jedno z popularniejszych miejsc do wypoczynku nad wodą w Warszawie. Warto pamiętać, że miejsce to składa się z dwóch części: bliżej rzeki jest klasyczna plaża, natomiast dalej, w pobliżu Wału Miedzeszyńskiego, znajduje się tzw. Plażówka Saska, czyli zadaszona przestrzeń z gastronomią.

Dodatkowe atrakcje: gastronomia, plac zabaw z trampolinami, toalety, leżaki, parasole, kręgielnia, liczne imprezy plenerowe

Lokalizacja: po prawej stronie Wisły, przy Wale Miedzeszyńskim nieopodal skrzyżowania z ul. Wersalską

Dojazd:

autobusem na przystanek Wał Miedzeszyński, następnie pieszo lub rowerem wzdłuż Wału w kierunku południowym,

samochodem lub rowerem Wałem Miedzeszyńskim.

Zobacz galerię 5 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaża Zawady Wilanów widziana z przeciwnej strony Wisły

Plaża Zawady

Plaża Zawady jest dzika i nieco trudno dostępna, jednak dzięki temu jest tam spokojniej niż w wielu innych miejscach nad Wisłą. Warto wziąć pod uwagę, że na południe od plaży Zawady znajduje się plaża naturystów.

Dodatkowe atrakcje: brak

Lokalizacja: po lewej stronie Wisły, niedaleko skrzyżowania Wału Zawadowskiego z ul. Zaściankową, na północ od Mostu Południowego

Dojazd:

autobusem na przystanek Syta, stąd ul. Vogla na północ, następnie jej przedłużeniem (ul. Zaściankowa) do skrzyżowania z Wałem Zawadowskim – stąd ścieżką pieszą przy skrzyżowaniu lub dalej Wałem na południe aż do drugiej ścieżki na plażę,

samochodem lub rowerem do skrzyżowania ul. Zaściankowej z Wałem Zawadowskim, dalej pieszo.

Zobacz galerię 19 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaża Poniatówka nad Wisłą

Plaża Poniatówka

Plaża Poniatówka to jedno z najpopularniejszych w Warszawie miejsc do wypoczynku nad rzeką. Wieczorami z reguły jest tu spory tłok, jednak można też trafić na spokojniejsze momenty. Dużym plusem jest bliskość baru i kawiarni.

Dodatkowe atrakcje: miejsca na ognisko, plac zabaw, drewniany amfiteatr, boisko do siatkówki, ścieżka rekreacyjna, kawiarnia, bar, stoły z ławkami, leżaki, liczne imprezy plenerowe

Lokalizacja: po prawej stronie Wisły, pod mostem Poniatowskiego, nieopodal Stadionu Narodowego

Dojazd:

tramwajem lub autobusem na przystanek Rondo Waszyngtona, następnie trzeba przejść kilkaset metrów w stronę Wisły al. Księcia Józefa Poniatowskiego,

autobusem na przystanek Wybrzeże Szczecińskie 01/02,

samochodem ul. Wybrzeże Szczecińskie.

Zobacz galerię 16 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaża przy Moście Północnym

Plaża przy Moście Północnym

Nowa plaża po prawej stronie Wisły. Minusem Plaży przy Moście Północnym jest utrudniony z powodu roślinności dostęp do wody. Mimo to miejsce cieszy się dużą popularnością.

Dodatkowe atrakcje: ławki, siedziska, stoliki, leżaki, siłownia plenerowa, miejsce na ognisko, huśtawki, boisko do siatkówki

Lokalizacja: po prawej stronie Wisły, niedaleko Mostu Północnego (Mostu im. Marii Skłodowskiej-Curie)

Dojazd:

tramwajem lub autobusem na przystanek Świderska, dalej na północ ul. Świderską, skąd zaraz odbija w bok piesza ścieżka w stronę Wisły,

samochodem ul. Świderską,

rowerem lub pieszo ścieżką wzdłuż rzeki.

Zobacz galerię 9 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaża Romantyczna w Warszawie

Plaża Romantyczna

Nieduża, ale urokliwa plaża otoczona zielenią. Miejsce jest stosunkowo nowe, ale popularne wśród odwiedzających. Dookoła Plaży Romantycznej nie znajdziemy jednak żadnych sklepów, co warto brać pod uwagę.

Dodatkowe atrakcje: stoisko z lodami i przekąskami (nie zawsze), prom, ławki, stoliki, toalety, miejsce na ognisko

Lokalizacja: po prawej stronie Wisły, niedaleko skrzyżowania ul. Romantycznej i Rychnowskiej, przy przystanku promowym Wawer

Dojazd:

autobusem na przystanek Romantyczna, następnie ul. Romantyczną do skrzyżowania z Rychnowską i dalej Rychnowską w kierunku rzeki,

samochodem lub rowerem wzdłuż Wału Miedzeszyńskiego.

Zobacz galerię 8 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaża na Żoliborzu, za bulwarem Zbigniewa Religi

Plaża na Żoliborzu (Wybrzeże Gdyńskie)

Plaża na Żoliborzu to popularne miejsce, choć nieco ukryte wśród drzew. Miło spędzą tu czas zarówno rodziny z dziećmi, jak i osoby szukające kameralnego wypoczynku w pojedynkę. Po drugiej stronie rzeki piękny widok na zieleń.

Dodatkowe atrakcje: bary, plac zabaw, miejsce na ognisko, leżaki, food trucki (nie zawsze)

Lokalizacja: po lewej stronie Wisły, przy ul. Wybrzeże Gdyńskie, na końcu bulwaru Zbigniewa Religi

Dojazd:

autobusem na przystanek Cytadela, następnie pieszo w kierunku rzeki i dalej bulwarem Zbigniewa Religi,

samochodem Wybrzeżem Gdyńskim,

pieszo lub rowerem do samego północnego krańca bulwaru Zbigniewa Religi.

Zobacz galerię 6 zdjęć Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Plaża na Cyplu Czerniakowskim (przy Płycie Desantu)

Plaża na Cyplu Czerniakowskim (przy Płycie Desantu)

Pełne atrakcji, nieduże miejsce oferujące wiele możliwości spędzania wolnego czasu. Po drugiej stronie rzeki widać stąd plażę na Saskiej Kępie. Plaża na Cyplu Czerniakowskim mimo niewielkich rozmiarów jest popularna.

Dodatkowe atrakcje: boisko do siatkówki plażowej, wypożyczalnia motorówek, wypożyczalnia leżaków, bary, kluby, hamaki, liczne wydarzenia plenerowe

Lokalizacja: po lewej stronie Wisły, blisko Płyty Desantu 3. Dywizji Piechoty, przy bulwarze Flotylli Wiślanej

Dojazd:

autobusem na przystanek Pomnik Sapera,

rowerem lub pieszo wzdłuż bulwaru Flotylli Wiślanej,

samochodem ul. Solec.